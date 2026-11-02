Ex intendentes PJ conciliarían con el Panal (sin resignar sus municipios)

El peronismo del sur cordobés empieza a mover sus fichas y algunos soldados comienzan a trazar caminos que podrían alterar el tablero político en algunas localidades. Se trata de ex intendentes del PJ que vieron imposibilitada su reelección en 2023 (por normativa provincial) y ven en el 2027 una posibilidad de revancha en sus municipios.

En el caso del departamento Juárez Celman, al menos 7 ex intendentes comenzaron a anticipar su jugada: Marcelo Migliore (Charras); Darío Florit (Olaeta); Omar Farías (Bengolea); Andrés Passero (Reducción); Gerardo Allende (Santa Eufemia); Carlos Benítez (Huanchilla); y Fabio Guaschino (La Carlota). Todos gobernaron bajo sellos justicialistas. “Ellos están decididos a recuperar sus localidades”, planteó un dirigente regional a Alfil.

En los últimos días, los ex mandatarios se habrían reunido de manera informal para ratificar su jugada en sus respectivos municipios. “Tuvieron un leve contacto con operadores del peronismo provincial pero no se avanzó y quedó todo en veremos. Por eso, ellos ya anticiparon que se presentarán. Con o sin el sello del peronismo cordobés”, agregó el dirigente consultado.

Los ex intendentes enfrentan un escenario complejo: en algunos casos, competirían frente a los actuales mandatarios, con quienes comparten el mismo signo político. En otros casos, deberán enfrentar a intendentes de otro partido pero que mantienen una buena sintonía con el Panal. De cualquier manera, los armadores del PJ en el sur deberán estar atentos a estos movimientos para ordenar las tropas y evitar que se repliquen situaciones que, aunque en menor medida, ya se vieron en el 2023. Por ejemplo, en la localidad de Coronel Moldes, el PJ presentó dos alternativas y el escenario de tres tercios benefició al actual intendente radical, Ezequiel Moiso.

La advertencia al Panal ya no implica una “amenaza” de no acompañar el proyecto de reelección de Llaryora sino que, por el contrario, estarían dispuestos a trabajar territorialmente para que el PJ siga gobernando Córdoba. No obstante, dicho propósito no sería incompatible con las aspiraciones locales que tiene cada uno de ellos. Y por supuesto, esa circunstancia no pasará inadvertida en el Panal, ya que complejiza el escenario (especialmente en aquellas localidades que pegarán sus elecciones municipales a las provinciales).

La situación vuelve a poner el foco en dirigentes como Juan Manuel Llamosas como uno de los armadores del peronismo en el sur provincial. Más allá de ser el presidente del PJ departamento Río Cuarto, el legislador (quien ocupa el rol de tercera autoridad provincial) tiene por delante una tarea que excede la construcción departamental: debe intentar que los distintos sectores del PJ se ordenen en el esquema electoral y evitar que el PJ juegue dividido y le sea funcional a sus adversarios. Sobre todo, en un momento en el que Llaryora pone especial atención a los departamentos del sur en los que no tuvo una buena performance en el 2023 (Río Cuarto, Juárez Celman y General Roca).

De hecho, el departamento Río Cuarto tampoco estará exento de presentar situaciones similares. En agosto, Alfil ya había advertido sobre el potencial regreso de ex intendentes peronistas en localidades como Bulnes y Chaján. En ese escenario, las encuestas aparecen como una herramienta para ordenar las pretensiones. El criterio de competitividad permitiría justificar el respaldo a un candidato por encima de otro, incluso cuando ambos pertenezcan al mismo espacio.

La Muni en tu Barrio tuvo su 36° edición

en barrio Lomitas de Oro

El Gobierno de Río Cuarto llevó a cabo una nueva edición del programa territorial en el sector oeste de la ciudad. La iniciativa articula de forma descentralizada las políticas y servicios municipales, provinciales e institucionales para facilitar el acceso a prestaciones esenciales a pocas cuadras del hogar.

El operativo tuvo lugar en la sede de la vecinal Lomitas de Oro (Leopoldo Lugones 1608) y apuntó a que, quienes residen en la zona, puedan acceder a prestaciones de nivel municipal, provincial e institucional en su propio territorio. La atención incluyó áreas municipales (atención del CGM, vacunación antirrábica, castración y asesoramiento en adicciones, discapacidad y educación) e incluyó iniciativas como la Valija Móvil del Registro Civil, en la que se realizaron trámites de DNI (primer ejemplar, actualizaciones y renovaciones), emisión de pasaportes, cambios de domicilio y consultas sobre turnos de matrimonio o trámites para migrantes.

En esta edición también se llevaron a cabo gestiones vinculadas a programas provinciales como la actualización de CiDi, gestiones del Boleto Educativo Cordobés y Boleto Adulto Mayor, y asesoramiento sobre el Banco de la Gente. También estuvo presente la Defensoría del Pueblo con asesoramiento integral y recepción de consultas sobre los servicios que presta la institución.

Desde el Municipio, aseguraron que el aspecto de la cercanía fue de los más valorados por los vecinos que acudieron al operativo. "Vine a castrar a mi gatita porque me facilita mucho en lo económico y también porque vivo cerca", contó una joven estudiante. En la misma línea, otro vecino destacó la rapidez de la atención de zoonosis: "Aprovechamos que estamos cerca y vinimos a vacunar a mis tres animalitos". “La posibilidad de resolver trámites a la vuelta de casa facilitó también la asistencia de quienes deben cumplir jornadas laborales ajustadas”, indicaron desde el gobierno municipal.

Por su parte, la presidenta vecinal de Lomitas de Oro, Alejandra Caprari, valoró el despliegue territorial: "Estamos muy contentos de este gran despliegue que hace la Muni en cada operativo. Es una oportunidad que no tenemos que desaprovechar, sobre todo para las personas mayores o que les cuesta trasladarse, además de significar un alivio importante para la economía familiar".

En tanto, la coordinadora del programa, Noelia Benítez, remarcó la importancia del trabajo previo en el sector: "Nos permite ir conociendo lo que piensa el territorio. En muchos casos la gente nos agradece estar ahí y resolver a la vuelta de casa algo que antes era más lejano".

Finalmente, la subsecretaria de Participación Ciudadana, María Reineri, explicó el trabajo conjunto entre las diferentes dependencias: "Hacemos un trabajo coordinado donde colaboran todas las áreas del Municipio. Eso nos permite detectar demandas puntuales y armar un operativo en función de las necesidades de cada barrio".

“De esta forma, la Municipalidad de Río Cuarto consolida un esquema de trabajo territorial que parte de la escucha directa en los barrios para brindar respuestas concretas a las demandas de la comunidad”, indicaron en el comunicado oficial.