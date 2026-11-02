Alfil blanco

Orlando Arduh
Enroque Corto02 de noviembre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

ARDUH

El dirigente cordobesista acercó más de 50 intendentes no oficialistas a una reunión de gestión y política que encabezaron la vicegobernadora Myrian Prunotto y el secretario de Gobierno, Gustavo Brandán.

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