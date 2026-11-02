Alfil blanco

El dirigente cordobesista acercó más de 50 intendentes no oficialistas a una reunión de gestión y política que encabezaron la vicegobernadora Myrian Prunotto y el secretario de Gobierno, Gustavo Brandán.
Optimismo en las zonas libertarias y sus aliados. La relación con el juecismo luce consolidada y ayuda la convicción de que los Milei van a jugar “con todo” contra Llaryora. Hubo foro en el Hotel Quinto Centenario.
Una encuesta que midió mejor a Patricia Bullrich que a Javier Milei en un eventual balotaje frente a Axel Kicillof volvió a poner en circulación el nombre de la senadora en las conversaciones políticas cordobesas. La discusión interpela a una oposición que, cerca de aliarse con los libertarios, no comparten el rumbo nacional del presidente.
El gobernador vuelve el martes a CABA donde se verá con sus dos principales aliados del gobierno nacional, Santilli y Caputo. Dicen que el ministro de Economía le transmitió una información política sensible. Los subsidios al transporte, trinchera para ampliar la distancia del cordobesismo con Milei.
El espacio opositor prepara una convocatoria conjunta para este jueves en La Falda, con el Hotel Edén como escenario. Se espera la presencia de Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Oscar Tamis. La UCR sigue sin participar de las conversaciones.