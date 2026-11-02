Enroque corto | Monteoliva, ¿vice?, cuidados masculinos y nueva cumbre del MDF

Monteoliva ¿vice?

El calendario electoral nacional está lejos de iniciar, pero los nombres para las fórmulas empiezan a sonar. A Javier Milei le han buscado varias vices mujeres, entre ellas Patricia Bullrich, pero la senadora parece que quiere otra cosa. Tambien se habla de una senadora de origen evagélico, Nadia Marquez, oriunda de Neuquén. El informante sumó el nombre de una cordobesa.

Informante: Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, cordobesa, mano dura, escuela Bullrich. Anote ese nombre para acompañar a Javier Milei como vicepresidenta.

Alfil: Monteoliva? Es cierto que la Casa Rosada está mostrando mucho a la ministra, la lleva a cuanto evento hay, y más con el tema de la organización de la visita del papa León XIV. Pero le recuerdo la nula actuación que tuvo en el motín policial de Córdoba, en diciembre de 2013. Se lo van a imputar políticamente.

I: Le echarán la culpa al fallecido De la Sota, que era el gobernador, y al kirchnerismo. Yo le digo que tome nota, Monteoliva es mirada por varios en la Rosada como compañera de fórmula del Javo porque resume varias virtudes políticas, incluido dos cosas: se lleva bien con Karina y quedó en tensión con su mentora, la senadora Bullrich, que ahora desafía al gobierno.

Cuidar también es cosa de hombre

En el marco de las propuestas semanales que viene realizando el legislador radical Dante Rossi para la ciudad, esta semana lanzó “Paternidad Presente”.

Informante: La iniciativa busca ampliar a 30 días la licencia por paternidad con la idea de aportar más tiempo tras el nacimiento de un hijo.

Periodista: Esa sí que es una deuda pendiente…

I.: Absolutamente. Imagínese que, en la actualidad, el plazo para los empleados públicos es de 8 días, a tomarse dentro de los 15 días corridos desde el nacimiento.

P.: Y en el sector privado, mucho menos.

I.: La iniciativa busca incentivar también el respeto por los 30 días para los trabajadores de las Pymes, donde la municipalidad debería hacerse cargo del salario durante los días no contemplados. Justamente para evitar un nuevo costo a ese sector. Se incorpora además el obligatorio aval de la madre.

P.: Interesante…

I.: La idea promueve un cambio cultural hacia masculinidades activas y corresponsables. También, resguarda la salud física materna frente a las exigencias del puerperio inmediato. Porque en definiriva, cuidar también es cosa de hombres.

Nueva reunión del MDF en Córdoba Capital

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) comenzó a desplegar su armado en Córdoba. Este sábado 31 de octubre se realizó un encuentro en la sede del CISPREN, en la ciudad capital, donde debatieron propuestas para la provincia y avanzó en la organización de sus espacios territoriales, con la mirada puesta en un eventual gobierno de Axel Kicillof. La próxima escala será Río Cuarto, el 21 de noviembre, con el segundo encuentro provincial.

Alfil: La reunión de este sábado fue un paso más en la organización del MDF. ¿Qué balance hicieron?

Informante: Fue una reunión de Córdoba Capital, con compañeros que participan del espacio. La idea fue escucharlos, debatir y empezar a formular los proyectos que necesita la provincia. El planteo es que el MDF no se limite a construir una estructura política, sino que también pueda elaborar propuestas de gobierno.

A: ¿La consigna es empezar a organizarse territorialmente?

I: Exactamente. Se avanzó en la organización de las seccionales de la Capital y en el trabajo con las localidades del interior. La premisa que plantean es «escuchar y proponer», con el objetivo de construir una alternativa política que permita dejar atrás al gobierno de Milei y gobernar para los sectores más necesitados.

El exlegislador provincial Omar Ruiz, uno de los coordinadores del encuentro, se pronunció sobre las declaraciones recientes de Axel Kicillof y remarcó: “El futuro del espacio no puede decidirse a dedo”. Una definición que también deja planteado el debate sobre la construcción interna, la participación y los mecanismos para definir el rumbo político del espacio.