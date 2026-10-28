Enroque corto | Vuelve la Legislatura, Gill sobreseído y Piguillem suma una victoria

Este jueves vuelve la Legislatura | Alquileres municipales: Piguillem se anota una victoria | Gill, sobreseído y muy activo
Enroque Corto28 de octubre de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

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Este jueves vuelve la Legislatura

El cronograma legislativo indica que hoy miércoles a las 11 hay Labor Parlamentaria y mañana a las 9 am, sesión.

Informante: Se reactiva la Legislatura después de toda la tensión por los abusadores de uno y otro lado. 

Alfil: Qué vergüenza.

I:  Si, y la radical Alejandra Ferrero al frente del bloque. Punto para De Loredo, ¿no?

A: Si, en esta sí.

I: Viene el Papa, habrá que ver cuanta armonia muestran los legisladores. Por lo pronto, el oficialismo tiene el proyecto industrial y en breve el Presupuesto 2027. Entre Fadea y todo lo del Papa, diciembre está a la vuelta.

 

 

Alquileres municipales:

Piguillem se anota una victoria

La Municipalidad anunció que reducirá gastos en alquileres y trasladará dependencias a edificios públicos. El radical Sergio Piguillem, que venía cuestionando los contratos, le recordó las contradicciones del Ejecutivo.

Informante: ¿Vio que la Municipalidad empezó a revisar los alquileres? Parece que Piguillem tenía algo de razón.

Alfil: ¿Qué pasó?

I: El secretario de Administración Pública, Sergio Lorenzatti, anunció que van a reducir gastos en alquileres y trasladar oficinas a edificios públicos que estaban desocupados. Entre los contratos que darían de baja aparecen Capitalinas y un inmueble de avenida Chacabuco.

A: ¿Y qué dice la oposición?

I: El radical Sergio Piguillem fue impulsor del reclamo a la gestión municipala. Dice que hace tiempo vienen denunciando estos gastos y que, de siete contratos que relevaron, la Municipalidad paga más de 120 millones de pesos mensuales. Pero lo más interesante es que le recordó a Lorenzatti sus propias palabras.

A: ¿Cuáles?

I: Que cuando fue al Concejo Deliberante dijo que eran gastos irrelevantes y ahora los reconoce como onerosos. Piguillem también recordó que presentó una denuncia penal por un edificio de La Rioja y Sucre por el que, según su investigación, se pagaron casi 100 millones de pesos durante siete meses sin utilizarlo. La Fiscalía Anticorrupción cerró la investigación.

El concejal sostiene que todavía quedan más de cien alquileres municipales por revisar. Y mientras Passerini busca mostrar una gestión más austera, la UCR aprovecha para recordar que venía reclamando esos recortes. La discusión ahora es quién se queda con el mérito político del ahorro.

 

 

enroque gill

Gill, sobreseído y muy activo

El periodista se cruzó a su informante villamariense cuando iba de salida del café. Así, al paso, cambió dos palabras.

Alfil: Amigo, andamos desencontrados. Tiene que contarme en qué anda Gill.

Informante Villamariense: Diez puntos. Ya resuelto el frente judicial está muy activo.

A.: ¿Sí?

I.V.: Muy. Se lo ve caminar mucho la ciudad de Villa María y mantiene reuniones con dirigentes provinciales, trabajando para la reelección de Llaryora en 2027.

A.: Qué tul… ¿Y en el juego nacional?

I.V.: También. Ya sabe como es Martín. Articulando con diferentes terminales nacionales para recuperar el Gobierno Nacional para del peronismo.

A.: Tenemos que tomar un café.

I.V.: Póngale fecha nomás.

 

 

 

 

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