Enroque corto | Cavallo, freno a Milei y movida en la UCR

Un aplauso para Cavallo

Los festejos por los 100 años de Palmar dejaron mucha tela para cortar. Como contó ayer este diario, la dueña de la empresa, María Pía Astori, tuvo palabras elogiosas para con los gobiernos provinciales con los que convivió desde que se hizo cargo de la compañía, en 1990. Atentamente la escuchaban el gobernador Martin Llaryora y el su antecesor, Juan Schiaretti. En la parte más politica de su discurso, Astori dijo que los gobiernos tienen que proteger la producción nacional porque es el único camino para lograr trabajo genuino. Se interpretó como una crítica al gobierno de Javier Milei. Entre los invitados, hubo un ex ministro de Economía al que no le fue nada bien con la tasa de empleo.

Informante: Como sabrá, entre los invitados estuvo el exministro Domingo Cavallo, el economista que la Fundación Mediterránea que creó Piero Astori en 1977 impulsó al plano nacional para llevar a cabo sus ideas. Llaryora pidió un aplauso para él.

Alfil:¿Lo aplaudieron?

I: Si, bastante. No tanto como a Schiaretti, otro de los dirigentes más cercanos a la Meditérranea. Y eso que a Cavallo no le fue muy bien con el empleo. Durante la Convertibilidad, en el menemismo, la tasa subió bastante. Luego, durante el gobierno de De la Rúa, tambien se le disparó.

A: Así es, pero el público se renueva. Hubo varios otros invitados, ¿no?

I: Uff. Gran parte de la Mediterránea. El titular de Ieral y ahora directivo de Bancor, Osvaldo Giordano, y la diputada Alejandra Torres. El intendente Daniel Passerini, el ministro de Industria, Fernando Sibilla, el ministro de Cultura, Marcelo Rodio, el secretario municipal Héctor "Pichi" Campana. De todo un poco, y mucho más.

Freno a Milei

El socialista Matías Chamorro fue el primer legislador en repudiar las declaraciones del presidente conrea periodistas.

Informante: Presentó un proyecto de repudio en la Legislatura de Córdoba por las declaraciones de Javier Milei contra periodistas. El presidente dijo que quienes lo critican “se tienen que quemar en la hoguera”, después de señalar con nombre y apellido a cinco periodistas que investigaron el caso $LIBRA.

Periodista: Una locura.

Informante: Es una locura naturalizar que un presidente utilizando su investidura amenace de muerte a quienes lo investigan. Por eso, presentó ese repudio y reclamó que se ponga un límite a la violencia discursiva desde la máxima magistratura del país.

P.: ¿Lo acompañará la oposición?

I.: Ah, veremos justamente eso.

La UCR activó sus comités en las seccionales

El periodista recibió el llamado de su informante radical, que tenía un reproche para hacerle.

Informante Radical: Lo leo todas las semanas hablando del peronismo en el territorio… ¿y nosotros?

Alfil: Y usted no me cuenta en qué anda… sino, encantado.

I.R.: Anote entonces, porque el radicalismo atraviesa una gran movilización. Este viernes asumieron las autoridades de las seccionales de la capital y nuestro presidente del Comité Capital, Miguel Nicolás, junto al secretario Pablo Farias, pusieron en funciones a las autoridades de las seccionales primera y segunda, mientras que el resto de los actos fueron acompañados por diferentes dirigentes, legisladores y concejales del radicalismo capitalino.

A.: No me diga…

I.R.: Así es. La UCR se prepara para afrontar un 2027 con un objetivo claro: recuperar el gobierno en la provincia y en la ciudad. En las seccionales todos coincidimos en la necesidad de consolidar un partido de puertas abiertas, fortalecer el trabajo territorial y construir una alternativa sólida que responda a las demandas y preocupaciones de los vecinos. En eso estamos y en esto vamos a estar hasta que llegue la elección.