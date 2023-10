Ley de Alquileres muestra distintos tonos del cordobesismo

El schiarettista Carlos Gutiérrez y el llaryorista Ignacio García Aresca se disponían a votar en contra del proyecto del Frente de Todos y aliados, y mantener la posición que inicialmente sostuvieron sobre el tema, la misma de Alejandra Vigo en el Senado. Esto es, apoyar la propuesta de la oposición de Juntos por el Cambio que reduce de tres a dos los años de los contratos de alquileres, con actualización cada cuatro meses mediante una cláusula de “libre acuerdo” entre propietario e inquilino. En esta etapa de la campaña presidencial, el PJ cordobés no quiere dar ninguna señal que pueda tomarse como de cercanía al gobierno nacional, pese a que Alquileres no es un tema institucional o que afecte directamente los intereses de Córdoba, que suelen ser las medidas de las posiciones parlamentarias del cordobesismo.

En tanto, Natalia de la Sota, que ya se había apartado de este proyecto en la votación de hace un mes, se inclinaría por la abstención o por el proyecto que el oficialismo logró imponer en el Senado con respaldo del bloque Federal, a excepción de Vigo. En general, las jugadas de De la Sota entusiasman al peronismo massista cordobés, no porque el tema alquileres tenga algún impulso de Sergio Massa, que no lo tiene, sino porque consideran que se desmarca de la disciplina del cordobesismo schiarettista. La diputada ha dicho que acompañará al gobernador y candidato de Hacemos Unidos por la Patria hasta el 22 de octubre, y que a partir de ahí su límite “es Macri”. Igual no se mueve sola. En el tema alquileres vota en tándem con el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, schiarettista que ha dicho que en segunda vuelta electoral apostaría por la candidatura de Unión por la Patria si al frente está Javier Milei o Patricia Bullrich.

La reforma al Código Comercial que impulsa el oficialismo parlamentario mantiene los contratos de tres años y establece una actualización de precios semestral (hoy es anual) con una cláusula de ajuste vinculada al índice salarial. Los inquilinos rechazan en general toda modificación de la ley vigente, pero están expresamente en contra del proyecto del bloque Juntos.

Entre los cordobeses, la propuesta del Frente de Todos tuvo el voto positivo de los legisladores oficialistas Gabriela Estevez, Pablo Carro y Eduardo Fernández, mientras que todo el arco de Juntos por el Cambio votó el dictamen opositor.

Con todo, el cordobesismo dio quórum, igual que casi todo el Interbloque Federal, salvo Florencio Randazzo, el candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti. En la última sesión antes de las elecciones presidenciales del 22 de octubre, también habilitó el debate el bloque Provincias Unidas donde están los rionegrinos Luis Di Giacomo y Agustín Domingo y los misioneros Diego Sartori y Carlos Fernández también dio quórum, y dentro de Juntos por el Cambio lo hizo el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, quien hace unos días recibió a Sergio Massa en su provincia, y que tenía interés en el proyecto de Gas Natural Licuado que también se trató.

En una sesión muy trabada por chicanas, acusaciones en relación a la disparada del dólar blue y reproches al negacionismo de La Libertad Avanza, la cámara baja dio media sanción por unanimidad a un proyecto de Natalia de la Sota que replica en la Nación el programa “Argentina Inclusiva”, que se aprobó en Córdoba a fines de 2021 que obliga a capacitación sobre discapacidad discapacidad y accesibilidad universal al personal de los tres poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías. La dirigente defendió la iniciativa con críticas directas a la dirigencia de La Libertad Avanza por sus expresiones acerca de las personas con discapacidad. “Nos asombra que a pesar de todo este recorrido largo, aún tengamos que escuchar algunas manifestaciones que rayan lo grotesco. En mi provincia, en las últimas elecciones un candidato acompañó a su hija a votar por primera vez y escuchamos a otra candidata que decía por qué la mostraba, por qué no la dejaba en su casa”, señaló, en referencia a Verónica Sikora, excandidata del espacio de Javier Milei, que dijo que Luis Juez debería dejar a su hija discapacitada en su casa. Cuestionó también al tucumano Ricardo Bussi, también candidato de la Libertad Avanza, quien comparó “la discapacidad con la homosexualidad” y dijo que “otro integrante de esta Cámara (por Javier Milei) utilizar el término ‘mogólico’ para intentar agredir o defenestrar a un oponente político. Vaya si tenemos que aprender”, enfatizó De la Sota.