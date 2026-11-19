De Loredo, condición sine qua non

La cronista dialogaba con el informante de la región tras el encuentro que Rodrigo de Loredo mantuvo con intendentes radicales.

Informante: Vi que trascendió mucho lo que dijo Marcos Ferrer en la reunión con De Loredo. Pero me gustaría hablar de alguien de nuestra zona, que también tomó la palabra y ratificó lo que ya varios venimos diciendo: sin Rodrigo no.

P: ¿Quien?

I: Germán Martini, intendente de Las Acequias.

Periodista: Habló con nosotros hace unos meses y nos planteó algo parecido. Incluso antes de asumir como presidente de la UCR departamental. Creo que, mientras más cerca estamos de la fecha electoral, más pesa esta posibilidad de que LLA pierda potenciales socios en el interior…

I: Es que, siendo honesto, no creo que sean tantos los radicales que aplaudan un acuerdo con LLA bajo cualquier condición. La gran mayoría lo hace desde una visión pragmática y pensando de manera estratégica. No todo da lo mismo. Consideran que el acuerdo con LLA tiene que darse porque es la única manera de ganar la Provincia. Pero no quieren un candidato a gobernador que no sea Rodrigo.

P: Bueno, va un poco de la mano con el enojo que generaron las precandidaturas libertarias en municipios radicales.

I: Exactamente. Uno no puede aceptar cualquier cosa. En las últimas semanas empezaron a “lanzar” precandidatos o a meter videos criticando las obras de las gestiones de nuestros intendentes. ¿Con esos códigos vamos a manejarnos? Ya lo dijo Martini: “Si Rodrigo no es el candidato, el trabajo va a ser otro y vamos a llegar desarticulados”.

El insistente

El informante, integrado al oficialismo local, le comentaba al periodista respecto al protagonismo que empezó a tener un dirigente local no peronista dentro de la gestión.

Informante: Che, pasó de largo que la amplitud del Gobierno local sigue expandiéndose.

Periodista: ¿Cómo dice?

I: No veo a muchos hablando sobre cómo Marcelo Terzo terminó encabezando reuniones de la secretaría de Desarrollo, charlando y gestionando con empresarios locales.

P: Ya hemos contado que no hace tanto se sumó. Coordinador, creo.

I: Bueno, pero yo le quería remarcar que hace tiempo, desde que arrancó la gestión del intendente De Rivas, fue uno de los que tiraba la caña cada vez podía. Hasta parecía desesperado por volver a la Muni y recordar los tiempos donde era funcionario de Juan Jure. Digo, ese es el título: un ex Jure que se suma al gabinete.

P: Primero, no me titule que a eso me dedico yo. Segundo, no es el único de esa gestión que forma parte del gabinete. Osvaldo Pringles en Transporte, otro que repite.

I: Lo del “Tini” es otra cosa. Tiene un rol más importante en cuanto a la toma de decisiones. Ahora, Terzo es pura facha. Sentarse con los empresarios, charlar, fotito y chau. A casa.

P: ¿Puede ser que tenga un encono personal con él?

I: Para nada. Ni trato tengo. Pero después nos encontramos con varios compañeros que andan dando vueltas, esperando una oportunidad y que los resarzan por el esfuerzo que hicieron en tiempos de campaña. Son más de los que piensan, ¿eh?

P: Pero me está yendo en contra del Estado achicado que proponen en el Mójica. No hable tan fuerte que lo van a retar.

I: No quiero crear ñoquis, pero sí que ocupen a la gente que se la juega y encima comparte los colores. Esto de hacer alianzas más amplias no siempre sirve…