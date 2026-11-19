“Esto no tiene nada que ver con lo local. A nivel nacional, le guste a quien le guste, a todos les va a tocar jugar: a los gobernadores, a los intendentes. Nosotros ya estamos jugando”, manifestaron desde Las 62O Río Cuarto en diálogo con Alfil. Dos dirigentes sindicales de la Capital Alterna formaron parte de la mesa que acompañó a Carlos Caserio en el encuentro en la sede de Luz y Fuerza en la ciudad de Córdoba. Dicha actividad fue organizada por el Movimiento Derecho al Futuro. El acto -que tuvo lugar el pasado martes - se dio en el marco del Día de la Militancia Peronista y manifestó abiertamente el apoyo a la candidatura presidencial de Axel Kicillof.

Ricardo Tosto, titular del sindicato de Obras Sanitarias y triunviro de la CGT Río Cuarto, tuvo participación en la mesa encabezada por el ex senador. El dirigente tomó la palabra con un mensaje que instó a que la militancia “vuelva a ganar las calles” y puso especial énfasis en la situación que atraviesan los jubilados a partir de las políticas del gobierno de Javier Milei. En el escenario, también estuvo Ariel Peralta, integrante de la conducción de la CGT local y, además, subsecretario de Empleo en la gestión De Rivas. También asistió Marcelo Dutto (integrante de AGEC y subsecretario de Cooperativas del Municipio) y Claudio Raillón, secretario político de Las 62O Río Cuarto.

La presencia de Tosto y Peralta en el escenario se leyó como una señal de reconocimiento al lugar que ocupa el movimiento obrero riocuartense dentro de esta construcción política. Y dicha presencia no fue un hecho aislado. La CGT Río Cuarto ya había acompañado la última visita de Kicillof a Córdoba y ahora ratificó ese respaldo con mayor contundencia: como parte activa del despliegue territorial que necesita el armado kicillofista para hacer una buena elección en la provincia que, en los últimos comicios nacionales, se ha pintado de violeta.

La señal que llega desde Río Cuarto adquiere una dimensión extra por el lugar que ocupa el sindicalismo en el esquema político local. Buena parte del arco gremial de la ciudad mantiene una relación cercana a la gestión de Guillermo De Rivas y acompaña el proyecto provincial de Martín Llaryora. Más allá de que algunos dirigentes (como Tosto) habían jugado en el esquema de Adriana Nazario en las últimas elecciones municipales, tanto la CGT como Las 62O mostraron una actitud orgánica y, tras la asunción de De Rivas en 2024, rápidamente se alinearon a la gestión municipal.

La participación de Tosto y Peralta en un armado que impulsa a una figura identificada con el kirchnerismo abre una lectura sobre el margen de autonomía que conserva el movimiento obrero local para definir sus posicionamientos de cara a las próximas elecciones presidenciales. Por ahora, nada indica que este movimiento implique un distanciamiento del Gobierno municipal ni del PJ provincial. De hecho, la convivencia de ambas referencias parece formar parte de una lógica que el sindicalismo local busca sostener: acompañar a Llaryora en la discusión provincial y, al mismo tiempo, respaldar al gobernador de Buenos Aires en la disputa presidencial. En ese tablero, los referentes sindicales de Río Cuarto anticiparon su jugada. “Ya blanqueamos y, eventualmente, todos lo van a tener que hacer”, señalaron.

Forestan ciclovía en Reforma Universitaria con 500 especies nativas

El Municipio llevó adelante una jornada de forestación en la ciclovía del Parque Lineal Reforma Universitaria, donde se plantaron 500 ejemplares de especies nativas. Según manifestaron en el comunicado oficial, el objetivo es “fortalecer los espacios verdes, promover el cuidado ambiental y revalorizar este corredor clave para la ciudad”.

La iniciativa se enmarca en un proyecto del Presupuesto Participativo y se concretó mediante un esquema de cooperación público-privada. Al respecto, la secretaria de Gestión y Participación Ciudadana, Karin Bogni, destacó el alcance de esta articulación: “Estamos haciendo una forestación de 500 plantas nativas en este sector con la colaboración del IPEM 28, del Centro de Día Proyectar y de las empresas que realizan el aporte”.

En ese sentido, Bogni subrayó que la propuesta consolida “un círculo virtuoso entre el sector privado y las instituciones barriales para mejorar un espacio utilizado por los vecinos, ya que la ciclovía conecta el sector y la Universidad Nacional de Río Cuarto con el centro de la ciudad. Además, la funcionaria invitó a toda la comunidad a cuidar esta nueva intervención ambiental: “Invitamos a todos los vecinos a cuidar este espacio que creemos que va a ser otro pulmón verde de nuestra ciudad”.

Por su parte, la coordinadora de Movilidad Urbana, Luciana Bo, destacó la importancia de incorporar flora autóctona adaptada al entorno local en esta traza urbana, valorando el compromiso y el acompañamiento activo de la comunidad educativa y social del barrio durante las tareas de plantación.

Finalmente, el gerente de Desarrollo Institucional de Anka Loo Construcciones SRL, Luis Ger, explicó que los 500 árboles forman parte de un plan de forestación compensatoria por la obra de readecuación de la cuenca hídrica del sur —específicamente en el Canal Santa Flora—. El objetivo es reponer con flora nativa las especies extraídas durante la limpieza y el acondicionamiento de los desagües pluviales.

Al respecto, adelantó que la iniciativa continuará de manera articulada con el Municipio: “Posteriormente seguiremos en la traza de la obra con otros 1.500 ejemplares; estamos viendo junto con la Municipalidad de Río Cuarto y la Secretaría de Recursos Hídricos en qué lugares es conveniente realizar la forestación como proyecto de mitigación del impacto que generan estas obras, que si bien son un beneficio para la comunidad, también es importante compensar ese impacto ambiental”.