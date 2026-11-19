En el sur provincial hablan de los gestos hacia el vecino en tiempos de crísis, un valor que pondrán en juego de cara a las provinciales.

La campaña empieza a tomar forma mucho antes de que se oficialicen las candidaturas y, en el sur cordobés, una de las señales que comienza a repetirse es la de una política dispuesta a hacer sacrificios. No necesariamente se trata de grandes anuncios ni de obras para exhibir, sino de gestos que buscan conectar con una sociedad atravesada por las dificultades económicas y que, más allá de su efecto concreto, también forman parte de una maquinaria de marketing político. La decisión del intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, de excluirse —junto a sus funcionarios— del aumento salarial otorgado a los municipales es una de esas señales.

El anuncio tiene una lectura administrativa, vinculada a la necesidad de sostener las cuentas municipales, pero también otra que empieza a cobrar relevancia en el contexto político: mostrar que el esfuerzo no debe recaer exclusivamente sobre los vecinos y que quienes ocupan responsabilidades de gobierno también pueden asumir parte del ajuste.

La decisión no necesariamente inaugura una práctica novedosa. En Las Higueras y otros municipios ya hubo medidas de este tipo desde 2023, pero ahora adquieren otra dimensión al ser exhibidas como una bandera en plena campaña, en sintonía con el discurso que el gobernador Martín Llaryora busca instalar en el territorio.

La discusión por los impuestos fue uno de los primeros escenarios de esa disputa. El libertario Gabriel Bornoroni puso sobre la mesa la eliminación del impuesto inmobiliario provincial, una consigna que apunta directamente al bolsillo de los contribuyentes. Desde el Panal, el oficialismo también comenzó a construir una respuesta en ese terreno. El Presupuesto 2027 incorporó una reducción de impuestos y una línea de austeridad que Llaryora acompaña con planteos sobre la necesidad de revisar gastos y priorizar recursos.

La discusión excede, entonces, la cuestión tributaria. Se trata de quién consigue representar mejor el malestar económico y quién logra transmitir que está dispuesto a hacer algo para aliviarlo. En esa disputa, el oficialismo provincial intenta evitar que la agenda libertaria monopolice las demandas de alivio fiscal y reducción del gasto. Pero también busca que ese mensaje tenga traducción en las gestiones locales, donde la cercanía con los vecinos permite darle una expresión concreta.

Las Higueras aparece como un ejemplo de esa lógica. Lucchesi, uno de los intendentes del sur mejor posicionados dentro del esquema llaryorista, resolvió avanzar con una señal que no pasa inadvertida en una localidad donde La Libertad Avanza también busca hacer pie. El lunes, el espacio libertario presentó a Valentino Uliana como precandidato a intendente. Su aparición abrió interrogantes por su edad —tiene 19 años— y por los requisitos legales que debería cumplir para competir, pero dejó en claro que los libertarios pretenden disputar territorios que hasta ahora tuvieron al peronismo como principal referencia.

La movida tiene otra particularidad: Lucchesi despejó las dudas sobre su futuro político y definió que buscará la reelección. Las Higueras empieza así a mostrar un escenario de competencia en el que los gestos de gestión adquieren un valor que excede lo administrativo. El intendente no solamente busca sostener una administración, sino también reafirmar su lugar en un distrito donde los libertarios buscan crecer.

La señal de austeridad podría no quedar circunscripta a esa localidad y en el oficialismo no descartan que otros municipios importantes del sur avancen con decisiones de características similares que refuercen la idea de que la política también está dispuesta a asumir costos en un momento de dificultades económicas.

El contraste con el Gobierno nacional también forma parte de esa construcción. La administración de Javier Milei llegó al poder con la promesa de que el ajuste recaería sobre la política, pero desde el cordobesismo sostienen que buena parte del costo terminó trasladándose a los hogares, los servicios y las economías locales. El objetivo buscado parece ser el de contraponer el ajuste con el beneficio real para los cordobeses.

El calendario parece acelerar la estrategia en cada distrito. La posibilidad de que las elecciones provinciales se realicen en marzo gana cada vez más espacio en las conversaciones políticas y, de confirmarse, obligaría a los espacios a adelantar definiciones y estrategias territoriales. Para Llaryora, el sur representa un frente electoral especialmente sensible: una región en la que el peronismo lidera en representación, pero donde La Libertad Avanza ha podido crecer.

En ese contexto, los gestos empiezan a funcionar como una primera forma de campaña. No alcanzan por sí solos para modificar el humor social ni garantizan réditos electorales, pero permiten ordenar un discurso y ofrecer señales de cercanía. Las Higueras puso una de esas piezas sobre la mesa y podría generar un efecto dominó en otros municipios. La pregunta es hasta dónde el oficialismo conseguirá convertir esos gestos de gestión en una narrativa capaz de acompañar la búsqueda de la reelección de Llaryora

Docentes universitarios cuestionan el Presupuesto 2027 por un recorte del 33% en los fondos

La Asociación Gremial Docente (AGD) expresó su rechazo al dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, al advertir que contempla una asignación de fondos para las universidades nacionales un 33% inferior a la necesaria para garantizar su funcionamiento.

El pronunciamiento se conoció luego de que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzara con la firma del dictamen, que habilita el tratamiento de la iniciativa en el recinto, previsto para el próximo 25 de noviembre.

Desde el gremio docente cuestionaron el esquema presupuestario y señalaron que la reducción de recursos impactaría sobre distintas áreas del sistema universitario, entre ellas los salarios, las becas estudiantiles y los gastos básicos de funcionamiento.

Según plantearon, las restricciones presupuestarias podrían comprometer el desarrollo de las actividades académicas y afectar tanto la enseñanza de grado como las tareas de investigación científica y tecnológica.

En el comunicado, la organización sindical también cuestionó la orientación de la política educativa del Gobierno nacional. Consideró que el recorte no constituye solamente una medida de ajuste, sino que pone en riesgo la continuidad y el desarrollo de la educación superior pública.