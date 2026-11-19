El peronismo de la ciudad de Córdoba celebró el Día de la Militancia como lo había planificado: frente a una marea de mujeres. Con el salón del Quality colmado, el PJ Capital convirtió el 17 de noviembre en una jornada de reivindicación de la militancia femenina, pero también en una señal política hacia adentro del partido y una primera convocatoria real para empezar a construir el 2027.

El intendente Daniel Passerini, en su doble condición de jefe municipal y presidente del PJ Capital, fue el único varón en tomar la palabra. Y no se limitó a dar la bienvenida. Con un discurso enérgico, de arenga y reconocimiento al trabajo territorial de las mujeres peronistas, anunció que el partido decretará que cada 17 de noviembre sea también el “Día del Orgullo Femenino Militante Peronista en Córdoba”.

La definición funcionó como un gesto de reconocimiento, pero también como un mensaje político. Passerini buscó darles protagonismo a las dirigentes y militantes que sostienen buena parte del trabajo territorial del oficialismo en la ciudad. Habló de una convocatoria histórica, de una celebración que marca el comienzo de una nueva etapa partidaria y de la necesidad de poner en movimiento esa estructura para el próximo desafío electoral.

El mensaje tuvo, además, destinatario y objetivo. El año que viene, dijo el intendente, Martín Llaryora tiene que seguir siendo gobernador de Córdoba. Y pidió que el triunfo vuelva a construirse desde la Capital, como ocurrió en 2023, cuando la ciudad aportó un caudal decisivo para la victoria del oficialismo provincial, invirtiendo una lógica histórica en la relación electoral entre el interior y el distrito capitalino.

“Estoy orgulloso de esta militancia femenina. Nunca un 17 de noviembre en ninguna parte de Argentina se hizo de esta manera. Como siempre, la historia se escribe en Córdoba. Y la escriben las mujeres peronistas”, arengó. Luego reforzó el tono de cercanía con las dirigentes: “siento orgullo de presidir un partido que tiene estas minas, las banco. Con estas mujeres el peronismo se empieza a mover para construir el triunfo”.

Después de Passerini, el escenario quedó exclusivamente en manos de ellas. La secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del partido, Sandra Trigo, junto a la prosecretaria Soledad Zarazaga, abrieron una sucesión de intervenciones que tuvo a Victoria Flores, Rosana Pérez, Soledad Ferraro, Rosalía Cáceres, Ana Papa, Carmen Suárez y Karen Acuña, antes del cierre de esa primera tanda a cargo de Claudia Martínez.

Más tarde, Carolina Martín, Natalia Quiñónez y Mariana Zayan presentaron la dinámica de los talleres territoriales, en una jornada pensada no solamente como celebración, sino también como espacio de organización y construcción política. También se proyectaron los mensajes de la senadora Alejandra Vigo (para muchos la jefa espiritual todavía del peronismo en Capital) y del gobernador Martín Llaryora.

La senadora que no pudo estar presente por cuestiones de agenda justamente en el Congreso, eligió un mensaje con una definición electoral explícita. La campaña de 2027, planteó, no debe empezar desde un pedido de confianza, sino desde la exhibición de los resultados de gestión. Y en ese camino dejó en claro quién es el candidato que el peronismo cordobés pretende instalar: “Tenemos al mejor candidato, Martín Llaryora”.

Vigo puso el foco en el protagonismo femenino y en la importancia de recuperar las voces de las mujeres que sostienen la política cotidiana en los barrios, las organizaciones sociales, los sindicatos y la gestión pública. Pero también bajó una consigna para la etapa que viene: salir a conversar con las familias, recorrer el territorio y mostrar lo que hicieron los gobiernos provinciales.

“Somos nosotras las mujeres las que podemos detectar cuándo en una familia hace falta una mano o cuándo hay violencia”, señaló. En esa línea, reivindicó un feminismo “que construye” y “que hace cosas”, y convocó a abrazar a las mujeres de la ciudad que todavía esperan una respuesta y alguien que les devuelva la esperanza.

En su lectura política, la también esposa del diputado Juan Schiaretti sostuvo que el gobierno provincial puede dar la cara ante la sociedad para pedir la continuidad de Hacemos por Córdoba y contrapuso esa experiencia con un oficialismo nacional que, según su mirada, genera más malestar que bienestar.