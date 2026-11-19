La foto de Natalia de la Sota, al lado de Sergio Massa, ambos en el centro de la escena del acto por el Dia del Militante peronista que el martes se realizó en la ciudad bonaerense de San Fernan fue un mensaje a Martín Llaryora, que el año que viene busca su reelección como gobernador y está mirando el almanaque para determinar qué semana entre abril y mayo le conviene que sea la votación. La ubicación de la diputada de Defendamos Córdoba en la cumbre no fue espontánea. Los organizadores la previeron de antemano para encumbrarla en el marco de la construcción de un frente anti Javier Milei que empezó a mostrar cuerpo en la reunión donde convergieron renovadores, peronistas federales, referentes camporistas y kirchneristas, intendentes de la Liga, dirigentes provinciales y miembros de la CGT. Estuvieron todos menos Axel Kicillof, al que el massimo asegura haber invitado a través de Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares. Como sea, hubo un volumen que el Panal reconoció como importante.

Massa apunta a Llaryora y al PJ cordobés, que con su prescindencia activa del 2023 evitó que el ex ministro de Economía le gane a Milei en primera vuelta. Mientras define lo que llama “la arquitectura” de la construcción anti libertaria y surfea la interna del PJ, el líder del Frente Renovador imagina una Córdoba alineada al peronismo nacional en las elecciones nacionales y cree que el fracaso de Juan Schiaretti con Provincias Unidas le dará aire al sanfrancisqueño para no abrazar opciones “fuera de la grieta”, léase Brito, Gebel u otro intento del “andarivel del medio”, ni habilitar acuerdos del exgobernador con Mauricio Macri, como en 2015 y 2019.

Córdoba, con casi el 9% de padrón nacional, es pieza clave para ganar las elecciones y el massismo asegura que no va a ser prescindente en las elecciones provinciales si Llaryora no acuerda con el peronismo para las nacionales. “Vamos a tener candidata propia competitiva”, aseguran, en caso de que se repita la historia de los años previos. La amenaza concreta es provocar daño con la división del voto no libertario, a través de una lista que le raspe a Hacemos Unidos. Lista encabezada por la dirigente de Defendamos Córdoba, al que el Panal tiene en 4 o 5 puntos, mientras que sus aliados nacionales en 18. El año pasado, para las legislativas, sacó casi 8. Como sea, si la oposición juega unida frente al oficialismo, serán votos valiosos. Versiones menos tajantes de lo mismo afirman que la intención es hacerle abrir la mano al mandatario para que reparta ministerios, cargos y bancas legislativas con el espacio de la diputada. Es posible que los intereses de Massa no sean estrictamente los intereses de Natalia.

Falta mucho, dicen los llaryoristas, que apoyan la suspensión de las PASO, una herramienta que el PJ nacional necesita para definir su candidatura presidencial de una manera no cruenta. El cordobesismo se mueve por sus intereses. En el Senado, Alejandra Vigo puso la firma al dictamen que necesita Milei para que no haya primarias, y en Diputados ayudaron a voltear la sesión convocada por La Libertad Avanza para negociar por un cargo en el Consejo de la Magistratura y la ley de Biocombustibles. Suele ser más lo que da que lo que quita porque los proyectos demorados en la cámara baja (Malvinas y BCRA) no tenían la urgencia de la reforma electoral para la Casa Rosada. Con el dato que de ahora sí están los números en el Congreso para que el año que viene no haya PASO, en el Panal suenan tranquilos porque las primeras definiciones presidenciales serán a fines de agosto del 2027, con la presentación de alianzas. Por fuera del encarnizamiento con la gestión para lograr la reelección de Llaryora, todo lo demás tendrá que esperar.

El esquema massista aprieta. En unas pocas horas el tigrense se mostró en acción de armado, cantó la marcha peronista y lanzó a De la Sota a la presidencia junto con el lote del sanjuanino Sergio Uñac y el santiagueño Gerardo Zamora. Por ahora, él mismo no se menciona, pero en política lo negado es lo que más resalta.

En el Centro Cívico dan vuelta la presión: “No vemos ninguna posibilidad de que la hija de De la Sota juegue en contra de Llaryora y a favor de los candidatos de Milei en Córdoba”, pronuncian. “Y no tenemos nada en contra de que una peronista cordobesa que es de nuestro espacio sea candidata nacional”, agregan, y remarcan convenientemente el perfil nacional de la dirigente rebelde. Pero cuando relajan el off, admiten que acordar con la diputada es "prioridad uno" para el gobierno.

Si hubiera PASO, la aspiración del peronismo renovador y el espacio de San Fernando es que el PJ cordobés juegue con el candidato de esta facción, que se define como centrista, pragmática y moderada, frente a Kicillof, al que ubican como “izquierdista” dentro del PJ, una rareza teniendo en cuenta que el camporismo acompañó el martes. Si como se prevé no hay PASO, es posible que la primera vuelta funcione como una especie de primaria pero, dicen los massistas, con el esfuerzo de que haya un solo candidato peronista surgido por algún otro método todavía no resuelto. Una unidad que sólo parece viable si el peronismo huele sangre y cree que realmente puede ganarle a Milei en octubre. Por eso Massa interpreta que la candidatura presidencial del PJ es una carrera de 100 metros: veloz y corta, que se definirá con poca antelación. Cuando sea, quiere sumar al peronismo de Córdoba con un acuerdo que comience con la fecha de las elecciones provinciales.