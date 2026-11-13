Enroque corto | Las 4 bombas informativas que marcan el pulso político en Córdoba

Gispert consiguió que avance su amparo

La Justicia provincial admitió la acción presentada por el legislador del Frente Cívico para que la Defensoría del Pueblo informe cuántos empleados tiene, qué funciones cumplen y cuánto cobran.

Informante: Finalmente, le dieron curso al amparo que presentó Walter Gispert contra el Gobierno provincial por la falta de información sobre el personal y los salarios de la Defensoría del Pueblo. La Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación admitió la demanda y emplazó a la Provincia para que, en un plazo de cinco días, informe sobre la mora denunciada y remita todas las actuaciones administrativas vinculadas con los pedidos de informes que Gispert presentó el 10 de junio y el 8 de julio.

Alfil: ¿Esto significa que la Justicia ya le dio la razón?

I: No todavía. Es importante aclarar que no hay una sentencia sobre el fondo del planteo. Lo que hizo la Cámara fue admitir la acción de amparo y pedirle explicaciones al Gobierno. Ahora la Provincia deberá responder por qué no entregó la información requerida.

A: ¿Qué quiere saber concretamente el legislador?

I: La nómina completa de empleados, las modalidades de contratación, las funciones, las fechas de ingreso y las remuneraciones. Gispert había cuestionado que la Defensoría respondiera con información genérica y derivaciones al Portal de Transparencia, sin brindar los datos específicos. Ahora el reclamo pasó a los tribunales y la Provincia tiene plazos para dar la información.

Los fundamentos no vieron dolo

La Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores dio a conocer los fundamentos de la sentencia que condenó al exlegislador Oscar González a tres años de prisión de ejecución condicional, por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, en la tragedia de las Altas Cumbres. Hubo alivio para González y en definitiva para todo el oficialismo provincial.

Informante: El juez Santiago Camogli confirmó que no cabe la figura de "homicidio simple por dolo eventual" solicitada por la querella y se encargó de marcar diferencias cn el caso “Amoedo”, un siniestro vial ocurrido en 2021 en Circunvalación cordobesa en el que se acreditó el dolo eventual.

Alfil: Hubo culpa según el juez.

I: Y culpa compartida con la maestra fallecida, que conducía el Sandero que chocó con el BMW que manejaba González. En los fundamentos, el juez dice que "la mujer que conducía el otro rodado se adelantó a un camión, indebidamente, mediante una manera altamente riesgosa y se convirtió así en un obstáculo para González", “quien erróneamente intentó una maniobra de esquive indebida”.

A: Esto se va a apelar.

I: No tenga duda. Además,Camogli tambien apuntó a los abogados querellantes a los que acusó de "desconocimiento procesal llamativo”, y por ello no reguló honorarios en la faz penal.

UEPC reabre la paritaria en Córdoba y busca un llevar el aumento a 45% y garantizar la estabilidad laboral docente

Alfil: Me cuentan que se reabre la discusión salarial con los docentes. ¿Qué se viene?

Informante: Así es. UEPC vuelve a sentarse a negociar con el Gobierno provincial y hay dos cuestiones centrales sobre la mesa: salarios y estabilidad laboral. Si bien las reuniones recién comienzan, el gremio pretende alcanzar un incremento salarial del 45% para los docentes de nivel primario.

A: Un número importante. ¿Y qué pasa con la estabilidad laboral?

I: Ahí aparece otro reclamo fuerte: avanzar con la titularización docente para garantizar estabilidad laboral. Y hay un dato que explica por qué este punto empieza a cobrar cada vez más importancia.

A: A ver, cuénteme.

I: La matrícula de las escuelas primarias cayó en unos 2.000 alumnos, principalmente por el descenso de la natalidad. Hay menos chicos ingresando al sistema educativo y eso también empieza a impactar en la estructura escolar.

A: ¿Y eso pone en riesgo puestos de trabajo?

I: Es una de las preocupaciones. Con menos alumnos, también puede reducirse la necesidad de cargos docentes. Por eso, además de discutir salarios, el gremio quiere avanzar con la titularización como una herramienta para proteger los puestos de trabajo. La paritaria que comienza no será solamente una discusión de porcentajes. También estará atravesada por un cambio demográfico que ya empieza a sentirse en las aulas cordobesas.

Los radicales disidentes y un “Mini Giardino”

La interna de la UCR cordobesa tendrá este viernes y sábado un nuevo capítulo en Villa Carlos Paz. Los sectores que rechazan un acuerdo con Javier Milei y cuestionan la conducción de Rodrigo de Loredo organizan su propio encuentro, con el diputado nacional Pablo Juliano como figura central del cierre. Lo llaman el «mini Villa Giardino».

Informante: Se viene una cumbre radical en Carlos Paz, pero no es precisamente la oficial. Los legisladores Dante Rossi, Carlos Briner y Sebastián Peralta junto al exintendente de Río Cuarto Juan Jure están detrás de la convocatoria. La consigna es: “Los radicales nos volvemos a encontrar”. Y el mensaje político apunta a marcar distancia de Milei y de cualquier sociedad electoral con los libertarios.

Alfil: ¿Es una reunión para debatir o empieza a tomar forma un armado alternativo para 2027?

I: Las dos cosas. El malestar viene desde que el Congreso Provincial habilitó a la conducción partidaria a negociar alianzas electorales. Los disidentes no quieren saber nada con un acuerdo con La Libertad Avanza y, además, reclaman que primero haya internas para definir al candidato radical a gobernador. No quieren que las candidaturas se resuelvan en una mesa de negociación.

A: ¿Y quiénes vienen a ponerle volumen nacional al encuentro?

I: Pablo Juliano, el diputado bonaerense que tomó distancia del oficialismo libertario, será el principal orador del sábado a las 11. Antes habrá exposiciones sobre la realidad política y los desafíos de Córdoba. La apuesta es mostrar que hay radicalismo por fuera del esquema de De Loredo y que tiene voluntad de discutir su propio rumbo.

En definitiva, mientras la conducción partidaria explora acuerdos, los disidentes buscan demostrar que todavía hay una porción de la UCR que quiere jugar con identidad propia. Carlos Paz será el escenario para medir hasta dónde llega ese armado.