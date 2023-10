Por Yanina Soria

En el tramo final de la campaña, el gobernador de Córdoba y candidato presidencial, Juan Schiaretti, intentará capitalizar al máximo la alta visibilidad que arrojó su participación en los debates nacionales con el doble objetivo de retener los votos en su terruño y crecer fuera de él.

Sin embargo, si bien Hacemos Unidos por Córdoba está poniendo todas las energías allí, tanto Schiaretti como el gobernador electo, Martín Llaryora, saben que el lunes 23 el peronismo provincial tendrá que dar vuelta la página electoral para concentrarse en lo que se viene: la transición y el cambio de gobierno.

Tal es así que, como adelantó Alfil, ambos tienen en agenda un viaje institucional al exterior previsto apenas unos días después de las elecciones generales. Precisamente pensando en la etapa que se abre en la provincia, el cordobesismo está buscando además de hacer campaña, contener a la dirigencia propia, sobre todo, en momentos de tironeos y tensiones subterráneas por la candidatura de Sergio Massa y su representación dentro del concierto del peronismo nacional siendo un presidenciable con chances todavía.

Una foto muy sintomática de ello es lo que sucedió en las últimas horas en Río Cuarto con Adriana Nazario. Tras el guiñazo que le hizo Massa a la ex funcionaria el fin de semana desde, nada más ni nada menos, que la mesa de Mirtha Legrand, el schiarettismo activó su operativo cerrojo como para que no queden dudas del lugar al que pertenece quien, además, fue la última pareja del ex gobernador José Manuel de la Sota. Una foto con Schiaretti y ¿un espaldarazo? a las aspiraciones futuras de la mujer alcanzaron para despejar dudas sobre su filiación política.

Algo parecido hace Llaryora con la hija del ex gobernador y actual diputada Natalia de la Sota. El intendente de Capital riega sus vínculos con la heredera de uno de los apellidos más importantes que dio la política provincial y nacional en las últimas dos décadas. La parlamentaria que esta semana siguió desde la primera fila el acto de entrega de los diplomas a las autoridades municipales electas, sigue siendo una pieza codiciada por el massismo. Sin embargo, y a pesar de los matices internos que materializa -por ejemplo- en Diputados votando en ocasiones en disidencia con el resto del bloque Córdoba Federal, la ex concejala nunca sacó los pies del plato.

El nombre de Natalia sonó por muchos meses en el concierto de posibles candidatos a la vicegobernación y fue el propio Llaryora quien la convocó para comunicarle la decisión de llevar a la radical Myriam Prunotto en ese lugar. Incluso, desde el sector que representa la mujer intuyen que los dos años que le restan de mandato en la Cámara Baja serán óptimos con Llaryora como jefe político de Hacemos. Pues, De la Sota es una de las dirigentes del PJ Córdoba que, desde adentro de la estructura, más se incomodó frente a cada intento de acercamiento o coqueteo de Schiaretti con Juntos por el Cambio.

Lo cierto es que tiempos donde la figura del fallecido gobernador y su legado son tironeados entre el cordobesismo y quienes tributan a la candidatura de Massa, Schiaretti y Llaryora se encargan de regar los lazos con la raíz del delasotismo para encuadrarlo dentro de la nueva versión del peronismo, ahora denominado Hacemos Unidos por Córdoba.

Cierre y expectativa

Desde el entorno del candidato presidencial dicen llegar al tramo final de la campaña mejor de lo que se esperaba. Tras cierto bajón que provocó en Hacemos por Nuestro País el resultado de las PASO con un 3 por ciento de los votos cosechados a nivel nacional, pero sobre todo por haber quedado segundo en su propio terruño detrás del libertario Javier Mieli, el cordobés repuntó en las últimas semanas.

Como ya se dijo, la participación del mandatario en los dos debates nacionales marcó un antes y un después en la campaña; la visibilización ganada fue la inyección de energía que el candidato del interior necesitaba para revigorizarse y entusiasmar a su estructura, que venía algo desinflada.

Creer que es posible subir algunos puntos en las generales del próximo domingo y, por ende, fantasear con la idea de sumar algunos parlamentarios propios más, entusiasmó a la dirigencia y militancia que reactivó las acciones proselitistas. Incluso, tal como ya se señaló desde estas páginas, el objetivo del peronismo oficialista es volver a colocar a Schiaretti primero en Córdoba.

Tan dinámico se presenta el escenario nacional que el schiarettismo ya no ve con tanta claridad un eventual triunfo de Milei en primera vuelta como sí lo visualizaban hace algunas semanas. De igual modo, perciben un desgaste en la figura de Patricia Bullrich; de hecho, de allí creen que pueden manotear algunos votos cordobeses el próximo 22.

Lo cierto es que, en las últimas horas de proselitismo, el cordobés combinará visitas en la provincia de Santa Fe como la que realizó ayer y en Buenos Aires donde realizará un raid mediático, para cerrar con un gran acto político en la capital cordobesa tras un encuentro realizado el día lunes en la ciudad de Río Cuarto.

El acto final será mañana en el Espacio Quality donde, además de su compañero de fórmula, Florencio Randazzo, estará el gobernador electo, Martín Llaryora, un actor relevante en este segundo tiempo electoral.