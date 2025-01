El árbol en la ruta

Por Javier Boher

Hace más o menos dos meses empezaron los trabajos para ensanchar la avenida Padre Luchesse, que conecta la ciudad de Villa Allende con la ruta E-53 (y de ahí a Córdoba o Río Ceballos). En esos primeros días de noviembre hubo una noticia que ya se podía prever: los vecinos convocaron a un abrazo solidario a un quebracho blanco que está al lado de la ruta. Cosas de hippies con OSDE, como se dice coloquialmente .

Algo parecido se vivió hace un par de años, cuando se decidió hacer la obra de las colectoras para aliviar el tráfico urbano que sale de los barrios de la zona, dejando la ruta para quienes circulan a mayor velocidad. En aquel entonces el reclamo era por unos árboles que vecinos bienintencionados habían plantado sin consultar por dónde iría el asfalto en el futuro. Tras muchos torneos se llegó a una solución en la que no se removieron todos los árboles y se plantaron nuevos ejemplares para compensar.

Lo de esta vez, sin embargo, es muy distinto. La presión de los vecinos apunta a que ese sería el último ejemplar de quebracho blanco de la ciudad y que incluso sería más antiguo que la misma. Ambos datos son bastante controvertidos, pero es lógico que los interesados jueguen con esas cosas. Necesitan que su causa sea la de todos, aunque no lo sea.

El árbol es una pequeña muestra de cómo funcionan las cosas en el país, donde minorías intensas y bien organizadas son capaces de poner en riesgo los progresos y avances para toda la población, en este caso una obra que ahorraría tiempo de viaje y sería más amigable con el ambiente (porque habría menos embotellamientos). Lo peor es que, de triunfar la postura de dejar el árbol en la banquina, estaríamos en presencia de una condición peor para los conductores: si se ensancha la ruta y se deja ese árbol ahí, estamos ante un riesgo para la vida de quienes circulan por la vía.

¿Cómo puede terminar eso? Con el árbol arrancado de cuajo por el auto descontrolado al mando de un conductor ebrio, que se mata y mata a alguien más porque el Estado no controla donde debe controlar y cede a las presiones donde no debe ceder. En su condición natural de mirar lejos y hacer de cuenta que acá no pasa nada, los políticos no se quieren hacer cargo de lo que les corresponde y dejan que las cosas se ordenen solas, una falta total de madurez que afecta a toda la población. Nadie quiere pagar el costo político de ser el que va a deforestar Villa Allende, a pesar de que todos viven en casas construidas en terrenos y barrios donde antes había árboles. Se hicieron la casa sin culpa y ahora quieren que todos se sientan culpables de voltear un árbol.

Por más que los ecogistas hablen del oxígeno, de la captura del carbón, del respeto por el monte nativo y todas esas cosas, el único aporte real de ese árbol es servir de refugio para los controles de la Caminera cuando el sol de verano es más fuerte que nunca. No estamos hablando de toda la traza de la autovía de Punilla y el impacto ambiental, estamos hablando de un solo árbol que seguramente sufrirá el impacto de algún vehículo si no lo sacan de ahí.

Está bien tratar de inculcar más respeto por la naturaleza, pero sin olvidarse de que lo más importante sigue siendo la vida humana, la vida en sociedad. Ojalá los políticos y los grupos organizados con reclamos sectoriales puntuales lo entendieran, en lugar de seguir cuidando su quintita o, por qué no, su arbolito al lado de la ruta.