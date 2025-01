El Panal buscará instalar su temario en extraordinarias: presupuesto y campo

Por Bettina Marengo





Hoy saldría publicado el llamado oficial a sesiones extraordinarias en el Congreso, con un temario en Diputados que el gobierno de Martín Llaryora acompañará en el caso de Ficha Limpia y de la derogación (no suspensión) de las PASO, mientras que los diputados “va a estudiar” el proyecto de juicio en ausencia impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y las otras iniciativas incluidas, como el Régimen de reiterancia, concurso de

delitos y unificación de condenas. En el Senado hay un plato fuerte: los pliegos para que el juez Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla integren la Corte Suprema.

La reactivación de la política parlamentaria le viene bien al oficialismo cordobés y la intención de las espadas legislativas tanto de Llaryora como del exgobernador Juan Schiaretti es aprovechar el escenario de Diputados para hacer reclamos al presidente Javier Milei en un marco institucional. Diferenciarse sin pelear con el libertario es la estrategia más sostenible para el Panal. El cordobesismo va a tratar de sacar ventaja en un momento desventajoso, con Milei y Mauricio Macri copando la parada antikirchnerista y dejando pocos márgenes para posiciones fuera de los “extremos” como el que a nivel nacional quiere liderar Schiaretti.

Los votos del cordobesismo para los proyectos del Ejecutivo nacional no van a ser gratis o al menos no sin hacer política. La mirada sobre las extraordinarias que empiezan en una semana y finalizan el 21 de febrero es crítica porque entienden que se trata de una jugada para tapar los errores propios en Ficha Limpia y la pelea con el PRO por ese tema. Sin esa ley, Cristina Kirchner podrá ser candidata en las elecciones de medio término por la provincia de Buenos Aires, el distrito más difícil para La Libertad Avanza y cuyo número de representantes en la cámara baja (70 y se renuevan 35) es altamente significativo para el conteo total (257 y se renueva la mitad).

En el Panal deslizan que ellos, el peronismo federal, ya dio quórum y los votos para el tratamiento de Ficha Limpia en la cámara baja, durante las sesiones ordinarias, y recuerdan que fueron los libertarios y parte del PRO los que recularon por orden de la Casa Rosada. Eso trajo tensión entre Milei y el macrismo, que ahora buscan saldar con la ley.

En el interín, Llaryora se hizo de su propia ley provincial que impide a personas condenadas ser candidatas o funcionarias, y lo hizo con amplio apoyo legislativo, así que tiene para bravuconear. “Si ellos ahora lo ponen en temario es porque necesitan los votos. Y nosotros vamos a poner nuestro temario para tratamiento”, indican.

El temario llaryorista no va a salir, pero los diputados lo van a plantear. Reclamarán por el Presupuesto 2025, que no fue tratado porque Milei y Luis Caputo, el ministro de Economía, no estaban dispuestos a ceder fondos a las provincias en un año electoral. Y jugarán fuerte por la eliminación de las retenciones a las exportaciones del campo, un caballito de batalla de Hacemos Unidos que Llaryora retomó con fuerza en la última semana y seguramente también será tema de Schiaretti cuando retome la actividad pública. También en guiño a la agroindustria, recordarán que está pendiente la ley de Biocombustibles que el oficialismo nacional se había comprometido a reformar.

Sin actualización presupuestaria, además de la discrecionalidad con la que podrá gobernar el Presidente, Córdoba se queda sin reconocimiento oficial de los flujos nacionales para la Caja de Jubilaciones y por lo tanto los envíos quedan sujetos a negociaciones particulares con la Nación, que hasta ahora no se dieron. También se pierde previsibilidad sobre los fondos para las universidades, los jubilados y la obra pública, redondean cerca del gobernador. “Vamos a insistir en la necesidad de incorporar Presupuesto, aunque sabemos que no sucederá, igual haremos la denuncia política”, aclaran.

El proyecto que menos discusión tendría por parte de los peronistas cordobeses es el de eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), si es que el texto a debatir dice “eliminación” y no “suspensión”. Se sabe que el oficialismo provincial nunca las quiso en Córdoba y nunca habilitó la discusión sobre la herramienta que habitualmente le es útil a los espacios opositores para organizarse en la dispersión. Hasta lo que dijo el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, la idea es modificar el código electoral para eliminarlas. “Fundamentalmente porque es trasladar la decisión política (de las candidaturas) a los ciudadanos en general de lo que tiene que resolverse en el seno de un partido”, indicó.