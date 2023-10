Por Gabriel Marclé

Plato, cuchillo, tenedor y babero. El peronismo riocuartense sacó los cubiertos de la alacena mientras llegaban las noticias del acuerdo electoral entre Javier Milei y Patricia Bullrich, la candidata presidencial que hasta el domingo era militado y fiscalizado por la fuerza política que en 2024 le peleará la intendencia. El quiebre de Juntos por el Cambio fue tomado entre risas, chicanas y suspiros de alivio justicialista, pero en el despacho del intendente Juan Manuel Llamosas la postura fue otra y se volvió a encender la sirena de esa ambulancia nueva que inauguró semanas atrás, cuando empezó a rescatar radicales heridos de la interna. Ahora, el jefe del PJ local amplía su rango de rescate y va por todo paciente cambiemita.

“No es momento de festejos, sino de laburo”, comentaban desde el Palacio de Mójica tratando de bajarle la espuma a los coletazos de la noticia en el ámbito local. Eso sí, destacaban que la oposición al Gobierno municipal pretendió utilizar el domingo electoral como el impulso necesario para “vender títulos” extensivos al 2024. No solo que el mensaje de las urnas repercutió en un bajón anímico de la dirigencia opositora, sino que ahora se produjo una ruptura de la alianza que también tendrán sus consecuencias en lo local.

La ambulancia llamosista ya estaba recorriendo las callecitas de la política local desde que la campaña municipal empezaba a tomar calor, antes de la primera vuelta. Fue la llegada de la vicegobernadora electa y dirigente radical, Myrian Prunotto, el paso para que aparecieran los “radicales auténticos” de Río Cuarto, los que salieron a militar a Juan Schiaretti en las presidenciales. Llamosas también pasó cerca del PRO, como anticipando un llamado de emergencia que por estas horas parece estar sonando con mayor insistencia. Una vez que pasen los días de terremotos, la ambulancia pasará 24/7 y ya tienen anotados algunos de los sectores en donde se pueda ampliar con la idea de presentar una alternativa superadora.

Aunque después de ayer los globos amarillos y las boinas blancas ya no sean parte de la misma lógica, la alianza oficialista prevé dejar la puerta abierta para que el desencanto no se escape hacia alternativas más antipolítica -como parecía mandar en la escena nacional- sino a las propuestas firmes, estructuradas y, sobre todo, de probada efectividad en la gestión. Eso es lo que pretenden ofrecer de aquí hasta que termine el año una cama en terapia, con todos los cuidados intensivos y la posibilidad de recuperarse para volver a la escena con más fuerzas. Claro que la expectativa es ofrecer refugio, pero no impera la necesidad de romper al frente opositor local más de lo que ya está.

Inmunizados

En la Municipalidad de Llamosas también se escuchaba un diagnóstico favorable respecto a una cuestión que amenazaba con perseguirlos. “Estamos inmunizados”, avisaba un dirigente del llamosismo al asegurar que la “mancha K” ya no es problema para ellos, a punto tal que asoma un mensaje de “prescindencia” y libertad de acción para el balotaje. Piensan más allá de lo que pase en noviembre: aunque una parte del electorado peronista elija a Sergio Massa, terminará fidelizándose a favor del oficialismo en 2024. “No nos pueden correr por kirchneristas”, afirman.

Por otro lado, afirman que a los problemas de cercanía al kirchnerismo “increíblemente lo tienen en Juntos por Río Cuarto”. ¿Por qué? Ayer también se escucharon rumores respecto al posible acuerdo entre dirigentes nacionales de Evolución Radical y el candidato presidencial de Unión por la Patria. Trascendió que existieron charlas entre Sergio Massa y dirigentes como Emiliano Yacobiti, el diputado y referente de Evolución que mantiene una estrecha cercanía al frente local que lidera el candidato a intendente Gonzalo Parodi. “Si esto se confirma, ¿cómo van a hacer para comunicarle al votante anti-K que uno de los suyos juega con Massa?”, se preguntaba un hombre del llamosismo sobre estas versiones, acotando que se presenta una situación similar a la que se tenía cuando Juan Schiaretti coqueteó con Horacio Rodríguez Larreta antes de las PASO. “Viven para confundir a sus votantes”, añadían.