Por Javier Boher

[email protected]



¡Buen día, amigo lector! Qué fenómeno este país, cómo nos ponen las elecciones. La verdad que ni el Tigrense Taimado se esperaba el resultado del domingo pasado, le debe haber pasado como a los sauditas que le ganaron el partido inaugural del mundial a la Scaloneta. El que diga que esto estaba cantado es más mentiroso que el hiperministro.

Si le soy completamente sincero, yo a esta no me la vi venir ni de cerca, como esos tipos que de golpe les aparecen hijos que están por llegar a la mayoría de edad. Al final se terminó llevando el piso histórico del kirchnerismo, pero algunos calculan que el tipo se gastó unos 6.500 millones de dólares para quedar primero, ¿sabe la cantidad de nafta que podríamos comprar con eso?.

Qué tema, ese del combustible… la verdad que era cuestión de tiempo para que a la nafta le empiece a aplicar la misma regla que vemos en el super con el aceite o el azúcar. Si uno pone precios máximos, es lógico que se produzca menos, se demande más y haya desabastecimiento. Uno creería que ya lo deberían haber aprendido después de lo bien documentado que está todo por el caso de Venezuela, pero parece que no. O quizás si, pero no les importa, a esta altura ya es imposible saberlo.

Es muy loco, porque de golpe parece que hay una conspiración en contra de Massa con el objetivo de perjudicarlo en las elecciones. A ver… el tipo ganó con 140% de infleta, un dólar a una luca y una pobreza como la del 2001, así que no sé quién podría creer que con esto si o si lo va a hacer perder. De hecho ya me empiezo a preguntar si existe algo que le pueda significar una derrota.

Sabiendo que hay un par de barcos hasta las manos de nafta dando vueltas esperando que los dejen atracar y que ayer avisó que si para mañana al mediodía no se restablece la provisión, ya me imagino la jugada mediática: el caudillo de falo prominente doblegando a las codiciosas corporaciones capitalistas que quieren perjudicar a la patria. El problema no es tal cosa, sino que hay gente que se lo come como sandwichito de miga en un cumpleañitos.

No sé cómo lo está viviendo usted, estimado, pero para mí la sensación es tan desoladora como cuando Los Pumas empezaron a comerse una paliza contra los All Blacks. Es algo parecido a que ya es irreversible y que nos quedamos afuera de todo. El deporte por lo menos te da revancha cada tanto, pero como país es cada vez más complicado.

El sábado fui a comprar antibióticos para una angina: $5.700 la del laboratorio del tipo al que se le quedó la Ferrari en el vado de San Clemente. Multiplicado por 24 días hábiles nos da casi un sueldo promedio, $136.800. Digamos que es cuestión de elegir comer o curarse una infección, una cosa fabulosa. Había una marca más económica, pero no estaban las más baratas: ya no se consiguen.

El domingo estaba charlando con un médico y me decía que si a mi viejo le diera hoy el mismo infarto que le dio hace unos años, casi que no se podría salvar: no hay medios de contraste ni los stents que le pusieron. Pero bueno, che, que al menos tenemos ministerio de salud. Esa propaganda es lo más cubano que he escuchado en años.

Mientras debatíamos por el resultado de las elecciones, un amigo me preguntó por las propuestas de Milei y Massa para la universidad pública. Debe gastarse más o menos 500 lucas mensuales en el colegio privado de los hijos, pero universidad pública. Por fetiches kirchneristas como esos después estamos como estamos. El viernes hubo media jornada de clases en la escuela pública a la que van mis hijos porque el personal de limpieza hizo paro por la interna de un conjunto de bandidos que dicen defender a los trabajadores. Pero que la universidad pública, así los hijos de los que pagaron primario y secundario privado pueden ir a lavar las culpas de clase.

El fin de semana fue noticia que hubo un accidente en Argüello y que en lugar de asistir a las chicas las asaltaron. Después le robaron las cinco gomas al auto. Viví 35 años a menos de 10 cuadras del lugar. Ahora está imposible. Mi abuela está queriendo acondicionar un patio interno de 6m2 para poder salir a tomar fresco en el verano: tiene miedo que le entren a robar si sale al patio que da al alambrado perimetral.

Pero ojo, estimado, que si la gente vota mal viene la derecha y vamos a vivir muy mal. Yo soy un convencido de que se puede vivir incluso peor que esto. Lo que no me queda tan claro es cuál haría empeorar las cosas.

Camine, que no hay nafta y le va a venir bien para no infartarse. Eso sí, cuidado con los asaltos.

Tenga una buena semana.