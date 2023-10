En la última semana, después de la elección presidencial que estiró la definición hasta el balotaje del 19 de noviembre, las consultas periodísticas y las presiones partidarias internas hicieron que varios intendentes y dirigentes del peronismo cordobés debieran hacer público su posicionamiento. Sin embargo, mientras aparecían voces como la de Marcos Torres (intendente electo de Alta Gracia) o Edgar Bruno (Canals), en Río Cuarto primó el silencio. Los micrófonos parecían repeler la aparición de definiciones que pudieran ser enmarcadas a nivel nacional como gestos de apoyo hacia Sergio Massa o Javier Milei, todo parte del plan de Juan Manuel Llamosas para no generar alborotos que puedan afectar al plan de campaña hacia el 2024.

Alfil relataba días atrás que el Juntos por el Cambio local, que ya tiene a Gonzalo Parodi como candidato a intendente, parecía haber optado por una neutralidad dudosa. Es que el dirigente de Evolución Radical que ganó la interna en septiembre planteó un “ni Massa ni Milei” que fue seguido de duras críticas al kirchnerismo y cuestionamientos un tanto tenues a La Libertad Avanza. Esto se explica por las elecciones municipales venideras, lo mismo que está frenando los posicionamientos en el frente peronista que, aun sin decirle, sostiene una neutralidad funcional a lo que transmitirá de aquí a las urnas: el valor está en el éxito de la gestión local.

En el llamosismo hay un atenuante con respecto al resguardo de un posicionamiento y ese es que el espíritu anti-k del electorado local podría castigarlo con fuerza si el intendente elige el camino de otros dirigentes provinciales. Sobrevuela un “ni con Massa ni con Milei” similar al de los radicales, pero también con la conciencia de tener un electorado dominado por antiperonistas y antikirchneristas. Es por eso que se irá a la campaña con peronismo riocuartense puro. Por el momento -y parece que así seguirá hasta después del balotaje- lo que prima es el “silenzio stampa” con énfasis cordobesista.

La versión oficial respecto a la prescindencia de Llamosas soslaya los atenuantes estratégicos, pero revela que los intereses locales se imponen. “El intendente aún no se ha posicionado porque no necesita hacerlo”, le señalaron a Alfil fuentes cercanas al intendente, donde afirman que ya se consiguió el objetivo buscado, la remontada electoral del PJ que le permitió a Juan Schiaretti crecer ocho puntos respecto a las PASO.

Por otro lado, aseguran que no se han definido por ninguno de los candidatos presidenciales porque “nuestro electorado no nos está reclamando una definición urgente”, frase que tiene más que ver con lo antes planteado, la especulación respecto al cómo pueden repercutir declaraciones favorables a Sergio Massa en una ciudad donde el candidato de Unión por la Patria colectó menos de la mitad de los votos de Schiaretti. “Ellos sabrán en este nuevo escenario a qué candidato elegir y cada ciudadano hará las consideraciones a lo largo de la campaña”, expresaron desde el Mójica al señalar que no interferirán en la voluntad popular.

Es sabido que esta semana se han escuchado algunas voces en el interior del PJ que se preguntaban si el intendente realizaría declaraciones sobre el camino al balotaje y hasta también surgieron algunos pedidos para que siga los pasos de otros intendentes. Al respecto, desde el entorno del intendente expresan: “Nuestro espacio político es ordenado y orgánico, por lo que entendemos que de nada sirven los posicionamientos o manifestaciones a título individual ya que generan mayor confusión y no aportan a las soluciones que necesita la argentina”.

La lógica de la prescindencia y el cuidado de las declaraciones a favor de uno u otro también aplicó a los que están en pleno juego por la sucesión local. Quizá el caso más fuerte es el de Adriana Nazario, alguien que supo estar cerca de Sergio Massa y que ahora decidió priorizar sus intereses en el ámbito municipal, razón por la que no también ha implementado el método de silencio. En su entorno aseguran que, en tanto no se resuelva la elección presidencial, la ex diputada se enfocará exclusivamente en sus pretensiones de llegar a convertirse en candidata por la ciudad.

Más allá de la postura estratégica de evitar una declaración que “empioje” el plan de cara a las elecciones municipales, en el PJ y especialmente en el llamosismo apuntan en contra de la postura adoptada por la oposición, afirmando que las declaraciones de Parodi “demuestran el quiebre interno de Juntos por el Cambio y su incapacidad para acompañar con propuestas y actitudes serias el momento que vive el país. En ese sentido, aseguran: “Nosotros no vamos a sumarnos a la confusión general”.