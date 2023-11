Por Francisco López Giorcelli



Ya pasó más de una semana desde la primera vuelta electoral donde sorpresivamente el candidato oficialista, Sergio Massa, se impuso por siete puntos sobre el opositor Javier Milei que rápidamente cambió su discurso “anti casta” por uno más “amigable” para con quien días antes acusaba de “tira bombas”, como Patricia Bullrich.



En este escenario de reacomodamiento se pudo ver durante la semana post-elecciones cómo se fueron reconfigurando los apoyos de un lado y del otro. Desde los distintos sectores que no lograron entrar al balotaje o no pasaron las Primarias ya empezaron a acomodar sus estructuras o directamente en el medio con guiños más cercanos al oficialismo por el limite democratico que significa la figura de Milei.



En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) no están ajenos a este contexto, donde aparecen dos opciones claras para las agrupaciones políticas sobretodo estudiantiles respecto al próximo 19 de Noviembre. Estas posiciones varían entre el voto a Massa y el posicionamiento “neutral” especialmente de una de las agrupaciones históricas dentro de la Universidad Pública. Hasta el momento no hubo pronunciamientos a favor de Milei, algo predecible por su discurso en contra de la universidad y la educación pública.



En un primer momento se posicionaron sin muchas sorpresas agrupaciones filo K que explícitamente militaron al candidato de Unión por la Patria y continuarán brindando su apoyo y estructura de cara a la segunda vuelta electoral. Por un lado, La Bisagra con el slogan “con la bandera en la urna” anunciaban su posicionamiento respecto al 22 octubre donde fundamentaron su apoyo. "No somos ajenos a la situación del país, creemos y entendemos que hay mucho por mejorar y también hay mucho por sostener” dicta el comunicado de la agrupación donde además exponen las conquistas estudiantiles durante la administración massista en el último año haciendo ley las becas progresar por ejemplo o la creación de cinco universidades nuevas (proyecto coordinado con un sector del radicalismo cordobés). Para cerrar el comunicado y sellar su posición a favor de tigrense, la agrupación dijo en el mismo comunicado que “seguiremos creyendo y confiando en la opción política de Unión por la Patria y en la candidatura de Sergio Massa”



También en el kirchnerismo, pero desde la agrupación “Sean Eternos”, más vinculados con una reversión camporista y sectores K que no se identifican con Bisagra, también salieron a “bancar” a Massa. Con un claro pronunciamiento a “defender la Patria” la agrupación celeste invita a sumarse a sus filas: “Desde Sean Eternos Universidad, abrimos las puertas para que quien quiera, se sume a militar a nuestro espacio y la campaña nacional. Vamos a luchar por nuestros derechos estudiantiles y pensar proyectos colectivos. Porque cuando la Patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla” dicta el comunicado que difundieron en sus redes durante la última semana.



Por otro lado, más del lado del peronismo cordobés y como era de esperarse aún no se han posicionado oficialmente. Ni el gobernador Juan Schiaretti o el intendente Martín Llaryora se han pronunciado y difícilmente lo hagan. Sobre todo, para no dinamitar su electorado que tiene un porcentaje “anti K” por más que no existan candidatos de está índole en la fórmula oficalista.



Los representantes de este sector en la Universidad tampoco se han pronunciado públicamente pero fuentes cercanas estiman que la militancia y referentes seguramente acompañen a Massa por que también ven que es el candidato oficialista el que garantiza diálogo y que, en las antípodas de la motosierra, no habla de una eliminación de la coparticipación o arancelar la universidad y la salud pública, dos pilares fundamentales para el funcionamiento estratégico del país.



Por otro lado, desde el lado progresista de la universidad, fue el Movimiento Sur quien sorprendió y se inclinó rápidamente a favor de la candidatura de Unión por la Patria. Desde la agrupación que pertenece a Libres del Sur a nivel nacional, explicaron que Milei hoy representa un gran peligro para la democracia y que, sin abandonar las críticas al oficialismo por una gestión muy mala, entienden es un momento de unidad frente al “fascismo” y la motosierra propuesta por Milei. “Nuestro partido ha tenido diferencias y ha sido crítico de este gobierno del Frente de Todos. Lo ha señalado con toda claridad y honestidad nuestro candidato presidencial en las primarias” dice el comunicado difundido por referentes de la Universidad.



“No obstante estos cuestionamientos que hemos tenido hacia el actual gobierno, nosotros nunca nos confundimos respecto de quienes son, claramente, los mayores y principales responsables de la sostenida decadencia nacional de 47 años a esta parte. Fue la derecha militar, política y económica, cuando estuvo en la Casa Rosada con la Dictadura, con Menem y con Macri, la que ha hundido el país” dicta el comunicado que finaliza con un llamado a votar a Sergio Massa para “derrotar a la derecha” y “en defensa de la Educación Pública”.



Del lado radical, Franja Morada adhirió al posicionamiento nacional que emitió la Unión Cívica Radical presidida por Morales y Lousteau. “A lo largo de la historia, nuestra agrupación ha velado por la defensa de la democracia, por el respeto de los Derechos Humanos, por la ampliación de derechos sociales de manera sostenible y, por sobre todas las cosas, por la Educación Pública, laica, gratuita y de acceso irrestricto , independientemente del gobierno de turno, porque la consideramos una de las mayores herramientas de transformación social” dijeron desde la agrupación radical con un tono borettista y alineado al posicionamiento nacional de Franja Morada.



En el mismo texto declaran que ninguna de las dos opciones representan a “su organización” por lo que da muestras del claro distanciamiento de la postura que tomó su ex candidata Bullrich cuando oficializó su apoyo de manera “unipersonal” al libertario dejando de lado a toda la estructura que le banco la campaña. Colocan a este eje ultraderechista en el mote de “extremismo demagógico” que “atenta contra la educación como bien público y herramienta de crecimiento social, tanto individual como colectivamente, promoviendo la privatización y un sistema de vouchers”



Para cerrar y terminar de dejar en claro su posicionamiento “neutral” la agrupación dice posicionarse del lado de la defensa de la educación pública dejando en claro que “sin educación pública no hay proyecto de país”. Las críticas a Massa no salieron de lo convencional que siempre se ha dicho entre corrupción y la creciente crisis económica que tiene en vilo al país.



De esta forma los posicionamientos de los principales actores de la política estudiantil muestran puntos en común, entre ellos “defender la educación pública” y el límite democratico que representa la figura de Javier Milei que nunca quiso responder sobre si cree en la Democracia como sistema político para un país. En una elección que de antemano se muestra voto a voto cada estructura será importante para definir el futuro de Argentina.