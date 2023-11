Enroque Corto

Llaryora hizo escala en Qatar

El intendente y gobernador electo, Martín Llaryora continúa con la gira por Medio Oriente. En el día de ayer, se trasladó desde Arabia Saudita a Qatar. Por esto, y una perlita, el informante peronista llamó al periodista.

Informante PJ: ¿Está por ahí?

Periodista: Como siempre…

IPJ: Vio que el hombre sigue de viaje, ¿no?

P: ¿Cuál de los dos?

IPJ: Tiene razón, Martín (Llaryora). Ayer se fue de Arabia Saudita a Qatar con el ministro de Servicios Públicos, Fabián López; y con el secretario de Economía que se va a ese cargo en la Provincia, Guillermo Acosta. Llaryora estuvo con la gente de Qatar Foundation, que fueron en su momento sponsor del Barcelona cuando estaba (Lionel) Messi. Tuvo buenas reuniones para seguir desarrollando la Economía del Conocimiento.

P: Hablando del tema, acá varios quieren conocer precisamente qué va a hacer.

IPJ: Van a tener que esperar. Que no se apuren.

P: Una curiosidad de un compañero suyo… ¿por qué no sale el santafesino (Maximiliano) Pullaro en ninguna foto?

IPJ: No lo sé. ¡Mire en lo que se fijan! Lo dejo. Un abrazo.

Funcionario en la mira de Schiaretti

El informante y el periodista se encontraron en el café de siempre.

Informante: Tengo data interesante.

Periodista: Soy todo oídos.

I.: Se armó una en Cultura de la Provincia la semana pasada…

P.: Bueno, cuente.

I.: Al parecer, Jorge Álvarez, titular del Polo Audiovisual Córdoba y hombre de confianza de Nora Bedano, cursó una invitación a quién no debía para el Festival de Cine de Córdoba que se realizó días atrás.

P.: ¿A quién había invitado?

I.: A Malena Galmarini.

P.: Uh…

I.: Parece que la esposa de Sergio Massa le agradeció a Alejandra Vigo y ahí ser armó. No porque Vigo le haya dicho algo a Galmarini, sino porque la esposa del gobernador lo llamó a (Schiaretti) para comentarle y desde los Emiratos Árabes donde se encontraba, el mandatario se comunicó con Álvarez.

P.: Ay…

I.: Cuentan que Schiaretti se molestó bastante con el funcionario, imagínese cómo se tomaría que, en plena campaña, la esposa del candidato de Unión por la Patria asista a un evento patrocinado por la Provincia. “Schiaretti cerró con Massa”, el título de cajón al otro día (risas). Parece que el gobernador le dijo que solucionara el tema y, finalmente, Galmarini no vino. Hay quienes dicen que Álvarez tiene las horas contadas…







Un día de furia para Negri

Mario Negri tuvo su día de furia porque un periodista de La Nación + lo incluyó en la lista de radicales que apoyarían al kirchnerista Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre. Un radical le contó al periodista del enojo del diputado nacional.

Radical: No es para menos… Mario ha sido un enérgico opositor al kirchnerismo como para que ahora digan que apoya a Massa.

Periodista: En La Nación + incluso lo desafiaron a Negri a que haga una desmentida pública, si eso no era cierto.

R.: Y la hizo. Le cuento. Escribió en la red X un mensaje para el periodista Jonatan Viale. Tome nota: “Te pido Jonatan Viale, sacame de esa lista de radicales que apoyan a Massa. No sé de dónde sacaste esa idea absurda. Hablás conmigo casi a diario. Que no apoye a Milei, quien odia a la UCR, y tampoco a Massa, socio de los K, no habilita a ninguna conjetura. Los dos son pésimos”.

Primera lectura al Presupuesto

La Legislatura provincial dio sanción en primera lectura al Presupuesto 2024, el último que elaboró el gobernador saliente, Juan Schiaretti, y el primero que va a ejecutar el entrante Martín Llaryora.

Informante: Le cuento el voto. Hubo 56 legisladores presentes, el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba puso 42 votos positivos.

Alfil: ¿La oposición?

Informante: Hubo doce votos en contra, de Juntos UCR, Encuentro Vecinal Córdoba y la Izquierda. Además, dos abstenciones, en Juntos por el Cambio.

14 de 16

El informante del Concejo llamó al periodista, que se sorprendió de escucharlo.

Informante del Concejo: Si no lo llamo yo, usted ni para ver cómo ando, ¿no?

Periodista: ¡Amigo!, tiene razón… disculpe. Usted sabe que nosotros somos esclavos de la agenda. Y en este momento, sólo se habla de Milei-Massa.

I.C.: Lo sé, lo sé. Y justamente por eso lo llamo.

P.: A ver…

I.C.: Si yo le digo que “14 de 16 ya hablaron”, usted, ¿qué entiende?

P.: Con la numerología no me llevo… pero si me dice “14 de 16”… supongo que está hablando del bloque oficialista en el Concejo...

I.C.: Ajá… va bien…

P.: La parte de “ya hablaron”… ¿de casualidad para hablar fueron para el lado del Orfeo?

I.C.: Ja, ja… así es. 14 de 16 ya hablaron con operadores del massismo. No me pida que le detalle el contenido de las conversaciones porque lo desconozco, pero… le digo para que no se distraiga y, cada tanto, se fije cómo se mueven las cosas por estos lados…