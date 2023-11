Por Bettina Marengo



En medio del goteo de peronistas y cordobesistas que muestran o anuncian su apoyo al candidato presidencial Sergio Massa, el lunes se realizará en el club General Paz Juniors un acto de campaña de Unión por la Patria, con el ministro de Economía como figura central. El evento será el cierre de la primera y tal vez única bajada pos 22 de octubre de Massa a la provincia más anti K del país, cuyos votos necesita para enfrentar al ultraderchista Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre.

El acto será a las 19 y el cuentaperonistas estará funcionando a full, con el gobernador Juan Schiaretti y el electo Martin Llaryora fuera del país.

Además de las organizaciones propias de UP y del Frente de Todos y sus dirigentes ya fichados del peronismo no cordobesista, los armadores massistas quieren mostrar a los recién llegados de Hacemos Unidos por Córdoba, que hasta hace dos semanas estaba militando para la candidatura presidencial de Schiaretti.

El Movimiento Evita aseguró que movilizará para el acto. La organización es nacional, pero en Córdoba tiene línea directa con la senadora Alejandra Vigo y pese a que viene jugando con el cordobesismo, ya oficializó que trabajará para Massa de cara a la segunda vuelta.

También llevarán cuerpos orgánicos y afiliados los gremios provinciales que el miércoles se reunieron como CGT en la Casa Histórica del Movimiento Obrero con el armador en jefe de UP en la provincia, Juan José Alvarez. En ese encuentro, dirigentes de las dos centrales obreras cordobesas prometieron “visibilizar el compromiso de trabajar en la campaña”, lo que en criollo es salir a la calle, la fábrica o la oficina a buscar votos. Gremios grandes como SEP, UEPC, Uocra, Luz y Fuerza, ATSA, van a mostrar su presencia en el acto.

Por fuera de ese esquema, y de los espacios y partidos camporistas, kirchneristas y progresistas, el dato de la noche será el volumen de PJ cordobés que reúna Massa (aunque también esperan intendentes y referentes radicales).

Se sabe que estarán los legisladores Nadia Fernández, Rodrigo Rufeil, Carlos Presas, Mariana Caserio, Carlos Lencinas, los riocuartenses Franco Miranda, Maria Laura Labat (la referente sureña Adriana Nazario acaba de anunciar su apoyo al tigrense), e intendentes como Marcos Torres, de Alta Gracia, sin contar la pléyade de intendentes y jefes comunales que ya orbitaba en torno a Martin Gill, que estará de vuelta desde China, y a Carlos Caserio. Ayer hubo un adelanto desde el departamento Colón. Unión por la Patria difundió una foto de dirigentes esa zona (aunque no exclusivamente) junto a Alvarez, y un comunicado de apoyo a Massa más allá de los reclamos propios de Córdoba a la Nación “como la Caja de Jubilaciones, los subsidios al transporte, y a la energía”. Natalia de la Sota, la diputada nacional que fue una de las primeras en blanquear su apoyo al candidato oficialista, no estará. La dirigente quiere dejar en claro que no pertenece a UP ni abandona Hacemos Unidos por Córdoba. En notas periodísticas con medios porteños, ayer pidió al tigrense que tenga “un gesto contundente para recomponer con los cordobeses”, pero convocó a los cordobeses a votar a Massa.

Por ahora, las adhesiones cordobesistas a la candidatura del tigrense no tienen marco oficial desde “arriba”, pero tampoco objeciones de Llaryora ni, en principio, de Vigo.

Lo que sí hay es una tensión política importante y dirigentes que visualizan la necesidad de organizar puertas adentro el proceso, so pena de desbande y descontrol partidario.

Hasta el regreso del gobernador electo a la provincia, lo que sucederá el 9 por la noche, dos días antes del debate presidencial, regirá un no innovar. Pero a media tarde ayer sorprendió la foto de Liliana Montero, secretaria de Salud comunitaria y posible ministra de Llaryora, junto a la esposa de Massa, Malena Galmarini, la titular de Aysa cuya visita a Córdoba se frustró la semana pasada. La funcionaria, de origen radical, supo tener diálogo con funcionarios del gobierno nacional en plan institucional. En cualquier caso, las especulaciones se dispararon: sin Llaryora en funciones, a cargo está Daniel Passerini, viceintendente y futuro jefe comunal que tiene buenas relaciones con el peronismo no cordobesista.

Una fuente del PJ Capital que va a votar a Massa (“soy peronista, tengo claro el voto”, le dijo a Alfil) aseguró que puede que “nunca” haya apoyo explícito de Llaryora o Schiaretti al candidato de UP porque la prioridad es “cuidar al electorado cordobés y no pagar facturas electorales en 2025 y 2027”, pero que lo más probable es habiliten a jugar “por debajo” por el tigrense. “Si no dicen nada, será una forma de apoyar a Massa”, interpretó.