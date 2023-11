Enroque Corto

Basualdo encabezó homenaje a Ramos

Un dirigente peronista de Despeñaderos llamó al periodista para, como le había prometido, contarle sobre el homenaje que la intendente de esa ciudad encabezaría en recuerdo a Jorge Abelardo Ramos.

Dirigente peronista: El acto fue el jueves pasado y consistió en el descubrimiento de una placa en su memoria. Y Carlos del Campo, que lo conoció muy bien, pronunció un discurso sobre su trayectoria y su obra.

Periodista: Ramos vivió allí unos años.

D.P.: Claro, entre 1975 y 1978. Y así llegó a ser un vecino ilustre de la ciudad. Ramos, le recuerdo, fue político, fundador del FIP (Frente de Izquierda Popular), historiador, publicista, editor y escritor. Precisamente la familia de Ramos donó su obra a la Municipalidad de Despeñaderos.

Sigue la gira radical de Prunotto

La que continuó las recorridas para juntarse con dirigentes del radicalismo este fin de semana fue la vicegobernadora electa, Myrian Prunotto. Por eso, el informante radical se puso en contacto con el periodista.

Informante Radical: ¿Cómo anda?

Periodista: Bien, viendo el partido de Boca.

IR: ¿Sufriendo?

P: Me da lo mismo…

IR: Le cuento, Prunotto sigue de gira. Estuvo desayunando con dirigentes de la UCR en el departamento General San Martín. Se reunió con los intendentes radicales en Arroyo Cabral: estuvieron presentes el intendente anfitrión, Pablo Alcalino, su par de Chazón, Robert Meichtri; el intendente electo de Ausonia, Nicolás Morellatto; Maximiliano Andrés, intendente reelecto de Etruria; Ignacio Tagni, intendente electo de Villa Nueva; Julio Castellano, intendente de La Laguna; Mariano Colombani intendente electo de La Laguna; Federico Quiñones, intendente electo de Silvio Pellico y Leticia Allocco, actual intendenta de Silvio Pellico.

P: Presencia completa.

IR: Así es. Prunotto sigue de recorrida con todo.

Quieren brillar por su ausencia

El informante gremial llamó al periodista para conversar de esto y aquello. Cuando la charla terminaba, aprovechó para destacar la disciplina de su espacio.

Informante Gremial: Y bueno, ya que tocamos el tema del acto de mañana (por hoy), le aviso que las 62 Organizaciones Peronistas no vamos a estar en el Club General Paz Juniors. No nos busquen, porque no nos van a encontrar.

Periodista: Ajá… parece que se estuviera mandando la parte por no ir…

I.G.: Y bueno… en tiempos donde todos se desesperan por salir a expresar su apoyo a Massa, nosotros nos mantenemos orgánicos, y vamos a esperar un pronunciamiento expreso de Juan Schiaretti y Martín Llaryora para ver cómo avanzar. Estamos en momentos importantes donde no puede faltar la templanza… no vamos a salir a tontas y locas a sacarnos una foto para quedar bien…

P.: ¿Sostienen la prescindencia a ultranza?

I.G.: Ejercitamos la paciencia. Como le dije, tenemos referencias claras. Hoy conduce Juan Schiaretti. Y su sucesor es Martín Llaryora. No nos come la ansiedad…

Para Villarruel, Llaryora es un infeliz

Salió a la luz un tuit del 2020 en el cual la hoy candidata a vicepresidenta de Javier Milei, la diputada Victoria Villarruel, trató a Martin Llaryora de "infeliz" por la bandera de la diversidad que la Municipalidad de Córdoba autorizó izar en plazas públicas, al lado de la bandera nacional.

Informante: Ahora todos juegan a tolerantes, pero lo que vale es el archivo. Acaban de reflotar un tuit de Vicky Villarruel de 2020 en el que dice textualmente: "Cuando sos un infeliz reemplazas la bandera nacional que nos incluye a todos por una que solo expresa la militancia de un sector".

Alfil: Pero la bandera LGBT nunca reemplazó la bandera nacional, acompañó en todo caso.

Informante: Si, pero estamos en campaña. Ese posteo de Villarruel es un comentario sobre un tuit de Llaryora sobre la diversidad, y usted sabe que esta versión de liberales no es liberal en la elección sexual, una rareza. Dos años después, alguien lo tomó en Córdoba y puso en foco a ambos, en un momento particular de la campaña en esta provincia.