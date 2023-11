Por Javier Boher

Sergio Massa pasó por Córdoba e hizo lo que se esperaba. Se juntó y se sacó fotos con la gente que lo apoya, visitó a un par de periodistas y tuvo un acto tradicional con la militancia, aunque bastante pobre en convocatoria para lo que solemos ver en las movilizaciones del peronismo provincial.

Massa tiene fama de hábil orador, de declarante escurridizo que sale bien parado cuando le hacen una pregunta. Quizás para eso sea necesaria una contraparte parecida al padre que se deja meter goles por el hijo que sueña con que es Messi. Cada vez que le hacen una pregunta sencilla y directa, busca responder con evasivas. Si el periodista no repregunta, nadie se da cuenta. Cuando hacen lo que hizo ayer Agustina Vivanco, de buscar una respuesta concreta a una pregunta bastante simple, la precariedad del ministro queda absolutamente en evidencia. Massa no sabe más que responder algo así como “Milei es peor, ni siquiera viene”.

Sin embargo, a pesar de cómo los detractores del candidato oficialista a la presidencia traten de instalar la paupérrima performance que exhibió cuando le hicieron preguntas en serio, Massa seguirá blindado. Es como si hubiese llegado a la candidatura desde algún lugar distinto que las filas del kirchnerismo, como si no hubiese estado en la Anses, en la Jefatura de Gabinete, en la presidencia de la Cámara de Diputados o en el Ministerio de Economía.

Anteayer explotó un caso gravísimo de espionaje interno, una carta que probablemente la Justicia se tenía guardada para poner sobre la mesa a los fines de cortar de raíz el embate del kirchnerismo contra la Corte. Pocos parecen haber tomado dimensión de la importancia de lo que pasó, así que cabe esperar que su impacto electoral sea nulo. A lo sumo veremos a algunos estableciendo paralelismo con el espionaje de la época de Macri, como si antes de eso no hubiese habido ya un aceitado sistema de inteligencia interna.

Mientras andaba por Twitter me encontré con un tuit de una periodista que hacía referencia a la inestimable labor que desempeñamos por la verdad y la democracia. Personalmente creo que no somos tan importantes, pero quizás por razonamientos como el de la colega hay muchos de nosotros que son fácilmente cooptables por el poder. Derrotar a los vanidosos no implica un gran esfuerzo; alcanza con alabarlos un poco.

Esto viene a cuenta de que una de las mayores fortalezas del kirchnerismo ha sido el poder para saber establecer siempre la agenda. Aunque el último año lo mostró bastante debilitado, la posibilidad cierta de que su candidato pueda ganar la elección los ha envalentonado a todos, haciendo esa pequeña labor individual para ayudar a que no se hable de ciertas cosas y que se concentren los esfuerzos en otras.

Sobre el paso de Massa por Córdoba nos van a quedar la enésima promesa de que la SUBE llegará a Córdoba -como si fuese la panacea-, el apoyo de ciertos sectores que viven de comerle los ingresos al resto a través de los impuestos o trabas comerciales y referencias un tanto melosas a lo que le enseñó “José Manuel”. Muchos colegas elegirán hacer omisión del tema del espionaje o sobre la incomodidad que mostró ante una pregunta tan básica como la que le hizo la periodista de Cadena 3 (parecida a la de María Laura Santillán, cuando le consultó si él era kirchnerista).

Muchos de esos periodistas y analistas eligen comparar a Massa con Frank Underwood, el personaje principal de la serie House of Cards. Lo más interesante de la comparación es que el segundo es un asesino y mentiroso manipulador de las instituciones en perjuicio de la democracia. Viendo con la indulgencia con la que algunos colegas tratan al ministro, supongo que hay muchas cosas que le perdonarían si llegara a ocupar la presidencia.