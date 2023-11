Por Javier Boher

[email protected]



Es imposible saber qué nos deparará la última semana antes del ballotage, a pesar de que definitivamente presenta muchas más certezas que el último mes y medio del año. Todo pasa tan rápidamente que es una buena idea tomar un poco de distancia para repasar las cosas que nos abruman.

La campaña se trata, hasta aquí y como en todo ballotage, de señalar todo lo malo que representa el rival. Así, parece que cualquier acción o declaración hecha previamente puede reinterpretarse a tono con las necesidades del momento. Todo puede ser un ataque, una ofensa, una agresión, una declaración de principios, porque no importa el contexto en el que se dijo, la etapa de la vida o si ese día estaba de mal humor porque le había caído mal la comida. No hay siquiera búsqueda de la verdad; todo es agitar con posverdad.

En esa lucha sin cuartel se van buscando reconocimientos de la sociedad civil para uno y otro candidato. 500 economistas, 1.000 mujeres, 2.000 artistas, clubes de fútbol, fanáticos de marcas de autos, argentinos que viven afuera y quichicientos expresidentes, intelectuales o periodistas que quieren convencer al resto de que todo lo malo está en la vereda de enfrente, a pesar de que esta etapa de la campaña nos encuentran con un presidente ausente, una vice sin ganas de sacar cartitas públicas y una oposición que se pelea por redes como si fuesen adolescentes.

En la semana un candidato quiso juntar el voto cordobés diciendo que el baila cuarteto en su casa, lo que solamente le sirvió para que el otro decida cerrar su campaña en Córdoba.

Los clubes de fútbol salieron a acatar la orden de oponerse a las sociedades anónimas deportivas, a pesar de que los clubes están privatizados de hecho por sindicatos, empresas o partidos. El Independiente de Moyano logró enterrar el escándalo de la red de pedofilia en sus inferiores por la cuestión política. Macri siendo candidato a vicepresidente Boca es otro dato político. Chiqui Tapia beneficiando a su club y perjudicando a otros no tiene nada que ver con política.

Antes de mudarme a las sierras vivía a seis cuadras del Trampero, la cancha de Peñarol, que hace siete años está bajo la órbita de Sergio Fittipaldi, envuelto en el escándalo del SOELSAC. No hay nada nuevo, distinto o mejor para el hincha. Parece que nada de eso es político.

También estuvo el debate entre candidatos a vicepresidente, de lo que solamente se tomó para el debate el apoyo de Villarruel a un condenado por crimenes de lesa humanidad, como si el otro no fuese el partido de la Triple A, Montoneros y los indultos. Es demencial bajar a esos niveles absurdos de discusión.

También, ya que la continuidad de la democracia parece ser una preocupación para muchos, pudimos ver explotar -y salpicar a todo el oficialismo- una red de espionaje ilegal puesta al servicio de Cristina Kirchner, que significó que se cayera a pedazos la avanzada del Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema. El principal argumento defensivo de los responsables fue que el macrismo también espiaba, como si ellos estuviesen dispuestos a tirarse a un pozo porque Macri también lo hizo.

En Córdoba parece que no se pone en riesgo la democracia con el proyecto para reformar el tribunal de cuentas, que eso solamente vale en otros lados. Ya dijimos varias veces que democracia y república no son lo mismo, aunque las usemos casi indistintamente. Una de las claves de la segunda es la rendición de cuentas, que no se limita solamente a cómo se gasta la plata. En un país -en una provincia- en donde el Estado recauda mucho y gasta pésimo, hacer más opaco el tema de los gastos públicos es toda una declaración de principios sobre como se piensa la cosa pública en relación a la gente.

Los preocupados por la democracia se aferraron de un episodio en un tren de Buenos Aires (en donde algunos pasajeros corrieron a militantes de Massa bajo la consigna "viva la libertad, carajo") para decir que estaba volviendo la violencia política y que ya tenían miedo de expresarse públicamente por temor a las represalias (cuando los kirchneristas solamente son superados por los veganos y los ciclistas en sus ganas de contarle a todos sobre su particular visión del mundo). Dos días después se viralizó un vídeo en el que participantes de una marcha del orgullo gay hostigan -incluso físicamente- a una militante de Milei que está repartiendo boletas.

El sábado a la noche Macri le mojó la oreja a Gerardo Morales tuiteando que parecía que iba a votar al mismo candidato que Milagro Sala. El otro le respondió con muchos tuits, quedando en evidencia lo que le había dolido el posteo del expresidentes. Reaccionó como los cornudos que se enojan por los posteos crípticos que hacen las exparejas en los grupos de compraventa del barrio que hay en Facebook.

Es imposible que una persona pueda seguir al día todas estas cosas, porque la intensidad -y la arbitrariedad- de las posturas obligan a la gente a adoptar un bando que no necesariamente le gusta.

Sobre toda esta campaña horrible de poner a unos contra otros a partir de premisas falsas o manipuladas por conveniencia, quizás hay que adoptar una regla mucho más básica para definir de qué manera posicionarse ante todo el ruido. Todo aquello que me enoja del otro o me enorgullece del mío, ¿sería igual si hubiese ocurrido al revés? Es decir, ¿me molesta la acción, el dicho, la idea, o solamente el partido o persona que lo representa? Tal vez haya que bajarle un tono a esta locura, por el bien de todos. Total, los políticos ya están todos salvados.