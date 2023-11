Por Yanina Soria

De no mediar ningún acontecimiento extravagante en lo que resta de la campaña nacional, el gobernador electo Martín Llaryora no tiene previsto pronunciarse públicamente antes del 19.

Cuidadoso en la búsqueda de un equilibrio para no desmarcarse de la línea nacional trazada por el actual mandatario, pero tampoco de salir enfáticamente a golpear a Sergio Massa como sí lo está haciendo Juan Schiaretti, el intendente de la Capital apuesta a que termine el proceso electoral para recién encarar algún tipo de diálogo con quien resulte electo. El cordobés está pensando en el día después de la segunda vuelta.

En algún momento, desde el seno del llaryorismo reconocían que el mejor escenario para abonar las ambiciones políticas del gobernador electo que sueña con ser presidente, sería una derrota del líder del Frente Renovador. Lógico. Sin Massa como hombre fuerte en el PJ central y fuera de la zona de competencia directa, el dúo cordobesista se veía con un rol protagónico en el proceso de reconfiguración del justicialismo nacional al que pretenden extirparle de lleno el rasgo kirchnerista.

Sin embargo, frente a la firme posibilidad de que el renovador termine imponiéndose en las urnas el próximo domingo y se convierta en presidente, ese objetivo es recalibrado.

Por las dudas, en Hacemos Unidos por Córdoba acomodan el cuerpo y anticipan por dónde pasarán los dos primeros años de Llaryora como máxima autoridad provincial; incluso, se adelantan en asegurar que, frente a un eventual triunfo de Unión por la Patria, los planes políticos de Massa con el capitalino no chocarán.

Pues, remarcan, la prioridad del sucesor de Schiaretti será plenamente la gestión provincial, al menos los primeros 24 meses; nada nuevo en la receta de un peronismo cordobés que entiende que no hay mejor vidriera para hacer campaña que una buena gestión.

“A diferencia de lo que nos pasó cuando desembarcamos en la Municipalidad de Córdoba, en la Provincia la vara queda muy alta. Y lo que hay por mejorar requiere de la cabeza puesta acá y no en las cuestiones partidarias nacionales”, reflexionan desde el entorno llaryorista.

En el oficialismo hablan de tres puntos básicos que el próximo gobernador necesitará abordar y dar respuesta en sus primeros años de gobierno: seguridad, salud y educación. Allí radicará parte de la transformación que pretende imprimirle a su gobierno, además de garantizar la continuidad de las grandes obras ya iniciadas por el mandatario saliente y la finalización de las obras públicas conocidas como “de última milla”.

Bien vale apuntar también que, si Llaryora se recluye en la gestión provincial durante la primera parte de su administración, no querrá decir que se desentienda absolutamente del frente nacional, nadie cree que así sea. Mucho menos, claro está, si en cambio el triunfo nacional termina siendo para el libertario Javier Milei.

De antemano se sabe que el cordobés, que tiene un perfil distinto al de Schiaretti, se moverá -por ejemplo- con matices en materia de la comunicación nacional. Su equipo anticipó que al gobernador electo se lo verá con cierta frecuencia en los canales de Buenos Aires, sobre todo, porque hay un sector de la provincia (sur- sureste) que consume la información que de allí se imparte.

Llaryora y Schiaretti jugarán la etapa que se abre en tándem. Ambos esperan capitalizar todo lo que se pueda el partido nacional del 7 por ciento.

Schiaretti, de nuevo contra Massa

Tras el encuentro con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el gobernador encabezó luego un acto de entrega de 3.000 mil créditos. Allí aprovechó, como lo viene haciendo en cada aparición púbica, para criticar al candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, en este caso, por el último índice de inflación.

"Esta inflación desbocada del gobierno kirchnerista, del ministro Massa, hace que siempre haya que actualizar este monto", dijo. "Hoy (por ayer) salió el índice de inflación de octubre y ya estamos en 143% anual de inflación. Es una vergüenza que los argentinos tengamos que sufrir tamaño aumento de precios. En estos últimos tiempos, fruto de la inflación desbocada del gobierno kirchnerista, cada vez la plata alcanza menos."

Así mismo, Schiaretti insistió con el reclamo de mayor federalismo y la distribución equitativa de los subsidios, además de poner fin a las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

"A Córdoba no la van a callar. Yo siempre voy a seguir reclamando que haya federalismo en serio y no de jarabe de pico. Queremos que nuestra patria sea federal y los cordobeses somos y seguiremos siendo la voz del interior profundo de nuestra Argentina. No nos vengan con el cuento del federalismo a pocos días de una elección. Queremos federalismo ya y federalismo para siempre para la patria argentina. Y vamos a continuar con este planteo." concluyó.