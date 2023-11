Por Bettina Marengo





Al filo de la veda electoral, con Javier Milei en la provincia, pero sin mencionar esta vez a Sergio Massa, el gobernador Juan Schiaretti volvió a criticar al “gobierno kirchnerista” por las retenciones a las exportaciones agrarias y por la inflación, pero matizó con la defensa de la educación pública y gratuita que pone en tela de juicio el candidato de la ultraderecha, que ayer cerró en Córdoba su campaña.

Schiaretti habló desde Corral de Bustos, en el departamento Marcos Juárez, donde inauguró el nuevo edificio de una escuela ProA y habilitó la repavimentación de un tramo de la ruta 11.

“Córdoba nunca va a dejar de reclamar que se eliminen las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Y esto lo vamos a continuar, sea quien sea el próximo presidente de Argentina, porque hemos visto que cuando llegan las elecciones aparecen las promesas de federalismo, pero a la hora de la verdad, cuando les toca gobernar, no hicieron nada para corregir la distorsión”, manifestó. Cuando habló de inflación también esquivó el nombre de Massa, pese a que es el ministro de Economía, y apuntó al “gobierno nacional kirchnerista”.

Luego de obtener 29 puntos en Córdoba y 6,7 a nivel nacional, el gobernador tomó posición como espacio nacional y bajó a Hacemos Unidos por Córdoba la línea de no definición pública de cara al balotaje de este domingo, que fue cumplida a rajatabla por las principales figuras del oficialismo, aunque su sucesor Martín LLaryora habilitó a la dirigencia intermedia para que trabaje para Massa. Algunos peronistas creen que fue algo acordado entre el actual y el saliente mandatario. En el caso de Schiaretti, las expresiones antimassistas se dieron casi a diario. Observadores marcaron el hecho de que, por ejemplo, en el Hotel Quinto Centenario (ex Sheraton) donde se hospedó Milei (se iría hoy a las 8 am) la Brigada Antiexplosivos de la Policía de Córdoba se hizo presente con perros y móviles antes y durante la estadía del candidato, algo que no se vio cuando estuvo Massa en su única visita a la ciudad y estuvo en ese mismo hotel. Gestos.

Tal vez el último -o único- intento de que se expida a favor de Massa fue de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que viajó a Córdoba y se reunió con el mandatario, con quien tuvo una charla más intensa de lo que trascendió. “La estoy recibiendo a usted”, le dijo Schiaretti, marcando que eso también fue un gesto político.

Los datos que circulaban ayer entre los funcionarios de HUxC indicaban que el diputado ultraderechista será electo presidente este domingo, salvo que le falle el operativo fiscalización, una posibilidad concreta para una fuerza tiene que descansar en militantes nuevos e insuficientes, y en lo que le acerque el PRO, que hoy es aliado del gobierno provincial. Por algo los apoderados de La Libertad Avanza están denunciando hasta a la Gendarmería de un supuesto fraude electoral “colosal”. Hay que recordar que Llaryora, en su reciente paso por Europa, se reunió con el macrista cordobés Gustavo Santos, exradical que fue ministro de Turismo del primer gobierno de Schiaretti y hoy es muy cercano al expresidente.

Sin roces por la posición nacional, avanza la transición de cara al traspaso de mando del 10 de diciembre. “Casi demasiado bien”, señalan los llaryoristas. Los principales lugares están definidos y Schiaretti dejará muchos suyos en el gabinete de Llaryora, aunque a diferencia de su tradición, la especulación es que el nuevo mandatario no cree en largas permanencias en los cargos. Algunos de los schirettista que continarán son Julián Lopez en Justicia, Fabián López en Servicios Públicos, Paulo Cassinerio en Desarrollo Social, Sergio Busso en Agricultura, Omar Sereno en Trabajo, Osvaldo Giordano en el Banco de Córdoba, Jorge Córdoba como Fiscal de Estado (aunque ocupó el rol desde los gobiernos de José Manuel de la Sota), con la presencia de Ricardo Sosa, el más cercano a Schiaretti de todos los funcionarios, como interlocutor para todo lo que no sea charla directa entre el saliente y el entrante gobernador. “Con el dominio que tiene de todo el estado, Sosa es clave en el trasvasamiento”, afirman desde el círculo cerrado del poder. El veterano dirigente asumiría su banca en la Legislatura, donde una buena parte de los legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba abrevan en línea schiarettista o de Alejandra Vigo