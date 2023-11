Apuntes electorales

Por Javier Boher

Este domingo no hubo un único tema que se lleve la atención, sino varias situaciones que se fueron sucediendo a lo largo del día. Todas las elecciones son complejas, pero esta fue de las pocas que son simples: dos candidatos y un solo tramo en la boleta. Tiza y hacha desde temprano.

Fiscalización

Toda la previa estuvo cargada con discusiones sobre las posibilidades de que se haga fraude. Esas dudas sembradas por los libertarios son lógicas en fuerzas jóvenes, poco institucionalizadas y con un número reducido de militantes. Cada vez que me encuentro con gente que se queja de eso les digo lo mismo: hay que hablar con un partido y pedir fiscalizar, porque la democracia se cuida en cada mesa.

Un amigo -de esos a los que la política no le importa tanto y que sigue las discusiones muy por encima- me hizo caso, se movió, buscó el contacto, se capacitó y se sentó en una mesa. Lo mandaron a una escuela complicada y estaba en shock. El robo de boletas, los operativos de logística para llevar y traer gente, el punteo de los punteros, todo era un mundo nuevo para él, que pudo ver en primera persona lo que no sale nunca en ningún lado.

Otros fueron presidentes de mesa y vieron las tensiones entre los fiscales, particularmente de aquellos que se toman esto como una guerra y no como un evento que debería transcurrir en paz. Al que milita estas cosas no les son ajenas, pero a los que siempre se limitaron a votar esto los ayuda a entender por qué se vive como se vive.

Boleta única

Todo el sainete del robo o adulteración de boletas volvió a poner en el centro de la escena el tema de que la boleta aprtidaria es un objeto anticuado, obsoleto e inseguro. La cosa empezó en la semana con la negativa de La Libertad Avanza de entregar todas las boletas a la Junta Nacional Electoral, bajo el argumento de que serían sus fiscales los que las llevarían. No es algo habitual que se desconfíe a ese nivel de la estructura estatal a cargo de la elección.

La boleta única es una herramienta que se ha probado eficiente y económica frente al sistema usado a nivel nacional. Resulta increíble que por distintos caprichos se resista su adopción a nivel nacional, que terminaría de sepultar todas estas denuncias de fraude o de faltante de boletas que se ve en cada elección.

Partido único

La lógica de que solamente un voto es democrático marcó que la alternancia no parece ser un valor para algunos, que se quieren aferrar al poder permeando el Estado con sus estructuras partidarias. No estuvo mal la estrategia, a pesar de que implique lo que es normal en cualquier populismo: nosotros somos la nación, los otros son su negación.

En mis 37 años pasé la mayor parte del tiempo gobernado por el peronismo. Desde que tuve edad para votar, solamente me tocaron cuatro años de un gobierno no peronista, contra 15 del kirchnerismo. Si el 79% del tiempo gobernó un solo partido y no hubo cambios, la alternancia democrática estuvo ausente. Que a Macri antes -y a Milei ahora- les hayan cantado que son la dictadura cuando se presentan a elecciones, termina demostrando que solamente sería democracia lo que ellos dicen.

Schiaretti

El -todavía- gobernador cordobés fue el principal apoyo de Javier Milei entre los gobernadores, a pesar de que siempre lo hizo de manera elíptica. Mientras el gobernador electo y varios dirigentes cercanos se morían por apoyar a Massa, Schiaretti marcó la cancha rechazando explícitamente al actual ministro de economía y presidente de facto.

En la previa lo acusaron, mínimamente, de cobarde. Otros pusieron en duda su capacidad de leer el escenario por su edad. Sin embargo, demostró dos virtudes en su lectura, la prudencia y la racionalidad. Analizó, calculó y se dio cuenta de que lo mejor era apostar por su provincia, donde era imposible que Massa revirtiera la elección.

Gobierno

Apenas una hora después de finalizado el horario de la votación ya se hablaba de la buena elección del libertario en todo el país, un tipo que tendría que llenar un gobierno nacional sin una estructura propia. Ahí estarán los grandes ganadores de la jornada, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y quienes apostaron por el economista, donde hasta Luis Petri, candidato a vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio, estuvo fiscalizando contra Massa.

Si efectivamente la tendencia al momento de escribir esta nota se cumpliera y Javier Milei fuese elegido presidente, casi que deberíamos esperar a un nuevo Alberto Fernández: cuidando a sus perros en la Quinta de Olivos, mientras Macri es su Canciller, Bullrich su Jefa de Gabinete y Schiaretti su Ministro del Interior.

Muy probablemente no sea así en los nombres, pero ¿quién nos asegura que no será algo así en los hechos?