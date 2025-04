Por Redacción Alfil



Luego de que saliera a la luz el desplome del consumo durante el mes de marzo, la diputada del PJ Gabriela Estévez aprovechó la situación para ir contra el Gobierno libertario que lidera el Presidente Javier Milei, la misma se manifestó a través de X expresando que "Si no hay plata, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay producción. Si no hay producción, no hay trabajo. Si no hay trabajo, la gente no tiene para comer. Parece fácil de entender pero a Milei no le entra en la cabeza."

En las últimas horas se conoció que el consumo en los supermercados volvió a desplomarse en marzo respecto del mismo mes del año pasado, con lo cual lleva ya una racha negativa de 15 meses consecutivos. Así lo confirmaron fuentes cercanas al sector supermercadista, la cuales precisaron que, en marzo pasado, el consumo en las grandes cadenas fue entre un 5% y un 7% menor que en marzo de 2024.

Con la quincena de meses y la notable retracción del consumo, es notorio además que el último mes positivo fue diciembre de 2023, en el que la recesión comenzó a impactar recién a mitad de mes, cuando el indicador repuntó 1,4% interanual.

Frente a este escenario, el contexto hace prever que, casi con seguridad, la situación siga empeorando al menos en lo inmediato. Sobre todo porque la inflación no sigue cayendo y el dato de del 3,2% de marzo para CABA, que se conoció ayer, anticipa una posible aceleración a nivel nacional. Algo incentivado, a su vez, por las remarcaciones de precios que algunos comercios realizaron en los últimos días tras la suba de los dólares paralelos.