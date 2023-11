La UNC crea una Sociedad Anonima Unipersonal

Por Francisco López Giorcelli



Entre tanto maremoto electoral la UNC siguió con su funcionamiento pero con más discreción aprovechando que las miradas estaban puestas en la contienda electoral, lo que les permitió llevar a cabo algunas discusiones en el órgano de cogobierno que si bien se mostraron como positivas, se entiende que pueden llegara a serlo, no fue “unánime” ese sentimiento.



Esta semana se dió a conocer que el HCS de la Universidad aprobó una Sociedad Anónima Unipersonal que tendrá la potestad de llevar a cabo la vinculación con sectores productivos y sociales, la gestión de inversiones, donaciones y el acceso a distintas fuentes de financiamiento. En otros términos, recaudar fondo privados para llevar a cabo iniciativas, abriendo una discusión en lo llano sobre el financiamiento educativo que yace en la LES (Ley de Educación Superior aprobada en los 90 en Argentina)



El proyecto se trató en comisiones, esta instancia no es pública por lo que los fundamentos de los distintos sectores que acompañan este proyecto no es algo que se conozca (así sucede con la mayoría de proyectos que se tratan en comisión). Surge, entonces, la pregunta acerca de ¿Por qué no se puede saber públicamente lo que se piensa acerca del proyecto? Si bien es una instancia muy valiosa en comisiones ya que ahí tienen la posibilidad de discutir más “finamente” cada proyecto, lo cierto es que muchas veces la comunidad universitaria se pierde de conocer la opinión de los representantes que la misma comunidad elige.



Puntualmente el proyecto es impulsado por las secretarías de Innovación y Vinculación Tecnológica (Dr. Santiago Daniel Palma), Gestión Institucional (Mgter. Marcelo Adrián Sánchez) y Ciencia y Tecnología de la UNC.(Dr. Daniel Barraco Díaz) y “apunta a proporcionar agilidad administrativa y prevé ofrecer un extenso abanico de posibilidades de inversión, donación o financiamiento de las iniciativas incubadas en la Casa de Trejo.” dicta la fundamentación del proyecto.

El propósito último del nuevo esquema, según detalla su fundamentación, es potenciar la generación de valor en el entramado socio-productivo de la región, incrementar el nivel de empleo de calidad, retener talentos calificados, aumentar las exportaciones y cambiar la matriz productiva.

Para ello, la UNC aportará toda su expertise en el campo de la ciencia, la tecnología y la cultura, ya sea a través de proyectos puntuales o acciones concretas. Por otra parte, se espera que la nueva configuración no solo permita acelerar los emprendimientos de base científico, tecnológica y social, sino que promueva la generación de capital emprendedor y permita contar con capital de riesgo para impulsar distintas propuestas.



En este sentido fue Flavia Dezzutto, Consiliaria Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, quien pidió la palabra en la sesión del HCS para fundamentar su oposición al proyecto. “Creo que crear una Sociedad Anónima que como tal pertenece a la esfera del mundo de los negocios que finalmente hace de nuestra Universidad una unidad de negocios, tal y como explicó con sinceridad el Secretario de Innovación (Santiago Daniel Palma) en una reunión con decanos”.



Además puso sobre la mesa la discusión sobre lo que está en juego respecto a las privatizaciones que se están tratando de impulsar desde el próximo gobierno mileista. “Este tipo de iniciativas contribuyen a generar una práctica sobre la identidad universitaria que va en desmedro de, justamente, de lo que en este momento está en juego” dijo la Decana que en torno a esto lanzó una sorpresiva frase donde pide perdón por su presuntuosidad pero “creo que en este proyecto se equivocan tanto el oficialismo como mis colegas de la oposición” marcando la cancha a propios y ajenos de una forma sutil.



Para cerrar su ponencia dijo que “no desconfía en absoluto de las intenciones con las que se ha presentado (el proyecto) pero sinceramente creo que no va en buen camino respecto a lo que significa profundizar en esos factores de la identidad universitaria que después dan forma a nuestras prácticas” y que además a esto hay que “sumarle la discusión de los créditos y los recortes a las carreras universitarias, trayendo de nuevo a la agenda la aplicación plena de la LES a la que muchos estuvimos discutiendo largamente”



Dejando en claro su fundamento de voto negativo al proyecto al que también se sumaron, pero con abstención, la Consiliaria Estudiantil Lucia Pachado y el Consiliario Estudiantil Marco Schiavi. De hecho, la sorpresa que da Dezzutto es la de marcar la cancha a ajenos y propios que seguramente dieron sus fundamentos dentro de la comisión correspondiente y no pudieron (o no quisieron, queda a criterio del lector) darlo en la sesión pública.



Quien sí se manifestó fue Santiago Palma, secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica, alegando que con la nueva estructura organizativa, la “universidad se pone de cara a paradigmas modernos en la transferencia de conocimientos”.

Advirtió que en la actualidad existen dificultades para valorizar lo creado y en muchas ocasiones son los fondos privados quienes terminan beneficiándose de las empresas creadas en el Conicet y en las universidades.

“Tener una SAU, permitirá capitalizar esos esfuerzos y será una herramienta muy importante para defender el capital humano y económico de la universidad”, subrayó, lo que permite deslizar la posibilidad de un fuerte desfinanciamiento universitario desde el ejecutivo en el futuro gobierno nacional. Todo esto en la misma semana en que el futuro Presidente, Javier Milei, deslizó que es “injusto” que en un contexto de crisis se dediquen 4 puntos del PBI a Universidades Públicas.

De esta forma se empieza a minar un campo de disputas que sera dificil pero no imposible, hay que tener en cuenta que en los ultimos meses el mapa politico y la construcción de mayorías dentro de la Universidad fue mutando y hoy ya no es el mismo que en 2015 por ejemplo, con un kirchnerismo más débil cerrando un mal gobierno todo queda por verse para ver quienes encabezaran la organización estudiantil, docente y universitaria en general para la nueva etapa que arranca en Argentina y donde las Universidades Públicas tendrán un rol central.