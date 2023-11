Gabinete para armar

Por Javier Boher





¡Buen día, amigo lector!¿tiene la valija preparada? Le pregunto porque al parecer estamos todos en el bolillero y en cualquier momento nos llaman para el gabinete del León Fratívoro. Ese debe ser el sueño de un tecnócrata, que haya un sistema imparcial para definir quiénes van a integrar el gobierno en base a sus méritos previos, sin nada de rosca política.

Bueno, acá es todo lo contrario.

No sé si usted está al tanto de todas las noticias que salen a diario, pero voy a suponer que sí (ya sé que siempre ha sido un ávido lector, pero entiendo si después del ballotage se puso algo beodo por el resultado o si decidió tomarse unas vacaciones después de los seis meses más eternos de campaña que haya registrado este país).

Tal vez sea para tratar de compensar que durante un año fue como si no hubiese habido más ministros que el Tigrense Taimado que ahora todos están tirando nombres del futuro gabinete como quien tira caramelos disfrazado de Rey Mago desde la caja de una camioneta para la felicidad de los chicos. Tanta gente ha sido mencionada que prácticamente podemos llenar dos veces todos los cargos políticos que se van a abrir a partir del 10 de diciembre. Cada vez que uno abría un portal de política parecía una sección de las páginas blancas, estimado.

Desde el entorno del futuro presidente han dicho que van a anunciar a todo el gabinete y a los funcionarios de rango ministerial el día que les toque asumir, aunque al rato van y te dicen que fulanito va a agarrar salud, que menganito va a agarrar trabajo, que zutanito va a agarrar seguridad y que todavía no van a decir quién va a agarrar economía. Con tanto misterio ya casi que me da para pensar que no van a nombrar ministro de economía para que la mano invisible del mercado se encargue de ponerlo. Para el resultado que tuvimos en general en nuestra historia, casi que no perdemos nada probando.

La cosa interesante es que el apoyo que le mandaron desde Juntos por el Cargo parece que ahora se va a devolver con… cargos. Qué cosa loca, esa de la política, la trenza y la casta. No hay forma de pretender tener alguna chance de gobernar desde la pureza de la castidad: acá se trata de la máxima promiscuidad política, donde un día estamos con uno, al otro día estamos con otro y al último día estamos todos revolcados en el mismo barro.

Sinceramente, estimado, yo me imaginé que iban a ser unos fundamentalistas de ajados textos de economía, pero este nivel de pragmatismo le terminó pasando por encima a la Desaforada de Recoleta, que ya debe estar delineando su próxima cartita para compartir en redes. Entre el papá de Conan, Gatricio y algunos más, terminaron haciendo un desparramo de gente parecido a esos sketchs de la puerta giratoria: de golpe, todos los libertarios que hicieron la campaña para que Milei llegue a la presidencia se encontraron paraditos en la vereda, mientras desde adentro los estaba mirando la casta. Les pasó como a los troskos con el kirchnerismo, estimado.

A mí lo que me gusta de todo esto es que los que dicen hablar en nombre del pueblo se están quedando sin voz. No tienen fuerza ni para putearlos, porque en cuanto juntaron algo para carpetear al supuesto funcionario aparecen rumores de que otro va a estar en ese cargo. Es un quiebre de cintura maravilloso, una finta atrás de otra para dejar a los kirchnerolos desparramados por el suelo como los ingleses que trataban de parar al Diego en el segundo gol en México.

Además, esto ha dejado mal parados a un montón de tipos que tienen que ponerse a revisar si estaban tan convencidos de lo que decían hasta que Milei fue presidente. Todos estaban fascinados con la idea de hacer un gran acuerdo nacional, un nuevo Pacto de Olivos, un Pacto de La Moncloa y un gran gobierno con el 70% de los argentinos, pero cuando los mandaron a freír churros para el 30% que se quedó afuera salieron a decir que esto es un rejunte traído de los pelos. Todavía no estoy seguro, porque hay que verlos si pueden hacer funcionar el gobierno, pero es al menos divertido verlos más desorientados que perro que se escapa de los cuetes navideños.

Es más, estimado, casi-casi que este es el gobierno que soñaba el Pelado con Polera: está el Pro, hay algunos compañeros de Schiaretti, está Espert y un par de radicales (que me parece no quieren mucho a los que estaban hablando en nombre de todos y seguramente se van a ir multiplicando a medida que aparezcan más ravioles para llenar en los organigramas). Cómo será que la cosa está abierta que hasta se ha nombrado al motonauta monomano, el Pichichi Daniel Scioli, para integrarse en el nuevo gobierno. Ya me la imagino a Cristina, como Miauri, preguntándose “¿en qué te has convertido, Daniel?”.

La verdad, debe ser bastante difícil armar un gobierno cuando tenés menos gente que Yupanqui. Hay que cubrir cargos en todas las provincias, en áreas técnicas, en áreas políticas, en espacios de mucha rosca específica (como Justicia o trabajo) y en áreas de contacto internacional, todo en el marco de dos décadas de militantes kirchneristas entrando al Estado. Sacar una buena política pública de todo eso va a ser más duro que conseguirle un técnico a Boca un técnico de renombre.

La única forma de resolver eso es la que menos le va a gustar al liberal libertario: más empleo público para armar una burocracia paralela y saltear a los burócratas que te van a poner palos en la rueda. Quedarán ahí hasta que se pueda hacer algún tejemaneje con la Justicia para mandarlos antes a su casa, pero mientras tanto va a ser difícil domarlos, porque quieren resistir con aguante a lo que ya ven como una dictadura (desvaríos ideológicos, estimado).

Hasta acá llegamos, porque nos quedamos sin espacio. Lo verdaderamente positivo de todo esto es que hace una semana se terminaron las publinotas y gacetillas del duro esfuerzo y el inestimable trabajo que estaba haciendo el hiperministro Massa para sacar a este país adelante. Gracias a dios eso se acabó.

Tenga buena semana.