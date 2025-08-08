Mondino se pierde en inglés

Por Javier Boher

[email protected]

Ayer fue noticia un fragmento de una entrevista a la ex canciller Diana Mondino porque planteó una demoledora disyuntiva sobre el presidente Milei y el caso Libra: o no fue muy inteligente o fue algo corrupto. Rápidamente se viralizó el corte con todo tipo de interpretaciones sobre lo que había dicho y las razones que la llevaron a hacerlo.

El arco de interpretaciones iba del despecho al enojo, con una posible candidatura peronista en Córdoba o las ganas de que al gobierno nacional le vaya mal. Cada uno confirmó lo que opinaba sobre el caso a partir de una expresión en otro idioma, el que no es nativo de la economista.

Cada lengua y dialecto tiene sus particularidades y sus formas, las que nos presionan cuando hablamos y tratamos de entender el mundo. Hay palabras y expresiones que no existen en otros idiomas, lo que afecta la capacidad de comunicarse naturalmente. Siempre se pueden cometer errores cuando se habla en un idioma que no es el propio, especialmente cuando se está bajo la presión de una entrevista. Si esa exposición no afectara la capacidad de responder no veríamos a tantos políticos evitando enfrentarse a un micrófono de alguien que pregunta con independencia.

Mondino está nerviosa y se nota cuando arranca la frase, que en lugar de hablar del tuit habla del link. Posteriormente dice que para ella alguien le acercó la propuesta y él la compartió, dejando implícito que no pensó mucho en ello. Ahí agrega lo de que es poco inteligente o algo corrupto y que el entrevistador debe elegir; este señor se agarra hábilmente de esa declaración y lo toma como una afirmación tras el murmullo de la audiencia, a lo que la ex canciller pone cara de sorpresa porque no se da cuenta de lo que acababa de decir, que el presidente es medio tonto o medio ladrón.

Ese fragmento fue el más difundido, pero no fue el único, ya que hay otros pasajes en los que ella responde tratando de hacerse la irónica pero mete la pata. Discutir en otro idioma no es fácil, tal como vimos que le pasó a Zelensky cuando se entrevistó con Trump y Vance: tendemos a pensar en nuestro idioma y traducir después, copiando estructuras y modos, en lugar de pensar y usar directamente los códigos de la otra lengua.

Hay otro pasaje en el que el entrevistador le pregunta sobre el Ministerio de la Mujer, estableciendo la idea de que esa disolución redujo los derechos de las mujeres al mencionar la cantidad de femicidios. Mondino no le respondió sobre los números reales, como un descenso de los casos entre 2023 y 2024, último del kirchnerismo y primero de Milei. La economista se hace un lío con la respuesta y no es tan clara, pero el entrevistador igualmente entiende que ella defiende a Milei y le pregunta por qué se abstiene de criticarlo: “mi mamá me enseñó lo que le enseñó mi abuela, que se discuten ideas, no se discuten personas”.

Esto no se trata de hacer una defensa de Mondino, sino de señalar la brecha entre un hablante nativo y alguien que lo tiene como segunda lengua, una realidad objetiva que puede afectar la capacidad de interactuar (lo que se potencia cuando además ella trata de jugar al mismo juego que el entrevistador). Si está mujer ya se equivocaba cuando ejercía el delicado cargo de Canciller, ¿cómo no se va a equivocar ahora que está en el llano?

Independientemente de lo que ella haya querido decir, todo en estos tiempos se reduce a cómo se interpreta la información que se presenta. Esto no invalida eso de que el presidente puede ser medio tonto, medio corrupto o una mezcla de los dos, pero tampoco que la gente pueda elegir votar de nuevo el proyecto que representa. Cada espacio en pugna definirá su relato, después cada uno elige qué y a quien le cree.