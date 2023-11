Por Bettina Marengo



El peronismo cordobés que trabajó para Sergio Massa en las elecciones nacionales tendrá la primera reunión post balotaje con el embajador del tigrense en la provincia, el bonaerense Juan José Alvarez, quien estará entre hoy y mañana en esta Capital, en tren de balance y futuro del espacio.

Aunque no está claro qué planes tiene el renovador para su futuro político, ni como se reseteará su relación con el resto del PJ nacional, incluido el kirchnerismo, la idea de base es no desaprovechar el más de medio millón de votos que Unión por la Patria obtuvo el 19 de noviembre en Córdoba. Hay una modesta tranquilidad en la derrota porque, a diferencia del 2015, y por la amplia diferencia que logró Javier Milei a nivel nacional, el distrito no fue la tumba del candidato peronista, aunque fue donde peor le fue.

Dentro de números pobres, Alvarez vendrá a resaltar que en Córdoba el tigrense creció en volumen desde agosto a noviembre: obtuvo casi el 26% en la segunda vuelta, lo que significó una suba de 12 puntos desde las generales del 22 de octubre y de 18 en relación al 8,6% de las elecciones primarias de agosto. “Córdoba no definió la elección esta vez, lo hicieron provincia de Buenos Aires y el Norte Grande, de modo que eso nos da una tranquilidad”, indicaron fuentes del PJ massista, que alientan la construcción de “algo nuevo” en el espacio no schiarettista.

De ese voto y de cómo capitalizarlo a partir de ahora hablará el dirigente en reuniones con quienes lo acompañaron en el armado de la provincia más anti K del país. Es posible que traiga un mensaje del excandidato o eso esperan en Córdoba.

Lo cierto es que el armador volverá a una provincia que ya no es la misma que en la campaña, cuando pese al clima adverso había ciertos aires massistas en el PJ, tanto en Capital como entre muchos intendentes. Tras el 74% de Milei en Córdoba, el schiarettismo pasó de una prescindencia crítica al gobierno nacional y a su ministro de Economía, a una alianza con el presidente electo que va más allá de la prometida gobernabilidad, mientras que el gobernador electo, Martin Llaryora, promete enfocarse en la gestión con una antena en la reconstrucción del peronismo post Unión por la Patria, pero a su tiempo. Hoy, por caso, no va a asistir a la primera reunión de gobernadores PJ que buscan ponerle un freno al ajuste de Milei.

Massa estará en el llano desde el 10 de diciembre y con algunas causas judiciales para resolver. Habrá que esperar para saber si su apuesta es ser el jefe de la oposición, si ese lugar termina recayendo sobre el reelecto gobernador Kicillof, que sí irá hoy a la cita con sus pares en el Bapro- y cómo se para Llaryora en el sistema peronista.

Según trascendió, de las rondas de charlas van a participar entre otros, el legislador provincial electo Federico Alessandri, que ya confirmó que no se sumará al bloque oficialista en la Legislatura, la vocera de UP en Cordoba, Tania Kyshakevych, y varios intendentes que jugaron con el massimo. El saliente intendente de Villa María, Martín Gill, es una incógnita. Aún no tuvo un mano a mano con Llaryora y aguarda designación como ministro provincial de Cooperativas y Mutuales. Se especula que habría una invitación a la legisladora Nadia Fernández, pero admiten que el pase de facturas interno que aplicó el schiarettismo/viguismo a la dirigencia que militó por Massa limitará presencias. “Fuentes cercanas a Alvarez afirmaron que las “charlas de balance” incluyen a dirigentes del kirchnerismo histórico, aunque como se dijo arriba, no está claro cómo decantarán los vínculos en UP a nivel nacional y qué caminos explore el cristinismo.