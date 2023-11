Por Javier Boher

[email protected]



La superficie terrestre está parcelada en Estados que ejercen la soberanía sobre la misma y que, por lo tanto, son actores políticos fundamentales. No se pueden pensar las relaciones globales al margen de los Estados, que tienen representantes e instituciones responsables de aceitar los intercambios políticos, comerciales o de cualquier otra índole.

El área encargada de esto es el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde el Canciller es la persona más importante. Argentina supo tener una buena diplomacia, que se sentaba a las mesas más importantes del mundo y se hacía escuchar en las discusiones políticas internacionales. Exponentes de aquellos tiempos pueden ser Carlos Saavedra Lamas o Luis María Drago, quienes dejaron sus nombres grabados en la historia de la disciplina.

Muchos dicen que la gente del presidente electo Javier Milei no entiende sobre cómo se deben manejar las relaciones entre Estados. Los casos de las menciones a Brasil y China en el debate o algunas entrevistas previas (diciendo que no iba a entablar relaciones gubernamentales con países comunistas) dejaron en evidencia el extremo infantilismo del futuro presidente. Sin embargo, a la luz de lo que se va conociendo de a poco, eso parece haber sido más un guiño a los libertarios más ultras e ideologizados que una verdadera concepción de política exterior.

En ese giro pragmático que se vislumbra, la futura Canciller, Diana Mondino, adelantó que Daniel Scioli seguiría al frente de la embajada en Brasil. Esto se debe a que el exvicepresidente de Néstor Kirchner lleva cuatro años de buenas relaciones con los empresarios y políticos del país vecino, acaso lo que necesita un gobierno entrante que despierta las dudas de algunos de los referentes políticos del Partido de los Trabajadores.

Lo particular de los que quieren marcar este tipo de supuestas malas decisiones es que han defendido la política exterior del kirchnerismo, que fue aislandose del mundo y entregándose a los países parias por las necesidades económicas del momento, decidiendo entablar malas relaciones por cuestiones de plata en lugar de buenas relaciones por necesidades o intereses estratégicos.

La diplomacia kirchnerista nos regaló a dos cancilleres, Cafiero y Solá, que no hablan inglés. Peor que eso es creer que sí se maneja el idioma como para prescindir de los traductores profesionales, tal como hizo Cafiero en el famoso video en el que se traba en reiteradas ocasiones.

El máximo ejemplo de la desorientación absoluta de la política exterior y de la desconexión de un canciller con pocas luces es lo que pasó ayer, cuando Cafiero salió al cruce de Milei para insistir con la consigna de que fueron 30.000 desaparecidos. Es notable que sea su única reflexión a quince días de la transición.

Esa sobreactuación de preocupación por los derechos humanos contrasta con la realidad de un gobierno entregado a sus más bajas pulsiones autoritarias. No hace tanto los diputados oficialistas se negaron a declarar a Hamas grupo terrorista, a pesar del brutal ataque perpetrado sobre Israel el 7 de octubre pasado.

Esto ocurre mientras sigue habiendo argentinos secuestrados por el grupo palestino, argentinos de los que se desconoce su estado y paradero. Usados como moneda de extorsión, hay compatriotas repartidos por entre distintos grupos sin que se conozcan esfuerzos serios por parte de la Cancillería para lograr su liberación, como si de nada hubiese servido aquella decisión de Cristina Kirchner de reconocer a Palestina como un Estado independiente.

En el kirchnerismo parecen tener los valores trastocados, creyendo que todo es como jugar al TEG o como opinar en el modelo de Naciones Unidas que organiza OAJNU, donde te aprueban las cosas si sos lindo. Los que se la dan de políticos de alto vuelo son infantiles para todo, incluso para defender los derechos de sus propios ciudadanos.

El mundo es cada vez más complejo y está integrado por distintos actores que se acomodan en distintas capas. Hay intereses y acciones transnacionales, que aunque no se note afectan a la vendedora de alfeñiques de Catamarca o al quintero del cinturón verde, que viven y trabajan en un mundo que cada vez conoce menos de fronteras.

A pesar de la visión maniquea y simplista que proponen algunos, no existe el mundo de buenos y malos, pero sí existen buenos y malos políticos a la hora de insertarse y trabajar en el mundo. La discusión debería pasar por ahí, no por consignas de cuatro décadas que no resuelven las necesidades estructurales del país ni consiguen fuertes adhesiones de los países que cortan la torta a nivel global.

El kirchnerismo fue una desgracia en política exterior, apenas cuidando los pocos intereses que les hacían entrar dólares, jugando a la irrelevancia global. Nada nos asegura hoy que Milei le va a devolver algo de centralidad a Argentina, del mismo modo en que el G20 de Macri tampoco sirvió de mucho para evitar que vuelva el krichnerismo. Sin embargo, con un poco de éxito que tenga su política de desregulación las regiones del interior del país van a poder tratar de insertarse inteligentemente en el mundo, incrementando su relevancia y favoreciendo el desarrollo de esos lugares siempre marginados por la visión paternalista ambacéntrica.

Dentro de todas las incógnitas que nos depara el gobierno entrante se encuentran también lo que hace a las relaciones exteriores. El kirchnerismo también ha dejado una vara muy baja en este ámbito. Hay que ver si los novatos pueden aprovecharlo.