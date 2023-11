Por Francisco López Giorcelli



Al momento de ir perfilando el cierre del año se tiene en cuenta que diciembre será un mes movido en todo sentido. A nivel nacional siempre es difícil para los distintos gobiernos nacionales superar el mes sin conflictos sociales en las calles, algo que en la Provincia de Córdoba tampoco falta ya que con la llegada de Navidad y Año Nuevo el reclamo por los bolsones de comida para los barrios populares aumenta, pero en el ámbito universitario pasa algo sumamente particular.



La superposición de estos contextos es necesaria para entender como la Universidad va en contramano de lo que sucede fuera de ella, se mete en su microclima por unas semanas hasta poder definir lo que sucede. Pasa con las elecciones por ejemplo, que durante un mes la campaña se lleva la atención de la mayoría de quienes asisten a Ciudad Universitaria y de quienes ven en la política universitaria una proyección por lo menos en la Ciudad de Córdoba o en la Provincia también están atentos a lo que sucede.



En este contexto la Universidad Nacional de Córdoba se prepara para encarar el Ingreso 2024, pensando en el presente administrativo por un lado, pero por el otro poniendo el ojo en un grueso de los votantes que define las elecciones, sobretodo en el claustro estudiantil. Es que el primer año de cualquier Facultad (sobretodo en facultades masivas como Psicología, Derecho o Económicas) por su caudal de nuevos estudiantes, da un empujón casi definitivo para ganar y/o retener un Centro de Estudiantes, en definitiva quienes logren referenciarse fuertemente en ese grueso de estudiantes podrá sacar una ventaja.



Por eso es que las agrupaciones vuelcan todo el aparato posible en los primeros quince días de diciembre que es cuando las facultades abren el periodo de inscripciones para las distintas carreras que se ofrecen, incluso las escuelas preuniversitarias como la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y el colegio Monserrat abren sus puertas para quienes quieran estudiar carreras de pregrado, aunque la disputa en este terreno es mucho menor que lo que ocurre en Ciudad Universitaria.



El 2024 comienza en diciembre de este mismo año, con la disputa electoral entre ceja y ceja seguramente se pueda ver un gran despliegue de Franja Morada por un lado, que, entre una interna fuerte, la derrota nacional del 23 de octubre y también tener que pensar en las elecciones de su propio partido en diciembre (UCR Nacional) y a comienzos del año que viene (UCR Córdoba) haga que su estrategia sea mantener lo concretado hasta el momento o buscar más espacio para no sufrir dolores de cabezas innecesarios.



Estas situaciones llevan a cometer errores no forzados, más allá de la caja que significa conducir una agrupación como la radical, es también necesario buscar ese activo político que te milite tus ideas y que pueda gestionar. En psicología por ejemplo ya hay quejas de estudiantes que ven el Centro de Estudiantes cerrado en algunos horarios y poca gente que pueda mantener en funcionamiento los servicios que el mismo ofrece, errores no forzados de una conducción nueva que quizás pueda acomodarse o no, hay que prestar atención como se desarrolla.



Ante este escenario el radicalismo universitario ¿mantendrá el nivel de disputa lo más alto posible o bajará la vara para recargar fuerzas? En los próximos quince días se podrá ver más a ciencia cierta cual es la postura que toman.



Por otro lado, el frente encabezado por el progresismo y el peronismo cordobés tendrá sus propios desafíos. Seguramente con más independencia entre las distintas agrupaciones que conforman La Fuerza buscarán ampliar su base electoral de cara a un 2024 difícil pero no imposible de superar.



El peronismo cordobés más ligado a Llaryora buscará consolidarse como una opción electoral que le permita hacer pie en varias facultades, no solamente en comunicación, odontología o derecho a la vez que cuidan estas facultades buscando crecer en representación y aportar un caudal de votos más importante dentro del frente, su gran disputa será el Centro de Estudiantes de Derecho sin duda alguna y el ingreso 2024 es una gran posibilidad de consolidar ese lugar de representación gremial.



El progresismo busca ampliar su base electoral también, el Movimiento Sur se posicionó en los últimos años como una clara alternativa que rompió el binomio kirchnerismo-radicalismo, conquistando a través del voto lugares de representación que hasta el momento no había logrado ninguna otra agrupación, excepto el binomio antes mencionado.



Si bien cuentan con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Artes, el objetivo próximo será volver a recuperar el Centro de Estudiantes de Psicología que lo perdió en mayo de la mano de Franja Morada. Es, quizás, una gran oportunidad que tiene Sur de cara al ingreso 2024 ya que cuenta con más experiencia en estos contextos, respecto a un rival que hace agua en algunas cosas más puntuales. El orden y la intensidad de las actividades que se preparen para “enamorar” este nuevo electorado serán esenciales, la disputa será fuerte y no bastará con una gran “unidad”, sino con ideas innovadoras y disruptivas como plantea una nueva generación de estudiantes que busca el “cambio”.



Del lado del Kirchnerismo se la ve más difícil, si bien en la Universidad suelen despegarse un poco más de las referencias nacionales, es inevitable nombrarlas al momento de charlar con el estudiantado. Con una derrota nacional en las espaldas y con una imagen negativa en la juventud, probablemente la búsqueda en el ingreso del año que viene sea ese activo político que les engorde las filas para poder mantener una estructura que parece ir rajando de a poco pero ¿Para romperse o para mutar? es la incógnita que predomina en la política universitaria.



A esto tiene que sumarse la fuerza ex camporista de “Sean Eternos” que se presenta como una tercera opción a los grandes espacios políticos. ¿Seguirá el acuerdo tácito de dividir la oposición en favor del radicalismo? La agrupacion que le quitó el Centro de Estudiantes de Cs. Sociales a La Bisagra buscara consolidar es lugar de representación.



Panorama diverso para las distintas agrupaciones de cara al ingreso 2024 que buscarán ampliar la base del electorado, en tanto se pueda, y sumar militancia e ideas nuevas a sus filas. En la crisis de representaciones que atraviesa el país, se abre un abanico de oportunidades dentro de la Universidad, donde cada agrupación deberá tener la viveza criolla para captar a un futuro electorado que, en su mayoría, viene de votar por primera vez y que está atravesado por una idea de cambio.