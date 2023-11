Con trece gobernadores del PJ reunidos en el BAPRO de CABA donde tiene ofi cinas el bonaerense Axel Kicillof, para plantear una estrategia conjunta frente al ajuste que anunció el presidente electo Javier Milei, el cordobés Juan Schiaretti se mostró en otro punto de la ciudad porteña con su excompañero de fórmula, Florencio Randazzo, que suena como posible presidente de la futura Cámara de Diputados de la Nación, con el respaldo de Milei y el rechazo de Mauricio Macri. La foto le sirve al de Chivilcoy para conseguir el sí del liberta rio y al cordobés como inicio de juego cercano a Milei en su etapa pos Gobernación.

“Con @JSchiaretti creemos que el futuro es ayudar en la gobernabilidad y que es necesario trabajar por un peronismo democrático, federal y en sintonía con los problemas que tienen los argentinos”, escribió Randazzo en la ex Twitter, en un posteo con ambos en mangas de camisa y con las banderas argentina y de Córdoba de fondo.

Schiaretti apunta a un cordobesismo mutado en partido con injerencia nacional, capaz de dar gobernabilidad y que a su vez pueda encolumnar a un peronismo “libre de kirchnerismo”, de ahí el llamado al PJ no K del posteo randazzista. Todo eso quiere el mandatario con los casi siete puntos que ob tuvo en las elecciones generales del 22 de octubre. Encontró en la escasez de estructura de Milei una posibilidad de instalar cuadros propios en la Nación con el aval del 74% que el libertario obtuvo en la provincia en el balotaje.

“Tenemos un gobernador de provincia grande, varios legisladores nacionales y un interbloque que nos responde”, señalan los cordobesistas.

La reunión con Randazzo no fue en un día cualquiera. Todas las estructuras políticas están al rojo vivo por el cambio de época y de mando. Además de los mandatarios del PJ, que en señal de gobernabilidad, recibieron al futuro ministro de Interior, Guillermo Francos, también hubo juntada de caciques de Juntos por el Cambio y movidas en las debutantes huestes de La Libertad Avanza. Tampoco fue al BAPRO el electo gobernador Martín Llaryora. Cerca del sanfrancisqueño afirmaron que, en todo caso, que correspondía al saliente estar presente. Luego indicaron que Llaryora no había sido invitado al encuentro pero que, como no integra la liga de gobernadores peronistas, no hubiera ido.

Según fuentes de otros gobiernos provinciales de signo PJ, la convocatoria estuvo a cargo del propio Kicillof. Al BAPRO asistieron mandatarios entrantes y salientes. Entre ellos, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Oscar Herrara Ahuad (Misiones), Gildo Insfran (Formosa), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), más Kicillof.

Ayer, en un spot de despedida dirigido a la ciudadanía y al sistema político, Schiaretti revalidó sus planes nacionales. En un video que difundió su equipo de prensa subrayó que ésta es la “más significativa” transferencia de mando porque pudo “proponerle al país el modelo Córdoba, como rumbo para un país más federal pensado y hecho desde el interior”.

El anterior traspaso fue en 2011 al fallecido Jose Manuel de la Sota, porque en 2015 el pase fue con él mismo. Sin relación política con el PJ anti Milei, el cordobesismo está en una puja con el socio “oficial” del libertario, el expresidente Macri. La Cámara baja es una pelea, allí el creador de PRO busca imponer alguno suyo incluso a contramano de lo que dice Juntos por el Cambio, que no quiere “cogobernar” y que amenaza con no responderle a Cristian Ritondo o al que ponga Macri.

La advertencia beneficia las chances de Randazzo en el puesto. En estos días, las espadas schiarettistas y llaryoristas están buscando sumar diputa dos de espacios provinciales (o no) para dar mayor volumen al Interbloque que seguramente conducirá el llaryorista Ignacio García Aresca, y tener mejor oferta parlamentaria. El segmento acaba de perder a Alejandro “el Topo” Rodríiguez y a Graciela Camaño, ambos finalizando su mandato pero con poder de fuego verbal.

En breve, y según como caigan las cartas, el socialismo definirá posición. El Senado es otro lugar de escasez de Milei. Ahí empezó a sonar la posibilidad de que Alejandra Vigo, la esposa del mandatario provincial, se quede con la presidencia provisional, lo que la convertiría en segunda en la línea de sucesión presidencial luego de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La actual vice Cristina Kirchner intenta ubicar en ese lugar a una senadora propia. Muchísimo abierto. Hasta ahora, lo único cuasi confirmado es que dos schiarettistas como Osvaldo Giordano y Franco Mogetta irán a Anses y Transporte de la Nación, respectivamente. Pero hasta en eso son prudentes en la docta.