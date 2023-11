Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

¿Interna obligatoria en el PJ?

El periodista consultaba con su informante en el peronismo local sobre una versión que circulaba por las redes días atrás.

Periodista: ¡Señor! ¿Vio que se siguen lanzando precandidatos peronistas?

Informante: Me parece que si seguimos a este ritmo llegamos a armar un partidito de futbol 5 entre todos (risas). Lo dice por Gustavo Dovis, ¿no?

P: Sí. De hecho, quería consultarle algo que me llegó. Es una publicación de Dovis en Facebook, ahí nomás de haberse lanzado. Dice que “las internas no solamente son saludables y necesarias, también son obligatorias”. Se ampara en la Ordenanza 1532/07 del Código Electoral, que habla de que las internas deben hacerse “cuando existe la voluntad de más de un afiliado de presentarse a una elección”. En este caso no solo está Dovis. Son varios los que pidieron ir a internas. ¿Es factible el pedido?

I: Creo que no es la primera vez que se habla de esto. De hecho, siempre reaparece cuando hay algún enojado porque lo dejan afuera.

P: ¿Dovis está enojado?

I: Se quedó afuera del Gobierno. Es de los pocos funcionarios desplazados de la función pública. No me imagino otro estado de ánimo para él.

P: Pero, respóndame, ¿tiene validez este “pedido”?

I: No. Así de tajante se lo digo. Está bien que el Código Electoral lo plantee, pero lo hace porque apunta a sumar competitividad. Pero no es una imposición para el desarrollo político interno de los partidos. ¿Entiende?

P: Es decir, no es una regla sino ¿una sugerencia?

I: Así es. Quienes definen su interna son los partidos. Si internamente deciden que no haya o se convoca y nadie logra cumplir los requisitos para darla como pasó con (Juan Manuel) Llamosas en 2015, entonces el candidato se proclama por el partido. A menos que quieran modificar el Código para introducir las PASO, no hay nada que reclamar acá. El intendente preside el partido y ya dejó en claro que no habrá interna. No hay más para decir.







Temporada de tormentas: “Lo que faltaba”

El temporal del pasado martes provocó daños en algunos puntos de la ciudad. De esto conversaba el periodista con el dirigente del peronismo.

Periodista: Tormentón el de ayer, ¿no?

Dirigente: Van llegando estos tiempos en los que uno mira para el cielo y espera que no le caiga un rayo encima. Somos usuarios del gataflorismo, nos quejamos de la sequía y nos preocupamos por “el niño”. ¿Vio cómo es?

P: ¡Es cierto! Pero la lluvia bendice al campo. Hay que recuperarse de este año seco.

D: Sí, pero créame que me preocupa cuando cae tanta agua. Tenemos algunos lugares de la ciudad que se llenan de agua muy rápido. Son problemas…

P: Estamos en temporada de tormentas. Es lo que toca, ¿no?

D: Dígaselo a los vecinos de calle La Rioja o a los de la periferia. Son cuestiones que no se pueden solucionar. Tendríamos que tirar abajo la ciudad y empezarla de nuevo en otra parte, donde no nos cruce el río.

P: ¿Y qué nos quedaría sin el río? (Risas)

D: No sé, pero lo que le faltaba al cierre de año eran las tormentas que nos hacen cortar clavos. No hay plan que resista si el Servicio Meteorológico lanza alertas y después tenemos que centrarnos en ayudar a la gente que perdió sus cosas con la lluvia. Es una mala forma de empezar la temporada. Entre la inseguridad y la economía, lo que faltaba era el mal clima. ¡Cartón lleno!

Furia militante (parte 2)

La periodista se encontraba con el joven militante del PJ en las calles del microcentro de la ciudad.

Periodista: ¿Cómo le va? ¿Me pareció o hubo algunos de ustedes que no fueron a la actividad del gobernador el lunes?

Militante PJ: Convengamos que no son actividades políticas sino más institucionales. No da caer ahí con banderas y bombos pero sí le puedo decir que, de haber sido otro el escenario, quizás varios hubiésemos ido a bancar al gober en su último acto en la ciudad. Pero, ¿qué quiere que le diga? El enojo es difícil de procesar todavía.

P: Claro, yo hablé con uno de sus compañeros al día siguiente del ballotage y me dijo algo similar.

M PJ: Está difícil ponerle onda y ser orgánico. Cada vez más. Algunos no se quedaron callados pero los que optamos por eso, también estamos comunicando algo. La decepción ha sido muy fuerte para muchos y será clave que esto se revierta con la asunción de Martín Llaryora. Tengo fe de que va a ser así pero es lamentable que, después de haber defendido la gestión y todo lo que vino para los riocuartenses, las cosas terminen así. Dudo que les importemos ahora pero la bronca sigue estando.

“Minino” redobla la apuesta

El informante de la región llegaba a la cronista para compartirle declaraciones del intendente de Holmberg, Miguel Negro, respecto de la transición en la localidad. En diálogo con el programa Así son las cosas, Negro aseguró: “No me reuniré con un traidor como Rossetto”.

Informante: Le digo que está para agarrar los pochoclos y escuchar la nota que le hicieron a Negro en la radio. Sabía que estaba enojado pero no imaginé que era para tanto.

Periodista: ¿Lo pinchó mucho al intendente electo?

I: Uff, fue fuerte. Dijo que los concejales le han complicado la vida porque no le han ampliado el presupuesto. Lo que dejó muy en claro es que no piensa reunirse con Rossetto porque “le ha hecho la vida imposible como concejal” y hasta lo trata de traidor.

P: ¿No es esperable que un concejal opositor actúe como tal? Digo, era esperable después de que hayan sido adversarios en 2019.

I: No sé a que se referirá Negro exactamente pero responsabiliza a Rossetto de que no le aprueben el presupuesto ahora para terminar algunos frentes de obra. Yo también tengo entendido que el aumento planteado por la gestión actual era menor a la inflación anual y que la nueva gestión buscaría aprobar algo más acorde al contexto. La cuestión es que no le ha caído solo a Rossetto sino también a concejales propios que “se le dieron vuelta” en el último tiempo. A eso se le suma un vínculo tenso también con el llamosismo.

P: La Muni acá siempre dijo que estaba todo bien con él.

I: No es lo que dice “Minino”. De hecho, siempre se mostró enojado de que Llamosas haya contenido a Rossetto y lo haya nombrado directivo del EMOS después de que perdiera la elección en 2019. Es más, Negro dice que le pidió audiencia al gobernador varias veces pero nunca lo recibió. Y este año sabemos que el delasotista fue el que tuvo el respaldo del PJ provincial. En fin, no será grata la transición en Holmberg y “Minino” dijo que no va a participar de la asunción.