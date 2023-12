Comprensión en JpC al Plan Caputo

Por Alejandro Moreno

El paquete de medidas de ajuste del gasto público anunciado el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, no fue una sorpresa para los dirigentes cordobeses de Juntos por el Cambio, que consideraron, en su mayoría, como inevitable el rumbo tomado por el nuevo gobierno nacional.

De todos modos, hay coincidencia en que los efectos del ajuste pueden ser muy duros para la clase media, que resultaría la más golpeada por el aumento de la inflación, que está prevista y es consecuencia del desmesurado e irresponsable gasto público realizado por el kirchnerismo.

Las medidas anunciadas por Caputo fueron: No renovación de contratos laborales del Estado menores a un año; suspensión de la pauta publicitaria del gobierno nacional por un año; reducción de ministerios y secretarías; reducción de transferencias discrecionales a las provincias; no más licitaciones de obra pública nueva; reducción de subsidios a energía y transporte; mantenimiento de los planes Potenciar Trabajo; sinceramiento del tipo de cambio oficial; reemplazo del sistema de importaciones Sira; medidas sociales de emergencia.

En ese sentido, el presidente del Comité Central de la UCR, Marcos Carasso, aceptó que “es absolutamente necesario buscar la reducción del déficit fiscal”, tal como lo explicó Caputo en el tramo inicial de su exposición del martes. De todos modos, admitió que “el ajuste es muy duro, la clase media lo va a sufrir”.

Carasso entendió que el paquete anunciado por Milei “no atacó seriamente a la casta, que Milei siempre dijo que era la responsable” de la crítica situación económica de la Argentina, encontrando allí un costado débil.

“Es un camino que consideramos correcto, pero ojalá todo este esfuerzo tenga un buen resultado en el cortísimo plazo para que no resulte tan duro para la gente”, agregó el titular del radicalismo cordobés.

El senador nacional Luis Juez, jefe del Frente Cívico y presidente del bloque del PRO en la Cámara Alta, prefirió no opinar por ahora, hasta no conocer en detalle el primer paquete económico lanzado por el gobierno de Milei.

El ex intendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, concedió al presidente Milei que “al ajuste había que hacerlo”, aunque reconoció que “va a ser muy duro para distintos sectores de la sociedad”. “Hay costos, precios y tarifas reprimidos”, sostuvo el radical.

Para Mestre, “el Estado no puede seguir gastando lo que no tiene”, y el ajuste anunciado por el ministro Caputo no le parece “ni bien ni mal, pero había que hacerlo”.

La UCR, aseguró, hará una “oposición inteligente” para “acompañar medidas que programáticamente trabajamos, porque muchas de estas cosas se habían planteado”.

“Es lo que había que hacer –insistió Mestre-, aunque podemos disentir en la forma, porque la gente no tiene más piel y el ajuste ya toca el hueso”. “Es difícil hacer un ajuste, la gente no da más”, agregó.

Por su parte, el ex diputado nacional Mario Negri, protagonista del Congreso durante décadas, prefirió cargar las tintas sobre el ex ministro de Economía del kirchnerismo, Sergio Massa. “Me cansé de advertírselo a Massa y al peronismo: la inflación no hace presidentes y solo genera más inflación. En noviembre, el IPC fue de 12,8 por ciento, y anualmente es más de 160 %. Dejaron un tendal de heridos”, señaló.

La diputada nacional Soledad Carrizo recordó que “el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa se despide con un 12,8 % de inflación mensual y 160,9 % de inflación interanual. Muestra clara del despilfarro y la pésima gestión kirchnerista”.