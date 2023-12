Enroque Corto

Línea Córdoba: Campitelli presidente, Fabre “ministro”

La Línea Córdoba renovó sus autoridades, y el núcleo más antiguo de la Unión Cívica Radical ya se prepara para los desafíos políticos del 2024. Un angelocista que participó del brindis de fin de año realizado el sábado pasado en un bar de la Ciudad Universitaria, informó al periodista.

Angelocista: Javier Fabre ya no es el presidente de la Línea Córdoba.

Periodista: Bueno, es flamante concejal, supongo que tendrá mucho de qué ocuparse con eso. ¿Quién preside ahora?

A.: Paola Campitelli.

P.: La prosecretaria general de la Universidad Nacional de Córdoba…

A.: La misma. Y el vice es Jorge Savid.

P.: Ex senador provincial y mano derecha de Eduardo Angeloz.

A.: Veo que conoce a esa tribu radical. Déjeme aclararle que Fabre se reservó el cargo de apoderado para la pelea corta en la lucha interna. Y, como dijo un correligionario, será, y abra comillas cuando escriba esto, “ministro de relaciones exteriores de la Línea Córdoba”.

P.: Para entenderse con los otros jefes tribales.

A.: Claro. En el discurso que precedió a los bocaditos, Fabre destacó el crecimiento del núcleo, que ahora tiene entre 25 y 30 concejales en toda la provincia de Córdoba, cuando hace poco más de una década había quedado prácticamente en extinción. Uno de los nuestros, un poco agrandado debo reconocerlo, me dijo: crecimos y los otros se achicaron. También Fabre señaló de que las formas de hacer política han cambiado, y que la gente ya no quiere que le sanateen. Lo de Javier Milei es un ejemplo de ello. Respecto del partido, dijo que mientras el Comité Central busca expulsar radicales, el peronismo los suma. Y para adelante, fue optimista: tenemos ideas y un candidato a la Gobernación para el 2027, no podemos regalarle el protagonismo otra vez a Luis Juez.

P.: ¿Lo del candidato es por Rodrigo de Loredo?

A.: No lo mencionó, pero supongo…

P.: Y así se les fue el año…

A.: Había que dejar todo listo para el 2024. Hay versiones que indican que este lunes saldría la fecha de elecciones internas. Serían en abril. La Línea retomará sus actividades el 14 de febrero, con un evento que denominarán algo así como “los enamorados del radicalismo”.

P.: Muy románticos…

UPS contra Consalvi…

La posibilidad de rediscutir por parte de la gestión llaryorista los dos últimos acuerdos que los estatales cerraron con Schiaretti, desató una fuerte reacción de la Unión de Personal Superior. Por esto, el informante sindical llamó al periodista.

Informante Sindicial: Oiga… le voy a pasar algo para que lo vea.

Periodista: Cuente…

IS: Los funcionarios de (Martín) Llaryora están analizando la posibilidad de dar marcha atrás con los dos acuerdos que se firmaron con (Juan) Schiaretti y salió el compañero (Domingo) Ovando con la Unión del Personal Superior a cruzar al flamante secretario general de la gobernación, David Consalvi. “Se rechaza totalmente y se consideran agraviantes las expresiones del señor Consalvi y no se justifica bajo ninguna excusa su desconocimiento”, dijeron los muchachos de Ovando.

P: Ajá…

IS: Igual, entre usted y yo le digo que hay un tema que es cierto. El comunicado habla de Consalvi, pero me parece que el funcionario no habló. Aparte de que hay sospechas de cómo se puede haber filtrado eso. Le digo, es para seguirlo de cerca, eh.

P: Y sí…

IS: Eso sí, en el comunicado los compañeros recordaron que los estatales brindaron “incondicionalmente el apoyo a la candidatura de Schiaretti”.

Gabinete de Llaryora a Cruz del Eje

Tal como adelantó este diario, el gobernador Martín Llaryora tendrá hoy su primera reunión de gabinete, que será en la ciudad de Cruz del Eje.Informante: Usted ya lo había anunciado, y es así. Este lunes todos a Cruz del Eje.

Alfil: Una ciudad y un departamento donde el PJ perdió en las últimas elecciones.

Informante: La reunión será en la Municipalidad de Cruz del Eje y luego todos se trasladará al centro comercial para una entrega de créditos emprendedores de Buenas Prácticas Agropecuarias. Luego, créditos Vida Digna en el cine de la ciudad, Teatro Aída.

Botta, presidenta del bloque PRO

La Legislatura de Córdoba fue escenario protagonista de la rosca política la semana pasada.

Informante: Durante la primera sesión parlamentaria de la semana pasada quedó claro lo fuerte que está dispuesto a jugar el Interbloque de Juntos por el Cambio, ¿no?

Periodista: Sí, vi.

I.: Bueno, le cuento que, en paralelo, el jueves entró la nota con la designación de la presidenta del bloque del PRO.

P.: ¿Cómo quedó eso?

I.: Será una presidencia rotativa. Durante estos primeros ocho meses asumirá Patricia Botta, luego le seguirá Ignacio Sala y finalmente Oscar Tamis.

P.: ¿Y al final, se fueron del Interbloque?

I.: Ellos dicen que todavía están resolviendo ese tema, pero la bancada de Hacemos Unidos da como un hecho que el PRO jugará con bloque propio fuera del interbloque de Juntos por el Cambio.