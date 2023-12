Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

“Más barato por docena”

El analista llegaba a la periodista y trataba de hacer un recuento de aquellos dirigentes peronistas que manifestaron sus intenciones de ser candidatos a intendente.

Analista: Todos sabemos que la mayoría solo quiere hacer un poco de ruido y tratar de negociar algo pero vayamos a lo puntual: ¿cuántos peronistas dijeron o insinuaron que quieren ser candidatos a intendente? En cualquier momento llegamos a la docena (risas). No sé qué pensará el intendente que, más allá de conducir la ciudad, preside el PJ local.

Periodista: Me juego a que ya se superó la media docena, fácil.

A: A ver. Guillermo De Rivas y Adriana Nazario, ellos serían los que más chances tendrían y seguramente se defina entre esa dupla pero hay una larga lista de nombres y quizás alguno vaya por fuera. ¿Arranco yo?

P: Vamos.

A: Mauricio Dova, Gustavo Dova y Gustavo Dovis…

P: Parece un trabalenguas (risas). Sigo con otros: Camilo Vieyra, Roberto Aguilera, Luis (Tin) Sánchez…

A: Y ojo, aunque muchos lo descuentan a Agustín Calleri, él mismo dio a entender que no habría que descartarlo. Juan José Oses también andaba reuniéndose con un grupo de dirigentes. ¿Alguno más?

P: Nos debe estar faltando alguno pero ya se superó la media docena (risas).

A: Supongo que la incertidumbre por la fecha electoral genera algunos huequitos para que empiecen a mostrarse. Seguro varios se bajen, otros se acomoden y alguno que otro irá por fuera si le da el cuero. Fíjese lo heterogéneo de esa lista hay funcionarios, ex funcionarios, llamosistas, delasotistas, llaryoristas, kirchneristas, massistas y algunos que… bueno, simplemente no quieren quedar afuera del radar. ¡Hasta hermanos hay! Vamos que ya se llega a la docena (risas).

La UNRC se hace esperar

El informante se comunicaba con el periodista para comentarle sobre una de las situaciones que generan tensión por estos días en la casa de altos estudios local.

Informante: Che, hace casi una semana que el Gobierno de Javier Milei anunció que congelaría los presupuestos universitarios y acá estamos esperando que digan algo.

Periodista: ¿Nada aún?

I: Nada. Ni un comunicado, ni nada. Se hacen esperar. Les doy un changüí hasta la sesión del Consejo Superior de este martes y les perdono que en la última no dijeron nada porque “Toto” Caputo anunció los ajustes mientras sesionaban. Como mínimo, este martes tendríamos que marcar un posicionamiento fuerte en contra de las medidas que adopta el Gobierno, que son más o menos las mismas que advertíamos antes de las elecciones.

P: Supongo que se debatirá sobre esto, ¿no?

I: Esperemos que sí. Eso quiero creer. Al menos que sea como mal pienso yo, que todos nos conocemos y sabemos quiénes apoyaron la llegada de esta gente al Gobierno. Les debe estar pesando, incluso les debe avergonzar el hecho de tener que poner la cara en reuniones donde se va a tratar de defender el sistema de educación pública aun cuando apoyaron esto que ocurre.

P: Eso es materia opinable (risas). ¿Qué es lo que ve usted?

I: Que la mayoría facilitó esto. Le digo, hay una encuesta medio informal que me pasaron sobre la comunidad universitaria en el balotaje. ¿Sabe cuántos le habrían votado a Milei? El 65% dicen. Casi lo mismo que en el promedio local. Es decir, pese a las advertencias, hasta muchos investigadores del CONICET avalaron esto. Lo dijo el presidente, “soy el único candidato que prometió ajuste e igual me votaron”. Ahí está.

P: ¿Y qué espera que se diga en las facultades?

I: Esperaremos al Consejo. Yo creo que la rectora (Marisa Rovera) tendrá que dar una lección y se consecuente con la defensa de la educación pública que pregonó antes de las elecciones. ¿Se acuerda que salió abrazada con Sergio Massa en algunas fotos? Esperemos que el silencio de estos días no tenga que ver con el rechazo que generó esta medida entre sus compañeros del rectorado que apoyaban internamente al actual presidente.

¿Visita presidencial?

En un fortuito cruce por las calles del centro de la ciudad, el periodista dialogaba con un informante del libertarismo local sobre las posibilidades de que Javier Milei pise Río Cuarto próximamente.

Informante: Me parece que se vienen meses de estar bajo la lupa de toda la política nacional, ¿no cree? Lo digo por las elecciones a intendente.

Periodista: Y si el presidente Milei se interesa por ganar esa prueba, imagino que podría hacerse una escapada a la capital alterna. ¿No la ve?

I: ¡La recontra veo! De hecho, tengo el dato de que estaba agendado que Río Cuarto sería la primera ciudad del interior en ser visitada por el presidente. Le digo, las elecciones municipales van a atraer ese tipo de atención.

P: ¿De dónde sacó eso?

I: De gente importante. Pero yo no le conté nada, ¿escuchó? Soy un informante de incógnito (risas).

P: ¡Tranquilo! ¿Me avisa cuando se concrete?

I: ¡Claro! Pero no se apure. Con lo que está pasando y la susceptibilidad que hay, me parece que Javier no va a estar saliendo mucho de Buenos Aires. Cuando se calme todo, seguro vendrá a meterse en la campaña local.

Respuesta a STM

El trabajador del Concejo Deliberante llegaba a la periodista, ofuscado tras la última publicación del Enroque Corto.

Trabajador Concejo: ¿Así que el gremio anda diciendo que hay gente que son meros militantes partidarios en el Concejo? Tengo un par de cosas para responder. Más allá de que no soy parte del grupo al que aluden.

Periodista: Uh, ¿no quiere sentarse primero? Para relajar un poco (risas).

T C: Estoy tranquilo pero me molesta que ahora parece que el discurso del sindicato tiene “tintes libertarios”. Está bien que se vienen épocas de vacas flacas como para andar aumentando el personal político. No digo que no revisen la situación en el Concejo, pero lo mismo debiera darse en todas las dependencias de la Muni y hay que recordar que hubo muchos pases a planta en el último tiempo.

P: ¿Habló con alguien que se sintió aludido?

T C: Sí, están muy embroncados. El gremio habló de gente en cargos jerárquicos pasados a comisión pero no tienen el rol de asesores políticos. De hecho, fueron trasladados “compulsivamente” por el Ejecutivo, en algunos casos por su origen partidario. Así como escuchó: no los quieren en la Muni y por eso los han mandado al Concejo. Hay gente con muchos años de antigüedad en algunos casos y si no se les asignan tareas es por el Ejecutivo, no porque sean ñoquis. Quiero dejar en claro eso: ni uno solo fue “pedido” por el Concejo Deliberante y, de hecho, en el comienzo de la gestión 2020-2024, regresaron al Ejecutivo y después los volvieron a mandar para acá.