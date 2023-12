Llaryora viaja a la Rosada en medio del clima de ajuste provincial

Por Bettina Marengo

El gobernador Martín Llaryora volverá hoy a la Casa Rosada, donde estuvo el jueves con el ministro del Interior Guillermo Francos, a la primera reunión de gobernadores convocada por el presidente Javier Milei, un encuentro donde las cartas del ajuste fiscal nacional están echadas y la mayoría de las provincias ya tomó alguna medida restrictiva. En el Panal, más allá de la reducción salarial en la planta política, circula el concepto de “inviabilidad” en relación al pago de la cláusula gatillo que acordaron gremios estatales con la Provincia a partir de octubre, cuando todavía gobernaba Juan Schiaretti.

El contexto ahora es otro y el circulo chico del mandatario dice que no se puede pagar lo que no ingresa, mientras mira de reojo decisiones de otros gobernadores, como el rionegrino Alberto Weretilneck, que ya le dijo a su gabinete que podría pagar el aguinaldo de diciembre en dos veces. O el puntano Claudio Poggi, que anunció lo mismo en relación a los salarios de los empleados provinciales. En Córdoba, al cierre de esta nota no había fecha para el pago del SAC a los estatales, aunque el sanfrancisqueño tiene un escenario diferente al de sus pares: sucede a su amigo y aliado Schiaretti, que antes de dejar el Gobierno ventiló a los cuatro vientos que en las arcas provinciales quedaba un remanente superior a los 900 millones de dólares, incluso con la caída de los ingresos coparticipables por la merma en Impuesto a las Ganancias impulsada por Sergio Massa. Lo cierto es que el secretario general de la Presidencia, David Consalvi, citó a los gremios estatales que ya están en alerta.

La reversión de la quita en Ganancias será un tema fuerte en la reunión de los gobernadores con Milei, pero no el único. Habrá economía, ajuste y política. Como vermut, el vocero presidencial Manuel Adorni ayer sostuvo que los mandatarios tienen que tener “responsabilidad fiscal” y pidió que no emitan cuasimonedas para financiarse.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya fijó posición: quiere que la coparticipación caída por el achique de Ganancias se compense con la coparticipación del impuesto nacional al Cheque. Muchos de sus pares opinan igual. Nadie quiere pagar el costo político de ir en contra de una conquista asumida como tal por los gremios más fuertes y con trabajadores mejores pagos, que de ser cancelada impactaría directamente en los ingresos corrientes de millares de familias, en un contexto inflacionario.

Desde el Panal insistieron con que los diputados del cordobesismo ya votaron en contra de la eliminación de Ganancias en septiembre, con excepción de la diputada Natalia de la Sota, y que la vuelta atrás es “una decisión del Ejecutivo nacional”. “Ya dijimos que era fácil hacer el Papá Noel con la plata de otros”, insistieron, pero sin precisar posición, bajo el escudo de la incertidumbre generalizada en torno a la actividad del Congreso. “Un día hablan de ley ómnibus en extraordinarias, al otro día no”, se quejan.

La Casa Rosada recibirá a los mandatarios con un mimo y otra marcha atrás: el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, afirmó que no se aplicarán las retenciones del 15% a ciertos productos de las economías regionales, que hasta ahora no pagaban nada y que el nuevo gobierno nacional había decidido aumentar. En Córdoba, la revisión beneficia al sector lácteo, pero no al maní, economía regional fuerte en la zona centro y sur de la provincia. “Habrá que ver qué fuerza oponen los diputados y senadores de Córdoba frente a esto”, indicó un productor dirigente con cargo en la mesa de Enlace.

Córdoba recibió otro “regalito” previo a la reunión de hoy. Milei emitió deuda en pesos por tres billones, decisión publicada en el Boletín Oficial bajo el decreto 56/2023, con lo que costeará entre otras cosas las indemnizaciones a 10 mil habitantes de la ciudad de Río Tercero que fueron víctimas de la voladura de la Fábrica Militar de esa ciudad, ocurrida en noviembre de 1995. ¿Gesto al mandatario o a los radicales de Evolución, donde pertenece la diputada tercerense Gabriela Brower de Konig y el jefe del bloque UCR, Rodrigo de Loredo?

Mientras Llaryora juega sus cartas, en el Congreso el cordobesismo busca aumentar volumen para tener peso en comisiones donde, por sistema D´Hont, casi no tendría representación con sus ocho diputados

Para eso está en diálogo con los diputados del bloque Cambio Federal, escisión de Juntos por el Cambio que conduce el rionegrino Miguel Angel Pichetto y donde está el cordobés Oscar Agost Carreño. La de los “centristas” es acordar con los representantes provinciales de Innovacion Federal, que son nueve. Sería un bloque con sub bloques adentro, que no tiene nombre aún, mantendría el perfil de sus islotes internos y tendría vigencia hasta marzo, inicio de las sesiones ordinarias. Los une no necesariamente el amor sino el interés de tener el número suficiente para quedarse con comisiones que de otra manera quedarían para Unión por la Patria, que tiene 101 diputados propios, el 40% de la cámara.