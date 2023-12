Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Comprensivos con Milei

La periodista se encontraba con el informante, quien se refería a las distintas posturas de las entidades rurales frente a las últimas medidas económicas del gobierno de Javier Milei. En diálogo con LV16, los dirigentes ruralistass, Sebastián Laborde y Guillermo Vitelli, manifestaron que “hay que analizar las cosas en profundidad, con diálogo y con esperanza en un gobierno que ha prometido reducir la presión impositiva al sector agropecuario”.

Informante: Leí la nota de ustedes el otro día, sobre la Rural de Río Cuarto siendo bastante dura con las primeras medidas del gobierno. La decepción estaba más que clara. Pero ojo, hay sectores del agro que están siendo más comprensivos y también son de esta región.

Periodista: ¿Sí? ¿Qué dicen?

I: Nadie aplaude al nuevo presi, le aclaro. Pero si hay sectores un poco más comprensivos con Milei. Es cierto que recién arranca esto pero no ha habido señales muy buenas para la gran mayoría de los argentinos.

P: Pero algunos están optimistas, por lo que me dice.

I: Dicen que tienen esperanza pese a todo. También ven que el gobierno nuevo parece que no tiene un equipo realmente conformado o que fue medio apurado todo. No todos son halagos. Ahora, me ponía a repasar algunas notas viejas y Laborde -quien también preside la UCR departamental- había dado a entender que apoyaría a Javier Milei en el ballotage. Era la diferencia entre algunos radicales del interior del departamento y los de la ciudad. Para algunos, el límite era el libertario y para otros, el límite eran los K. Por eso tampoco esperaba un discurso muy crítico de su parte.

El “experimento” Moldes

En una charla de café, el periodista escuchaba la teoría de un dirigente peronista respecto a cómo se planifica la campaña del 2024.

Dirigente: No nos dan un respiro, ¿eh? Todos los días algo.

Periodista: Y la que falta todavía.

D: Estamos hablando de lo mismo, ¿no? De (Javier) Milei y su Gobierno…

P: ¡Ah! Yo le estaba hablando de las elecciones municipales (risas). Aunque entiendo la confusión. Disculpe, estoy demasiado metido en eso. Todos los días se lanza alguien y ahora vienen meses muy activos.

D: Lo entiendo. Yo trato de no adelantarme todavía, pero sí tengo algunas versiones que van llegando. No le digo lo de Gabriel Abrile y su quiebre con los radicales, sino de lo que pasa en nuestro partido.

P: ¿Qué pasa en el PJ?

D: ¿Escuchó lo que se dice de Adriana Nazario cortándose sola?

P: ¡Claro! Apareció ese rumor en estos días.

D: Hay que seguir de cerca eso. Si me pregunta a mí, caer en eso nos garantiza perder la Municipalidad. Por eso estoy seguro de que no va a pasar.

P: ¿Y de dónde sale esa seguridad?

D: Coronel Moldes. Con eso le digo todo. Yo lo veo como un experimento a lo que pasó ahí. En el momento que se quiebra el oficialismo, la oposición la tiene servida. El peronismo fue con dos candidatos y le dieron la intendencia a un médico radical. ¿Le suena?

P: Por supuesto. Fue toda una novela el tema.

D: Entonces, le aseguro que esa pruebita sirvió para confirmar lo que pasa cuando aparecen los “cabeza dura” que quieren ir o ir y no se dan cuenta de lo que están jugándose. Me vengo a Río Cuarto y lo confirmo, cada vez que hicimos interna y nos rompimos, perdimos. Por eso veo que se vienen actitudes diferentes. Baja la voz de mando y todos se tranquilizan un poco. Saben que, en este contexto, todo puede salir para cualquier lado. Los rivales son otros.







“No hay que poner el carro delante del caballo”

El histórico dirigente del justicialismo riocuartense compartía una reflexión con el periodista.

Dirigente: No hay forma de que podamos repartir cargos y candidaturas en el contexto que estamos. Se lo digo porque leo en varios lugares que hay funcionarios y dirigentes que podrían aspirar a cargos, secretarías, futuras candidaturas. Se lo aseguro, salvo los que se lanzan como precandidatos y están rogando que les den pelota, ningún peronista de ley está pescando cargo.

Periodista: ¿Y cómo está tan seguro?

D: Primero, porque los conozco. Después, porque son peronistas en serio y entienden lo que es jugar en equipo, entender el puesto que ocupan y seguir un plan. De no haber sido así, ¿usted cree que (Juan Manuel) Llamosas hubiera ganado dos elecciones si los jugadores estaban dispersos y pensando en cómo repartirse los cargos? Le voy a sonar algo antiguo, pero los verdaderos peronistas saben que no hay que poner el carro delante del caballo.

P: Si habré escuchado esa frase.

D: Me parece que mucha gente está hablando para generar algún efecto negativo. Usted tiene que escuchar a los que hace rato venimos cargando las banderas justicialistas. No se coma la curva.

P: ¡Para nada! Pero tampoco se puede poner en “mute” a todos.

D: Está bien. Es su laburo. Me conformo con que escuche todas las campanas (risas). Vuelvo a decirle, si ve a dirigentes atrás de tal o cual candidato, no es porque están esperando que derramen cargos y cajas. Hasta que no sepamos qué va a pasar, hasta que no esté el resultado puesto, nadie se puede apurar a pedir nada.

UNRC: Mandatos acortados

La cronista se encontraba con el informante universitario, quien le comentaba sobre la aprobación de la reducción de los mandatos de los próximos decanatos de las distintas facultades.

Informante universitario: Es oficial, los próximos decanos y vices van a tener un mandato más breve. Esto se viene arrastrando desde la época de la pandemia en la que se tuvieron que postergar esas elecciones.

Periodista: No sé si tendrá info para pasarme pero ya me está dando intriga lo que se vendrá este año.

I U: No sé decirle quienes van a competir pero va a estar lindo porque el escenario ya es otro, con otro rectorado. Le sugiero que no pierda de vista lo que pueda pasar dentro de unos meses.

P: ¿Puede ser que en la última elección fueron todas listas únicas? Para decanato.

I U: No quiero meter la pata pero creo que en la mayoría de las facultades sí. No fue tan sencillo llegar a esta resolución de acortar los períodos. Costó un poco ponerse de acuerdo y estuvo parejo. Los que no estaban de acuerdo eran, por ejemplo, la decana Carmen Cholaky (Agronomía y Veterinaria). Desde su sector planteaban que se votara en agosto del 2024 y no en abril y que antes se llamara a Asamblea Universitaria para definir esto.

P: En ese caso, ¿la asunción para cuando hubiese quedado?

I U: También para agosto. En fin, los nuevos decanatos van a tener un mandato más breve por única vez y después ya cumplirían los períodos como antes de la pandemia. Terminarían sus mandatos en mayo del 2027.