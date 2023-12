Por Felipe Osman

La relación entre los gremios que nuclean a los empleados estatales y el Centro Cívico se tensó después de que el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, y el secretario de Gobierno, Manuel Calvo, advirtieran a los sindicatos que la Provincia no puede pagar la paritaria firmada por la anterior gestión.

La aceleración inflacionaria generada por las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional, sumada a la caída de la actividad económica proyectada (y, por ende, de la recaudación) haría inviable que los acuerdos paritarios sigan atando los salarios a la inflación. Pero, además, el endémico déficit de la Caja de Jubilaciones, la virtual quiebra del Apross y la disparada de la deuda provincial (muy mayoritariamente nominada en dólares) tras la devaluación del tipo de cambio oficial ponen en jaque las cuentas de la Provincia.

Por eso, el oficialismo no sólo desconoció la paritaria firmada con los estatales, sino que además mandó a votar, sobre tablas, un proyecto para incrementar los aportes previsionales de los empleados públicos en un 4 por ciento, y los aportes al seguro de salud en un 2 por ciento.

Los gremios, al igual que la oposición, se enteraron del plan del oficialismo en la previa de la sesión. Los secretarios generales de los sindicatos estatales realizaron una conferencia de prensa denunciando a situación, y la oposición se propuso levantar la sesión abandonando sus bancas. Y pareció conseguirlo.

Originalmente citada para las 15.30, la sesión no había arrancado hasta pasadas las 19, y todas las miradas estaban puestas en Federico Alessandri, único legislador de Creo en Córdoba (léase, Frente de Todos). Según el reglamento interno del cuerpo (art. 20), si la sesión no comienza –por no contar con el quórum requerido- hasta 30 minutos después de citada, queda levantada. Sin embargo el ex intendente de Embalse se sentó mucho después de transcurrido ese plazo, y la sesión inició.

(En un escenario de máxima paridad, el oficialismo tiene 33 votos propios, un voto aliado del PRO (Karina Bruno) y necesitaba dos más. Tratándose de una reforma que tiende a alivianar el peso de los aportes que indirectamente hacen los privados para sostener la Caja de Jubilaciones de los estatales, Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, también respaldaría. 35 de 70. Faltaba uno. Sería Alessandri).

Tras tratar asuntos menores, la sesión volvió a entrar en cuarto intermedio cuando el legislador de Creo en Córdoba abandonó su banca. Finalmente regresó, aunque sólo para facilitar el quórum necesario para tratar la nueva Ley de Seguridad y una reducción en las dietas de los propios legisladores. El aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones y al Apross debió ser retirado del orden del día.

Hacemos Unidos naufragó en su intento de sanear, el menos parcialmente, el déficit de la Caja de Jubilaciones, pero consiguió aprobar la nueva Ley de Seguridad.

En tanto, los sindicatos públicos resintieron la noticia de que no se respetará la paritaria pactada con Schiaretti, denunciaron que el gobernador saliente había dejado fondos más que suficientes para atender a esas obligaciones y también rechazaron la decisión de la nueva gestión de no avanzar en la unificación de los regímenes aplicables al personal que se desempeña en los hospitales provinciales, otro compromiso que había asumido el ex gobernador. Todos los gremios estatales irán a un paro por 24 horas el próximo martes, además de movilizarse hacia el Centro Cívico.

La oposición ganó protagonismo. Dio el primer revés al oficialismo en la Legislatura y desestimó las acusaciones que partieron del bloque PJ, que intentó presentar esa decisión como un intento por hacer fracasar la reducción de las dietas. Antes de abandonar la Unicameral, todos los bloques opositores presentaron una nota prestando conformidad a esa reforma.