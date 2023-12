Debate por el DNU: Milei promete "más"; gremios y oposición se reordenan

“Hay gente que sufre síndrome de Estocolmo y sigue abrazada al modelo que los empobrece”. Javier Milei caracterizó así a los grupos que anoche, luego de que se presentara el decreto de necesidad y urgencia (DNU), protestaron con cacerolazos frente al Congreso y en distintos puntos de la Ciudad y del conurbano. “Hay gente que mira con nostalgia al comunismo”, añadió convencido de que “una mayoría de argentinos” apoya sus medidas.

Más allá de la convicción del presidente de que el DNU entrará en vigencia y su advertencia de que “viene más”, en el Congreso la pelea será dura. Para que el decreto opere, requiere ser aprobado por al menos una de las Cámaras y por las posiciones tomadas hasta ahora podría pasar que no lo logre, lo que sería un hecho inédito. El kirchnerismo lo rechaza de plano, y se fueron sumando también voces de la UCR, de la Coalición Cívica y de partidos provinciales.

Ayer se presentó el primer amparo contra el DNU; lo hizo la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad. Recayó ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal 2, Esteban Furnari.

El ex presidente del Banco Central y actual asesor de Milei, Federico Sturzenegger, fue uno de los ideólogos del decreto de 366 artículos que desregula la economía dado a conocer ayer en cadena nacional. Aseguró que con el decreto “los capitalistas están obligados a competir en serio”. Entre los puntos más destacados, aseguró que el país debería converger rápidamente a una “situación sin cepo” y afirmó que hay que eliminar la Ley Penal Cambiaria.

En diálogo con radio Mitre, el ex funcionario dijo: “Milei trata de confrontar el sistema de la casta. ¿Cómo lo hace? Lo hace de una manera muy particular y lo hace con competencia. Milei no le dice a los sindicatos no tengan obras sociales, no le dice no provean sistemas de salud, lo que dice es compitan, compitan en igualdad de condiciones. Porque la competencia los va a hacer mejores. Y la competencia es lo que hace que un sistema económico capitalista funcione en favor de la gente”.

“Yo le estoy dando a la gente la libertad de que elijan, sin tener que pagarle a un intermediario, qué proveedor de salud quiere tener. Puede ser una obra social sindical, puede ser una prepaga, puede ser lo que quieran. ¿Y vos qué me estás queriendo decir? ¿Me lo vas a judicializar para decirle que no querés que la gente tenga libertad de elegir?”, agregó al referirse a la oposición de los gremios.

Desde las prepagas estimaron que el primer aumento después de la liberalización de los precios rondará el 40% y admitieron que será un servicio para menos gente que la que cubren ahora.

Por el lado de la reforma laboral, el principal objetivo es achicar el costo laboral de las empresas. En esa línea establece la reducción de la indemnización por despido, prevé limitar el componente salarial o remunerativo que se debe tomar en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones mediante la exclusión de tickets canasta, vales alimentarios, bonos anuales y otros gastos puntuales como el pago del teléfono móvil. También propone reducir el costo de los intereses de las indemnizaciones que se resuelven a través de un juicio laboral.

Otro de los puntos que impulsa es la creación de un fondo de cese laboral para cubrir las indemnizaciones por despido a partir de un aporte mensual que debería hacer el empleador. Por otro lado, prolonga a ocho meses el tiempo de prueba.

Diferentes niveles

El DNU plantea tres tipos de modificaciones en las leyes. En el caso de 32, plantea la derogación total. Figuran por ejemplo, la de promoción comercial, la del observatorio de precios, la de contratos, la de góndolas, la de mercados de interés nacional, de abastecimiento, pasta celulosa y pasta papel de diarios, de promoción comercial, de sociedades de economía mixta, de empresas del estado, de haberes de jubilaciones y pensiones, de sociedades del estado, el régimen de viajante de comercio, de importaciones, de tierras rurales, de vitivinicultura, de industria, de promoción industrial, de reconversión vitivinícola, de yerba mate, de corporación nacional de olivicultura, de sanidad animal, de industria del algodón, de comercio minero, de minería, del plan federal de transporte eléctrico, de política nacional de materia aeronáutica, de transporte aerocomercial, de medicamentos, de turismo, de agencias de viajes y del sistema turístico de tiempo compartido.

Deroga seis decretos relacionados con hidrocarburos, de energía eléctrica, de transporte de energía eléctrica, de préstamos reintegrables de energía eléctrica, de transporte aerocomercial, de medicina prepaga y realiza derogaciones parciales de 19 leyes, como las del compre argentino, del Banco de la Nación Argentina, de tarjetas de crédito, de certificados de depósitos, de compre nacional, de reforma del estado, ley de empleo, de reforma laboral, de contrato de trabajo, de prevención de la evasión fiscal, de trabajo agrario, de servicio doméstico, el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica, de rescate de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas por el Estado Nacional, el Código Civil y Comercial de la Nación, de utilización de medicamentos por su nombre genérico, del marco regulatorio de la Medicina Prepaga, de productos médicos y de registro del automotor.

Finalmente, en otras leyes el DNU legisla y modifica la redacción de algunos de sus artículos. Por ejemplo, en la ley de tarjetas de crédito, de certificados de depósitos, de reforma del estado, de registro laboral, de contrato de trabajo, de convenciones colectivas de trabajo, de asociaciones sindicales, de régimen de trabajo agrario, del régimen legal del contrato de teletrabajo, de servicios esenciales, código aduanero, del instituto nacional de yerba mate, código aeronáutico, de rescate de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas por el Estado Nacional, de utilidad pública de Aerolíneas Argentinas, el Código Civil y Comercial de la Nación, del marco regulatorio de la Medicina Prepaga, de obras sociales, del Sistema Nacional del Seguro de Salud, de recetas electrónicas o digitales, del Ejercicio de la medicina, odontología y actividades de colaboración, de Servicios de Comunicación Audiovisual, Argentina Digital, de deportes, de registro del automotor