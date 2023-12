Paro municipal “sorprende” al Ejecutivo (niega despidos)

Por Julieta Fernández



El paro convocado por el Sindicato de Trabajadores Municipales tendrá lugar el día de hoy. Será por 24 horas con asistencia a los lugares de trabajo. Al cierre de esta edición, la medida de fuerza no había sido desactivada, ya que no se logró un acuerdo entre las partes. Según manifestaron desde el oficialismo a Alfil, no hubo diálogo entre el Municipio y el sindicato desde que se convocó al paro. “No llegamos a hacer una contraoferta pero para nosotros es imposible la recomposición salarial del 30% que piden. La situación es crítica a nivel nacional. Tampoco se están dando bonos en el sector público y privado. No tenemos una máquina para hacer dinero”, argumentaron desde la mesa chica del Ejecutivo local.

En la mañana de ayer, el Sindicato de Trabajadores Municipales manifestó en conferencia de prensa que no había tenido respuestas por parte del gobierno municipal a los pedidos de recomposición salarial producto de las últimas devaluaciones. En concreto, la secretaria general del STM, Jorgelina Fernández, pidió que se adelante el 15% de aumento acordado para enero y un bono para diciembre.

Desde el llamosismo señalan que, al menos en las categorías más bajas, se habría otorgado un aumento del 180% en el período comprendido entre enero del 2023 y enero del 2024. “No podemos comprometer servicios y prestaciones municipales que son parte de nuestras obligaciones para evitar un paro”, manifestaron desde la mesa chica del gobierno local.

Pero más allá de la negativa a otorgar la recomposición salarial que plantean desde el gremio, el llamosismo se mostró disgustado por el planteo del sindicato frente al temor por posibles pérdidas de puestos laborales. “Queremos aclarar de manera muy tajante que no vamos a discontinuar contratos o echar gente”, señalaron desde el Municipio a Alfil. Además, aseguraron que en los próximos días se le enviará un mail al correo electrónico de los empleados para “llevar tranquilidad” respecto de estos dichos.

“No se están contemplando despidos”, reiteraron desde el Municipio al ser consultados por Alfil y aseguraron que “apelarán a la sensibilidad social del gremio para con sus representados y evitar generar un malestar en los trabajadores”.

Según pudo saber Alfil, el proyecto inicial del presupuesto municipal 2024 (que había ingresado al Concejo Deliberante) había presentado un número erróneo en la cantidad de contratos presupuestados. Según argumentaron desde el Ejecutivo, se trataría de un error de tipeo en el proyecto que luego fue subsanado y este dato habría desencadenado las expresiones del gremio sobre posibles despidos en los próximos meses (en el escrito previo figuraban 259 contratados cuando son 491).



La convocatoria

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales manifestaron que la inflación ha alcanzado “el alarmante 1% diario en el mes de diciembre y con una proyección del 30% mensual se nos obliga a exigir una nueva revisión paritaria urgente”. “Rechazamos categóricamente que el ajuste recaiga sobre los hombros de los trabajadores y exigimos una recomposición salarial y la garantía de la estabilidad laboral”, plantearon desde el gremio y reiteraron el pedido de que, al menos en el corto plazo, cesen los ingresos de personal político, cooperativas y fundaciones en el Estado Municipal. “Hacemos un llamado al señor intendente para entablar un diálogo serio y concreto, sin juegos ni escondites, donde se cumpla lo acordado previamente”, concluyeron.

La medida de fuerza se trataría de la primera de estas características desde que Jorgelina Fernández preside el sindicato y también durante la gestión Llamosas, ya que la anterior gestión sindical (a cargo de Walter Carranza) había manifestado una fuerte afinidad con el Ejecutivo Municipal.