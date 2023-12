Por Yanina Soria

El Congreso pone en marcha hoy el periodo de sesiones extraordinarias que se extenderá hasta el 31 de enero, según el decreto firmado el viernes por la noche por el presidente Javier Milei para tratar, cuánto antes, el proyecto de “ley ómnibus”. El paquetazo de medidas fiscales, administrativas y políticas que llegará al parlamento es parte del ajuste económico que impulsa el gobierno libertario y que busca complementar las reformas ya dispuestas a través del DNU anunciado la semana pasada

Entre el amplio abanico de proyectos está la restitución del impuesto a las Ganancias que se reformó hace muy poco, en plena campaña, a instancias del ex ministro de Economía y por entonces candidato presidencial, Sergio Massa.

Este tema fue uno de los puntos medulares que se puso sobre la mesa en la primera reunión que encabezó el jefe de Estado con los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad. Como se sabe, ocho de ellos se expresaron en contra de la reversión del Impuesto a las Ganancias y propusieron, en cambio, la coparticipación de un 70% del impuesto al cheque.

A propósito de ello, Milei se refirió a esa disputa este fin de semana al visitar el programa de Mirtha Legrand desde donde lanzó una fuerte advertencia a los mandatarios: “Hay un problema que es el agujero fiscal que tienen las provincias. Yo no le voy a coparticipar el impuesto al cheque. Si no quieren reinstaurar (Ganancias), lo que vamos a hacer es bajarles más las transferencias”.

Con la polémica servida nuevamente, en el oficialismo cordobés el tema también genera controversias. Bien vale recordar que el interbloque de diputados que respondía al ahora ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, votó con disidencias el proyecto en septiembre pasado. La cordobesa Natalia de la Sota, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y los dos socialistas, Mónica Fein y Enroque Estévez acompañaron la medida massista, mientras que el schiarettista Carlos Gutiérrez y el llaryorista Ignacio García Aresca, lo rechazaron. Lo mismo hizo luego desde el Senado la legisladora Alejandra Vigo.

Lo cierto es que el tema ya rebotó en la Legislatura de Córdoba donde, como se sabe, todo indica que el bloque oficialista transitará un periodo sin mayoría, pero mucho más preocupante aún, sin contar quórum propio. Esto representa una nueva realidad legislativa para las espadas del gobernador Martín Llaryora que deberán hacer de las negociaciones y el diálogo político, una moneda corriente.

De ese bloque de 33, salió un proyecto de resolución para pedirles a los diputados cordobeses y senadores, que se abstengan de derogar o modificar el Impuesto a las Ganancias sancionado el 28 de septiembre; y en cambio, arbitren los medios necesarios para tratar y sancionar con prontitud la iniciativa que distribuye el Impuesto al Cheque.

A la iniciativa que está en comisión, la impulsa el legislador oficialista Bernardo Knipscheer y luego se sumaron como coautores los parlamentarios de Hacemos Unidos, Mariano Lorenzo, Rodrigo Rufeil, Edgardo Russo y el socialista Matías Chamorro; y Federico Alesandri de la bancada Creo en Córdoba.

“El 28 de septiembre de 2023 el Congreso de la Nación Argentina saldó una deuda pendiente con los trabajadores, eliminando el impuesto a las ganancias de cuarta categoría e incorporando en su lugar un régimen cedular dirigido a los mayores ingresos. La Ley 27.725 implicó un alivio en el bolsillo de casi 800.0000 trabajadores y una mejora cualitativa en el esquema tributario, logrando una mejor progresividad del impuesto al gravar sólo mayores ingresos con alícuotas progresivas. No podemos permitir que esta conquista de todos los argentinos vuelva marcha atrás, ni siquiera transitoriamente”, argumenta parte del texto promovido por los seis parlamentarios cordobeses.

Muy probablemente la iniciativa no prospere en la Legislatura de Córdoba por la posición política que tiene el propio gobernador Llaryora frente al ajuste del presidente y su decisión de acompañar institucionalmente las acciones en el contexto de crisis.

Sin embargo, más allá de que con ese proyecto más simbólico que de efectos reales los legisladores hacen saber su postura sobre Ganancias, no deja de ser un dato a considerar la jugada de un grupo de parlamentarios que, aliados circunstancialmente para la ocasión y en una Legislatura tan ajustada como la actual, provoca la atención de un oficialismo que deberá cuidar como nunca a cada uno de sus 33 miembros.

De los seis legisladores mencionados, excepto Alesandri que es peronista pero no pertenece al oficialismo, el resto es parte de la bancada de Hacemos aunque no proviene del llaryorismo puro. Mariano Lorenzo representa al Movimiento Evita; Chamorro es socialista; Knipscheer es parte del sector de Natalia de la Sota; Edgardo Russo viene del sindicalismo, es titular de Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos. Y Rodrigo Rufeil jugó, hasta no hace mucho, en la cancha del Frente de Todos.