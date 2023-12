Por Gabriel Marclé

Rodríguez Salvatierra “no quiere saber nada” con PAIS

El periodista recibía el mensaje de un informante en el Concejo Deliberante.

Informante: ¡Che! Quería contarle algo que surgió como respuesta a un enroque que publicaron. Parece que a la concejal Miriam Rodríguez Salvatierra no le copó tanto que la mencionaran.

Periodista: ¿Y ahora qué dijimos de “malo”?

I: Es que me parece que el enojo no es con la nota, sino con que está cansada de que la vinculen con el partido PAIS. Me dicen que no quiere saber nada con Yvon Tesio y compañía.

P: ¡Ah! Ahora entiendo. ¿Tan mal cayó?

I: Es que, al parecer, ella forma parte del bloque de la segunda minoría, pero no bajo las consignas y el sello de PAIS. No sé si ha hablado con ella, pero cada vez más seguido aclara que no forma parte de ese partido y que terminaron compartiendo espacio por Pablo Carrizo. De hecho, ella entró al Legislativo porque estaba en su lista.

P: La lista de PAIS, si me deja acotar.

I: Claro, ese es el tema. Les quedan seis meses de trabajo y no se pueden ni ver ya. En todo caso, el concejal de PAIS es Santiago Pérez. Salvatierra cree que la están usando para hacer músculo y ya ha dicho que nunca se sintió apoyada por Tesio. Básicamente, la teoría es que la usaron.

P: ¿Y por eso estuvo en el brindis de Gonzalo Parodi con Evolución?

I: Por lo que dice su gente, no hay alianza con los radicales ni con ningún otro espacio y que va a finalizar su mandato en el Concejo trabajando sin especular.







La SAT se metió en un lío

El informante llegaba al periodista con repercusiones locales de la noticia que cruzó a toda la provincia en la jornada del martes desde la cárcel de Bouwer.

Informante: ¡Se hizo viral el temita de Bouwer! Otra vez, la corrupción y el ingreso de alcohol, drogas y vaya a saber qué más para abastecer a los presos.

Periodista: Es el tema de la semana, parece. Lo leí en el tuit de un periodista cordobés.

I: Entonces debe haber visto que el hecho toca de cerca. Yo leí que el camión era de la empresa Livorno que lleva la comida al penal, ¿le suena? La verdad que no me había dado cuenta de que es la empresa de Alicio Dagatti.

P: ¡Claro!

I: Bueno, me percaté porque leí en tuiter el comentario de una cuenta que me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Es de la Sociedad Anónima de Transporte. “Habría que averiguar quién es el propietario de Livorno”, publicó la cuenta oficial de la empresa en la publicación de un periodista. ¿Escuchó? ¡La cuenta oficial le digo!

P: ¡¿Qué?! No puede ser…

I: Sí, como escuche. Es más, mire acá. Le saqué captura. Hice bien, porque obviamente lo borraron. Obvio que es una pregunta retórica la que publicó quien sea que tenga el dominio de la cuenta de la SAT, porque todos saben que Livorno es de Dagatti. El tema es ¿qué tendrá la empresa de (Julio) Titarelli contra el presidente de Estudiantes (Dagatti)?

P: Antes de profundizar, me animo a inferir que podría ser un cruce entre dos empresarios de alto impacto en la ciudad. De hecho, ¿no se hablaba de Dagatti como posible precandidato del peronismo?

I: Claro, a eso voy. Algo hay entre ellos, algo personal y hasta político. El tema es que en la empresa de Titarelli se metieron en un lío publicando eso desde la página oficial. Aunque lo borren, ya lo tenemos todos. Habrá que seguir el caso.

P: Imagino que de eso se está ocupando la Justicia.

I: Sí, pero la rosca sigue más allá de lo que se haga en tribunales.







Cambio de fecha

Sobre la hora de cierre, el informante -parte del radicalismo local- le corregía al periodista una información que circuló en las últimas horas.

Informante: ¡Señor! Dígame que tengo tiempo para aportarle un dato…

Periodista: Sobre la hora, pero hay tiempo para una más.

I: Como le conté hace unos días, Aurelio García Elorrio vendrá a Río Cuarto para apoyar la candidatura de Gonzalo Parodi con toda la gente de Encuentro Vecinal. Le dije que iba a ser en estos días, pero hay un leve cambio de planes.

P: ¿Se arrepintió? (Risas)

I: ¡No! Pero se va a postergar unos días esa visita. Le confirmo que será más a fines de enero o comienzos de febrero. Está todo muy encima en la agenda y evaluaron que no era el mejor momento para salir con esto.

P: ¿Y por qué no?

I: Porque la atención está puesta en las fiestas, todas las marchas en contra del DNU y la aprobación del Presupuesto en el Concejo Deliberante. Están esperando que la agenda afloje un poco para que esta alianza inesperada suene más fuerte.