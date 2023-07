Enroque corto en Río Cuarto: Abrile, muy cercano a Grich

Abrile, muy cercano a Grich

Gabriel Abrile y Ariel Grich

La cronista le consultaba al informante radical sobre el camino hacia la interna que tendrá lugar el 17 de septiembre. ‘



Periodista: ¿Cómo vienen con el tema interna?

Informante: No alcanzamos a salir de una que ya me tira otra (risas). Bien, calculo que en unos días se retomará eso. Estamos todos con el foco de lo provincial, todavía queda un sabor amargo de eso pero le recuerdo que a mediados de julio vence el plazo para el reconocimiento de núcleos internos y a fines de julio para el reconocimiento de alianzas de núcleos. El 8 de agosto ya cierran las listas.

P: Bueno, un mes y medio para el cierre. No me diga que no se están moviendo algunas cosas por ahí.

I: Solo sé que esta semana es el lanzamiento de campaña de Mario Álvarez de Fuerza Renovadora. Y otra cosa que observé es que Gabriel Abrile ha estado muy cercano al legislador departamental electo, Ariel Grich. Incluso cenaron juntos en la noche de la elección, mientras esperaban los resultados.

P: Algo de eso vi, ¿qué opina de ese acercamiento?

I: El Gabi ha tenido su buen vínculo con intendentes del Foro. Varios eran mestristas y él también era cercano al ex intendente de Córdoba. Ahora, si quiere mi opinión, creo que Abrile puede estar buscando algún respaldo de algún dirigente. De un lado está Gonzalo Parodi que seguramente en la interna será bancado por Rodrigo de Loredo. Del otrom está Gonzalo Parodi que es muy cercano a Marcos Carasso. Bueno, al Gabi le suma cualquier foto de alguna autoridad electa recientemente pero, en lo personal, no creo que el Foro de Intendentes de nuestro partido se quiera meter mucho en lo que pase en la interna.

Enojo en la región por la boleta única

El mensaje de un dirigente regional del Partido Justicialista al periodista iniciaba una conversación sobre la votación por boleta única y su efecto en las elecciones municipales.

Periodista: Imagino que no deben estar contentos por haber perdido en varios distritos que tenían asegurados.

Dirigente: Tal cual. No vale la pena reclamar nada ahora, pero se cometieron errores grosos que terminaron en esto. A diferencia de otras veces que podemos hablar de perder contra un rival que te supera, lo del domingo nos obliga a replantearnos muchas cosas. No se puede perder cuatro o cinco municipios ganados por no saber usar la boleta única.

P: Guarda con la explicación que me da. Sus rivales pueden tildarlo de mal perdedor.

D: Es que no quiero desmerecer a los que ganaron, porque lo hicieron en buena ley. Pero yo creo que hemos sido demasiado verdes. Primero, con el diseño de la boleta. Después, cuando no pudimos asegurarnos de explicarle a la gente que tenían que hacer una cruz en el casillero de lista completa. ¿Me entiende lo que le digo? Muchos votaron en el casillero de gobernador creyendo que ya estaba, pero no eligieron legislador distrito único, departamental, tribuno de cuentas y, en el caso de los municipios, a los intendentes.

P: Entiendo que tiene como confirmar ese argumento.

D: Claro, si es muy fácil. Le pongo el caso de San Basilio, donde ganó (Martín) Llaryora por 8 puntos, pero su candidata a intendenta perdió por nada más que 100 votos. Hubo 83 votos en blanco y 42 nulos. Ahí está la diferencia.

P: ¿Seguro que es tan sencillo de explicar?

D: Le juro que esa elección estaba ganada. Hace veinte años que gobiernan y Antonella Spertino era una candidataza. Pero, si no me cree, ¿se fijó lo de Río Cuarto? A Llamosas lo votó menos gente de la que votó a Llaryora. Otra vez, creo que nos dormimos en explicarle bien a la gente cómo se tenía que votar.

P: Bueno, pero ¿tan difícil era? ¿O tan fácil confundirse?

D: Evidentemente muchos no entendieron. Se perdieron votos valiosísimos y por muy poco. No es excusa, son hechos.

“Faltaron taxis”

El militante radical se acercaba al periodista, con quien se había encontrado el día de las elecciones provinciales.

Militante: El otro día que lo vi en la Sirio Libanesa (donde estaba el bunker de Juntos por el Cambio) se me desapareció en un ratito. Me saludó y ¡puf! No se quedó a ver los festejos.

Periodista: Andaba de paso. Me quedaba en el camino al otro bunker.

M: Claro, ahora entiendo. Los prefiere a ellos.

P: Escenas de celos no, por favor (risas).

M: Ya que anduvo ahí, ¿sabe qué explicación dieron por la baja participación? Yo tengo una teoría que le puede interesar.

P: A ver…

M: Piense que en Rio Cuarto tuvimos una participación muy baja comparada con el promedio provincial y que justamente la movilización de gente iba a ser clave. Entonces, yo me pregunto, con lo caro que están los taxis y remises, ¿se habrán quedado cortos de presupuesto? Digo, necesitaban una linda moneda para contratar.

P: (Risas) Es malo usted. Pero le tomo el punto.

M: ¿Estoy tan lejos de la realidad? Encima ahora se viene otro aumento de tarifa, del 20%. Me parece que van a tener que revisar el presupuesto con el que cuentan antes de las PASO de agosto. No vaya a ser que les pase lo mismo (risas).

Las urnas que se vienen

El informante de la región llegaba a la periodista para recordarle sobre las elecciones municipales de la región que tendrán lugar a fines de julio.

Informante regional: No se vaya a relajar con las urnas municipales porque todavía queda un tramito más por estos lados.

Periodista: Tiene razón, ya me había hecho la idea de que habíamos terminado pero tenemos la gimnasia de varios domingos electorales encima (risas).

I R: Entonces quédese atenta porque en dos localidades del departamento Juárez Celman hay elecciones. Son el 23 de julio. General Deheza y Reducción.

P: Interesante escenario en ambas. Sobre todo en Reducción. El intendente Andrés Passero saltó el charco, por lo que tenemos entendido.

I R: Así es. Estuvo entre el grupo de intendentes que bancó en su momento a Llamosas como candidato a vice y, por lo que se ve, se alejó del proyecto del Frente de Todos. Y eso que era uno de los intendentes más cercanos a Gabriela Estévez.

P: ¿Quiénes compiten ahí?

I R: Valeria Andrada, esposa de Passero. Lo hace en representación de Hacemos Unidos por Córdoba. Por otro lado, en General Deheza, está Oscar Flores como candidato a intendente por Alternativa Vecinal. Se va a enfrentar a Lelio Dedominici del PJ y a Susana Bertero de la UCR.

P: Claro. En ambos municipios, sus intendentes -Andrés Passero y Franco Morra- ya no podían volver a presentarse como candidatos.

I R: Será interesante ver cuál será el efecto de que no haya habido re-re. En algunos casos recientes, se vio que algunos oficialismos perdieron sus municipios. Veremos qué pasa con estas localidades.