Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Dova (Maurico) “sigue en carrera”

El llamado de un informante del peronismo sorprendía al periodista bien temprano en la mañana.

Periodista: ¿Por qué tan temprano?

Informante: No sabía que usted hacía horario de comercio (risas). Escuche, hay algo que quiero contarle hace unos días y recién termino de leer el Alfil, por lo que creo pertinente el aporte. Primero, le pregunto, ¿tan peleada está la cosa por la candidatura peronista?

P: No sé si peleada, pero todavía no hay nada definido. ¿Qué me va a contar al respecto?

I: Fíjese que siempre se habla de los mismos, Guillermo De Rivas, Agustín Calleri, Adriana Nazario, pero poco de Mauricio Dova. ¿No cree que es por algo?

P: No sé qué me quiere decir con ese “algo”.

I: A lo mejor usted tiene otra versión, pero a mí me llega que en la Municipalidad lo ponen en carrera todavía. Es decir, está en la misma línea de largada de los que le dije antes.

P: ¿Usted me dice que Mauricio Dova puede ser el candidato del PJ?

I: ¿Y por qué no? Es el que más tiempo lleva en la campaña. Le vuelvo a decir, en la Municipalidad, en la mesa chica de (Juan Manuel) Llamosas, todavía se lo ve con chances al presidente del Tribunal de Cuentas.

P: El hermano (Gustavo Dova) también se lanzó.

I: Bueno, cosas que deberán resolver en la mesa familiar. Pero no le saque el ojo de encima a Mauricio. No vaya a ser que termine siendo el candidato y después todos se hagan los sorprendidos. Usted sígame con lo que le digo.

P: Le respondo otra vez a su primera pregunta. Si lo que me dice es así, entonces sí está peleada la candidatura PJ. Ahora, ¿Por cuánto tiempo más?

I: El tema de las fechas pone nervioso hasta al más tranquilo. Yo creo que vamos a tener al menos un mes más de incertidumbre. En febrero tiene que estar definido el tema ya.

Petrone, de vuelta en Río Cuarto

El informante compartía con el periodista una resolución del boletín oficial local publicado para el mes de diciembre.

Informante: ¿Vio que a mí me gusta ir en busca de perlitas que andan escondidas por ahí? Bueno, chusmeando en el boletín oficial de diciembre me encontré con algo que seguro le va a interesar. ¿Se acuerda de Andrea Petrone?

Periodista: Claro. Ex concejal del peronismo, más adelante asumió como legisladora. Terminó su mandato ahora en diciembre.

I: Bueno, según lo que informa el boletín, a partir del 22 de diciembre pasado la ex legisladora desempeña funciones en la Fiscalía Municipal.

P: ¡Epa! No tenía esa novedad.

I: Por lo visto, estará ahí hasta que termine esta gestión. Qué raro que usted no lo vio. Tendrá que prestarle más atención al boletín, ya que está en el Portal de Transparencia. Algunos legan un poco tarde, pero están (risas).

P: A veces se nos pasan cosas. Más a fin de año.

I: Justamente, por eso. Tal vez a estas cosas se referían los del Sindicato que pedían aumentos salariales y que no se vayan en más personal político. Si no sabían de esto, cuando se enteren habrá enojo. Yo creo que es exagerado eso.

P: ¿Entonces para qué lo dice?

I: Porque me gusta hablar. Ja. Espero no le caigan a Petrone por este contrato humilde. La contienen porque fue fiel al Gobierno y se quedó sin lugar después del cambio de autoridades en la Legislatura. No es que haya sido un premio a su performance legislativa, pero fue una representante más de Llamosas en el escenario provincial.

Buscando la foto

La cronista dialogaba con el informante del peronismo sobre las últimas acciones del Ejecutivo Municipal y la presencia más frecuente de funcionarios en distintos actos de gobierno encabezados por Juan Manuel Llamosas y Guillermo De Rivas.

Informante peronista: Voy a empezar a tomar registro de la asistencia de algunos funcionarios en los actos de gestión. Primer aviso (risas).

Periodista: ¿Está sugiriendo que algunos no están yendo?

I P: Todo lo contrario. Que algunos están más presentes que antes y buscando salir en las fotos. Está claro que, aún si sigue gobernando el PJ, se van a ver cambios en la conformación del gabinete municipal y hay gente que no quiere quedarse afuera. Más con tanto discurso de “austeridad” dando vueltas.

P: Si no tiene información certera, no agite esos fantasmas por favor. Después la ligamos nosotros (risas).

I P: No la tengo pero no estoy planteando nada descabellado si vemos el contexto en el que estamos. Si quitan algunas secretarías o les bajan el rango, la estructura del gabinete sería muy distinta a la que conocemos hoy. Por eso varios están abriendo el paraguas desde ya.

P: Y eso que no hay fecha de elecciones ni candidato peronista todavía.

I P: No tendrán candidato confirmado pero está clarísimo que el llamosismo está jugando todas sus fichas por Guillermo De Rivas. En estos días, la foto con el “Tití” cotiza bastante para los llamosistas.

Fondos insuficientes

La periodista recibía un mensaje de su informante regional, luego de que se diera a conocer que el gobierno de Italó comenzará a cobrar un bono de $1000 a los usuarios del hospital municipal. Según informó Puntal, la medida dispuesta apuntaría a garantizar la atención en el nosocomio.

Informante regional: No sé si yo estoy exagerando con mi reacción pero me puso sumamente triste una noticia que vi recién. El hospital municipal de Italó se ve en la obligación de cobrar un plus a los que se atiendan ahí. Son 1000 pesos. Hay quienes dicen que, a esta altura del partido, “no es nada” pero me duele que la salud pública empiece a tambalear de esta forma y las localidades chicas terminen siendo las más afectadas.

Periodista: Sinceramente, no me esperaba que estas medidas empezaran a verse tan pronto.

I R: En este caso es por una cuestión de fondos provinciales, por lo que ha dicho el intendente (Ariel) Vidoret. Están recibierndo casi 4 millones del Fofindes y necesitan cerca del doble para funcionar bien. Con la devaluación que hubo estos días, se hace muy dificil. Aclararon que a quien no pueda costearlo se le dará un carnet para que pueda ser atendido pero que un gobierno tenga que tomar esa decisión no me hace ser optimista de panorama que se viene.

P: ¿Sabe si en otras localidades se baraja aplicar medidas similares?

I R: No sé si en materia de salud pero muchos están viendo qué hacer para garantizar la prestación de otros servicios básicos. Se la están rebuscando.

P: Da la impresión de que muchas cosas que se daban por “sentado” van a costar muchísimo más ahora.

I P: Es lamentable tener que “bajar la vara” en lo que uno espera de un Estado municipal pero sí: poder prestar los servicios mínimos va a ser todo un logro en este 2024.