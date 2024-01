Enroque corto

Spot, cruces y chicanas

En la tarde de ayer, la Policía de la provincia dio a conocer un spot en redes con un oficial reversionando el hit del verano ‘La Morocha’, pero con una letra acorde a medidas de seguridad y recomendaciones. Por esto, el informante del Ejecutivo llamó al periodista.

Informante Ejecutivo: Oiga… hay veces que no entiendo qué estamos haciendo.

Periodista: ¿Por qué lo dice?

IE: Tiene razón. Podrían ser varios los motivos, pero este es bien concreto. ¿Vio el video de la Policía?

P: Sí, me acordé de usted…

IE: Papelón. Es decir, no sólo la pifiamos con declaraciones ahí en el tema, sino que además difundimos esto… ¡un policía cantando ‘La Morocha! Me explica… ¿qué car… tiene qué ver? ¿Con quién queremos ser simpáticos?

P: Lo noto enojado.

IE: Es que sí viejo. Ahí salió (Rodrigo) De Loredo a matarnos, toda la oposición en fila… le cuento, dicen que para comunicar la ley de seguridad en el interior profundo salen otros nombres.

P: A ver…

IE: Sí, a (Juan Pablo) Quinteros lo ven más un referente capitalino y de Gran Córdoba. Al sur y al este provincial van otros, acuérdese.

Briner contra ley de Seguridad

A días de sancionado el nuevo Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana en Córdoba, siguen las críticas de la oposición.

Informante: La ley tuvo un tratamiento casi exprés, la oposición hizo varias observaciones y aun así terminó saliendo igual como pretendía el oficialismo.

Periodista: Claro, de hecho, ayer el gobernador Martín Llaryora habló sobre el alcance de la norma y ponderó nuevamente la utilización de las armas no letales.

I.: Sí, pero déjeme decirle que no todos los intendentes están contentos y conformes. Todavía miran con desconfianza la norma. Quien salió con los tapones de punta fue el radical Carlos Briner, actual legislador y precisamente ex intendente de Bell Ville. Como hombre del interior dijo que la nueva ley “es una excelente coartada para delegar poder y culpar a los municipios”. Y déjeme decirle que varios jefes comunales piensan igual.

Nicolás: “Hicimos retroceder a Llaryora”

Un asesor del bloque de legisladores radicales le comentó al periodista, luego del intercambio de buenos augurios para el 2024, que Miguel Nicolás estuvo ayer en su oficina.

Periodista: Sabía que habían acordado no irse muy lejos de vacaciones por si surge un llamado a extraordinarias, pero, ¿acaso está atrincherado en su oficina?

Asesor radical: No exagere. Suele hacerlo. En enero va a su oficina. Estará aburrido, no sé. Igual, le cuento que desde allí mandó un comunicado de prensa que me gustaría transmitirle.

P.: A ver, ¿de qué se trata?

A.R.: Nicolás recordó que el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, a la semana de asumir Martín Llaryora, les dijo a los gremialistas estatales que desconocían el acuerdo firmado por el ex gobernador Juan Schiaretti. Y que fue por la presión legislativa del interbloque Juntos por el Cambio que se consiguió hacer torcer la pretensión del nuevo gobierno. Así lo escribió: “La presión gremial y el rechazo al proyecto formulado por el bloque Juntos por el Cambio obligaron al oficialismo a reconocer dicho acuerdo a retroceder en el feroz ajuste que Llaryora iba a hacer a los trabajadores públicos provinciales”. Y agregó: “Llaryora, contradiciendo lo firmado por Schiaretti prefería meterle las manos en los bolsillos a los jubilados, maestros, médicos y policías antes que achicar los gastos superfluos del Estado”.

El Panal habló de los contratos caídos

El gobierno provincial, a través de la Secretaría General de la Gobernación, emitió un comunicado donde admite que las distintas dependencias están dando de baja a contratos de trabajadores del sector público que vencieron el 31 de diciembre pasado. El tema había sido reflejado en la nota de tapa de ayer del diario Alfil.

Informante: Finalmente, con tanto ruido, tuvo que salir el Panal a aclarar la situación. “Se recuerda que esta clase de contratos tienen vigencia por un tiempo determinado y posee fecha de caducidad, por el cual su término opera de pleno derecho y no debe sorprender a quienes se encuentran vinculados por este instrumento”, señaló el comunicado emitido desde la oficina de David Consalvi, titular de la Secretaría General.

Alfil: No se dijo cuántos contratos son, pero en Salud ya hablan de 50. Muy duro.

I: Lo que se sabe es lo que ustedes publicaron: que los responsables de cada jurisdicción evaluarán en su nueva estructura orgánica cada situación. Veremos cómo responden los gremios.

A: A nivel nacional, la CGT acaba de recibir un espaldarazo judicial por el DNU de Javier Milei. Lo van a recibir mal, qué cree.