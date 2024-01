Socios no PJ rearman Colón para Llaryora

Por Yanina Soria

El partido cordobés sigue en pleno proceso de expansión. Los dirigentes no peronistas que se fueron incorporando al gobierno de Martín Llaryora y hoy ocupan distintos cargos -en primeras, segundas y terceras líneas- se sumaron al esquema oficialista también con la misión de arrimar nuevos nombres por fuera del tablero PJ.

El departamento Colón, el segundo más grande de la provincia, que en un pasado no muy lejano supo quedar teñido electoralmente de amarillo, es uno de los objetivos de Hacemos Unidos por Córdoba.

Aprovechando que el gobierno del presidente Javier Milei, paradójicamente, no tiene territorialidad (al menos no por ahora), y que Juntos por el Cambio sigue buscando su nieva identidad, el oficialismo provincial va por más.

Sobre todo, a sabiendas de que si no le presta atención al populoso distrito, Colón se convertirá en terreno pantanoso para Hacemos. De hecho, en las elecciones del año pasado el oficialismo logró quedarse con la banca departamental por escasísimo margen, mientras que perdió la cuidad más grande que gobernaba como La Calera.

Tras ese panorama, el peronismo local se realineó y conformó una nueva mesa política para ordenar los tantos y acorazarse frente a una nueva camada de intendentes de Juntos que ya ensayó un bloque regional opositor al gobernador Llaryora. En esa mesa política se reunieron los intendentes de Jesús María, Federico Zárate; Pablo Cornet, de Villa Allende; Fernando Rambaldi, de La Calera; Ezequiel Lemos, de Río Ceballos; Miguel Pittaro, de La Granja; Adela Arning, de Mendiolaza. Sin referencias claras a nivel provincial y, por ende, con autonomía política para moverse, ese grupo de alcaldes ya le hizo saber al gobernador de sus buenos modales institucionales pero también de de la firmeza con la que se plantarán frente a la Provincia cada vez que lo consideren necesario.

Por ello, el llaryorismo pretende entrarle a Colón por el lado de los propios peronistas como el referente local y funcionario provincial Gustavo Brandán; Paola Nanini de Colonia Caroya; el legislador Rodrigo Rufeil y Gastón Mazzalay de Malvinas Argentinas; pero también por el lado de los nuevos socios no PJ mediante los cuales Hacemos buscará raspar a Juntos por el Cambio en ese distrito.

Allí lo tiene al radical histórico, ex intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi que en breve entrará a jugar para el oficialismo; a los amarillos y ex intendentes de Jesús María, Gabriel Frizza y Mariana Ispizúa, el primero ya funcionario de la Provincia; y naturalmente, a la propia vicegobernadora y ex intendenta de Juárez Celman, la radical Myriam Prunotto.

Cada uno con territorio propio y un radio de acción delimitado, pero todos con la misma consigna: sumar y armar para Llaryora el frente más amplio posible. De hecho, en reuniones privadas, el 2027 ya asoma como horizonte claro.

La semana pasada, el gobernador Llaryora visitó la ciudad de Jesús María en el marco del lanzamiento del operativo de seguridad para los festivales de la provincia. A esa movida institucional, le sobrevolaron otras más políticas.

Según pudo saber Alfil, mientras el mandatario desarrollaba sus actividades de agenda en el lugar, en un bar en las inmediaciones del Festival hubo reuniones con dirigentes radicales del departamento, del PRO y también del Frente Cívico. La mayoría, dirigentes desencantados con la conducción de Juntos y lo que dejó la elección provincial, y dispuestos a saltar el charco. Desde el lado de Hacemos, se los convocó a ser parte de un frente amplio con ofrecimientos concretos para ocupar lugares en la estructura provincial, como principal señuelo.

Por su lado, la vicegobernadora Prunotto que en las últimas horas juntó radicales del norte en Villa de Soto, durante su visita junto a Llaryora en Jesús María tuvo un aparte con el intendente loca, Federico Zárate, para poner paños fríos. En esa ciudad las cosas están convulsionadas con el peronismo luego de que el oficialismo se partiera y dos concejales del PRO que responden a Frizza (funcionario de Hacemos) se escindieran del bloque mayoritario, para votar en contra del Presupuesto impulsado por Zárate.